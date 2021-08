Air France estende le misure di flessibilità dei biglietti fino al 31 marzo 2022

Dall’inizio della crisi COVID-19, Air France ha fatto tutto il possibile per assistere i suoi clienti e consentire loro di pianificare i loro viaggi con la massima tranquillità. In base ai termini del suo programma Air France Protect, i clienti Air France possono modificare la prenotazione o ricevere un rimborso gratuitamente e senza prove fino al giorno della partenza.

Precedentemente valide per i viaggi fino al 31 dicembre 2021, queste misure commerciali sono state ora prorogate al 31 marzo 2022.

Di conseguenza, i clienti in possesso di biglietti Air France validi per viaggiare fino al 31 marzo 2022 potranno:

– Modificare gratuitamente la propria prenotazione, con la possibilità di modificare la data e/o la destinazione del proprio biglietto indipendentemente dalle condizioni tariffarie (se il prezzo del nuovo biglietto è superiore, la differenza tariffaria sarà addebitata al cliente).

– Richiedere un rimborso completo. Qualora le condizioni tariffarie del biglietto non consentano il rimborso, verrà emesso un credit voucher valido un anno, il cui rimborso potrà essere richiesto in qualsiasi momento.

Queste misure si applicano fino al giorno della partenza del primo volo.

I clienti che hanno prenotato un volo direttamente con Air France possono modificare la prenotazione o richiedere un rimborso direttamente on-line, su airfrance.com o tramite i customer relations centres. I clienti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio sono invitati a contattare il proprio punto vendita.

I dettagli completi di queste misure commerciali sono disponibili presso tutti i punti vendita Air France e possono essere consultati su airfrance.com

La salute e il benessere dei clienti e del personale di Air France sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igienico-sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. A bordo dell’aereo e per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. L’aria in cabina viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di riciclo dell’aria a bordo degli aeromobili Air France è dotato di filtri HEPA – High Efficiency Particulate Air – identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie degli ospedali. Air France ha anche rafforzato le procedure di pulizia degli aeromobili, in particolare con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavoli e schermi prima di ogni volo.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)