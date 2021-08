News Brevi – 24.08.2021

VOLOTEA: DICHIARAZIONE IN MERITO AGLI ACCERTAMENTI ENAC – Volotea informa: “Volotea ha preso visione degli accertamenti avviati dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) in merito al mancato adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari dell’Autorità a tutela dei disabili e dei minori. Volotea prevede che i bambini si siedano sempre vicino a uno degli adulti che viaggia con loro. Inoltre, a seguito dell’incertezza sanitaria scaturita dalla pandemia, per garantire il massimo livello di sicurezza per tutti i passeggeri e gli equipaggi, Volotea fa in modo che i passeggeri appartenenti al medesimo nucleo familiare siedano vicini, riducendo ancora di più il rischio di contagio. In caso di presenza di passeggeri con disabilità, Volotea garantisce in automatico il posto migliore disponibile, accanto all’accompagnatore che viaggia con loro. In entrambi i casi, l’assegnazione di questi posti è completamente gratuita. La compagnia, dunque, non condivide le obiezioni mosse dall’ENAC e rimane altresì a disposizione dell’Ente, al fine di fornire tutte informazioni necessarie a fare chiarezza sulle condotte oggetto di verifica”.

SAAB GUIDA LA OCEAN2020 BALTIC SEA LIVE DEMONSTRATION – Saab sta conducendo una dimostrazione dal vivo nell’ambito dell’EU-funded OCEAN2020 defence research project. La dimostrazione si terrà nel Mar Baltico nell’agosto 2021, con la partecipazione di 17 aziende europee, istituti di ricerca e ministeri della difesa. Lo scopo della live demonstration al largo della costa meridionale della Svezia è dimostrare le capacità di 13 diversi unmanned vehicles, quattro dei quali Saab, e i processi di comunicazione e controllo che consentono la cooperazione tra di loro. Con il supporto delle forze armate svedesi, Saab sta guidando la dimostrazione, con due scenari che hanno un chiaro focus militare. Lo scopo del primo scenario è dimostrare che i veicoli possono rilevare e raccogliere informazioni sull’obiettivo, creare un’immagine marittima riconosciuta e successivamente ingaggiare una minaccia nemica. A rappresentare una minaccia per un’area costiera di vitale importanza militare sono due high-speed boats, insieme a navi madre per unmanned systems. Nel secondo scenario, le varie navi e sistemi lavorano insieme per contrastare le minacce sottomarine di alcune dummy sea mines e un Saab AUV62-AT underwater vehicle che rappresenta un sottomarino. “Partecipando a questa dimostrazione, Saab dimostra di avere una capacità unica di collegare le risorse in aria, in acqua e sotto la superficie. Questo è un segmento di mercato con molta concorrenza, ma pochi hanno l’ampia competenza di Saab quando si tratta di sensori, sistemi di comunicazione e gestione che possono integrare così tanti sistemi complessi in modo flessibile”, ha affermato Ingrid Leijonhufvud, Saab’s OCEAN2020 Project Manager. OCEAN2020 è un consorzio finanziato dall’European Union’s Preparatory Action on Defence Research e implementato dall’European Defence Agency. Questo lavoro contribuisce alla capacità dell’UE di guidare l’innovazione a sostegno dell’autonomia strategica dell’Europa nel settore marittimo. Il consorzio, guidato da Leonardo S.p.A e con la co-leadership di Saab per la seconda dimostrazione dal vivo, è composto da 43 partecipanti provenienti da 15 paesi, conferendogli una grande dimensione europea.

LEONARDO: AL VIA LA SECONDA DIMOSTRAZIONE OCEAN2020 – Individuare e identificare minacce di superficie e subacquee, questi gli scenari operativi che caratterizzeranno la seconda dimostrazione navale di OCEAN2020 (Open Cooperation for European mAritime awareNess), il più grande progetto europeo di ricerca militare per la sicurezza marittima, guidato da Leonardo. Le operazioni si svolgeranno nel Mar Baltico a fine agosto e vedranno l’impiego di 13 sistemi a pilotaggio remoto, quattro unità navali – una nave da supporto logistico svedese, un pattugliatore lituano, un caccia-mine polacco e una nave da ricerca tedesca – un satellite e due centri di comando. I sistemi guidati a distanza dimostreranno dal vivo la loro capacità di pattugliamento e classificazione delle minacce, grazie alle immagini acquisite dai diversi sensori a bordo, consentendo l’esecuzione di due scenari. Nel primo caso verranno svolte operazioni di sorveglianza, interdizione e ingaggio di più minacce di superficie, mentre nel secondo ci si focalizzerà sull’identificazione di attività ostili subacquee e sul rilevamento di Forze Speciali nemiche in aree costiere. Leonardo, forte del successo della prima dimostrazione, avvenuta nel 2019 nel Golfo di Taranto, parteciperà all’esercitazione, coordinata da Saab, con diverse soluzioni innovative, tra cui l’elicottero pilotato a distanza SW-4 SOLO, integrato – così come il drone Patroller di Safran – con il radar di sorveglianza a scansione elettronica (AESA) Osprey 30 in grado di supportare un’ampia gamma di missioni e di offrire una copertura completa a piattaforme ad ala fissa, rotante e unmanned.

LUFTHANSA HA TRASPORTATO IN SICUREZZA IN GERMANIA OLTRE 1.500 RIFUGIATI – La scorsa settimana Lufthansa ha allestito un ponte aereo per trasportare i rifugiati dal Central Asian state in Germania. Viene utilizzato un aeromobile a lungo raggio Airbus 340. Finora i voli giornalieri hanno portato a Francoforte un totale di oltre 1.500 persone. All’arrivo a Francoforte, un team di supporto Lufthansa assiste i nuovi arrivati con cibo, bevande e vestiti e fornisce assistenza medica e psicologica iniziale. Per i tanti bambini che ora sbarcano a Francoforte è stato allestito un angolo giochi e pittura e sono stati donati dei giocattoli. Lufthansa continuerà a operare voli aggiuntivi da Tashkent nei prossimi giorni in coordinamento con il German Foreign Office.

LEONARDO: ACCORDO CON NORTHROP GRUMMAN PER I POINTER/TRACKER CIRCM – Leonardo ha sottoscritto un accordo di partnership con Northrop Grumman Corporation per fornire pointer/tracker per il programma Common Infra-Red Countermeasures (CIRCM) dell’Esercito degli Stati Uniti. L’accordo quinquennale consentirà a Leonardo di fornire, con il programma CIRCM a pieno regime, più di 1.200 pointer/tracker oltre ai 500 già consegnati. Leonardo consegnerà i pointer/tracker dal suo sito di Edimburgo, nel Regno Unito, dove progetta e produce tecnologie di contromisure a infrarossi diretti (DIRCM) per il Regno Unito e i suoi alleati. Il sistema CIRCM è una contromisura che proteggerà gli equipaggi dell’Esercito americano e i loro aerei dai missili in arrivo. Funziona mirando e “abbagliando” con un potente laser il sistema di guida a infrarossi (IR) della minaccia. Il pointer/tracker di Leonardo è il cuore del sistema e dirige il laser con precisione sul cercatore del missile, una notevole impresa ingegneristica considerando che l’aereo e il missile sono a una certa distanza e si muovono rapidamente in più direzioni. L’accordo è l’ultimo sviluppo di una partnership di successo a lungo termine tra Northrop Grumman e Leonardo. Le due società hanno iniziato a lavorare insieme nel 1995 allo sviluppo congiunto dell’AN/AAQ-24(V) Nemesis DIRCM per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il Ministero della Difesa del Regno Unito. Leonardo ha sviluppato e prodotto le unità pointer/tracker per il sistema Nemesis. Continuando la tradizione, oggi il CIRCM impiega l’ultima generazione di funzionalità di pointer/tracker compatto di Leonardo. Leonardo ha consegnato più di 500 unità pointer/tracker a Northrop Grumman per il programma CIRCM, che ha visto le prime consegne all’esercito degli Stati Uniti nel 2016. Dopo un’attività positiva di test e valutazione operativa iniziale di sei mesi (IOT&E) con l’Esercito degli Stati Uniti, il sistema CIRCM equipaggerà le piattaforme dell’arma statunitense, tra cui il CH-47 Chinook, l’UH-60 Black Hawk e l’AH-64 Apache.

AMERICAN AIRLINES RIAPRE LE PREMIUM FLAGSHIP LOUNGES – American Airlines è pronta a riconnettere i clienti a una premium dining experience a terra, con la riapertura delle sue Flagship lounges. Per tutto l’autunno, American inizierà a riaprire Flagship Lounge e Flagship First Dining, con la prima location che aprirà il 14 settembre 2021, presso il New York John F. Kennedy International Airport (JFK). Quando i clienti tornano nelle lounge, sperimenteranno nuovi menu dagli chef della James Beard Foundation e più modi per accedere alle lounge. “Le Flagship Lounge and Flagship Dining experience portano un nuovo livello di lusso nel viaggio dei nostri clienti e siamo entusiasti di mostrare le nostre nuove offerte”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience and Onboard Products. “Con menu rinnovati progettati in collaborazione con chef straordinari e ancora più modi per accedere alla lounge, non vediamo l’ora di aprire le porte e servire i nostri clienti questo autunno”. Programma di riapertura previsto: John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 8 – Flagship Lounge: Sept. 14 – Flagship First Dining: Sept. 16. Miami International Airport (MIA) Concourse D – Flagship Lounge: Sept. 28 – Flagship First Dining: Sept. 30. Più tardi questo autunno, riapriranno le locations al Los Angeles International Airport (LAX) Terminal 4, Dallas Fort Worth International Airport (DFW) Terminal D e Chicago O’Hare International Airport (ORD) Terminal 3. Sebbene Flagship Lounges and Dining siano le più esclusive, la compagnia aerea ha anche riaperto le sue Admirals Club lounges nelle città degli Stati Uniti e in alcune località internazionali.

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES: PROMOZIONE PER IL 30° ANNIVERSARIO DELL’INDIPENDENZA – Ukraine International Airlines informa: “Festeggia con noi il 30° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. Sconto del 30% su tutte le tariffe pubblicate da Milano per Kiev e Odessa. Sconto del 15% su tutte le tariffe pubblicate da Milano per Yerevan (EVN), Tel Aviv (TLV), Tibilisi (TBS), Chisinau (KIV). Cambio data gratuito. Periodo di vendita: dal 19/8/21 al 25/8/21. Periodo di viaggio: dal 04/10/21 al 15/12/21(il viaggio deve essere completato entro il 15/12/21). Blackout: TLV 25/11/21 – 7/12/21. Sono molte le città raggiungibili dall’Italia via Kyiv: Yerevan (EVN), Vilnius (VNO), Cairo (CAI), Tbilisi (TBS), Baku (GYD), Tel Aviv (TLV), Chisinau (KIV), Larnaca (LCA), Delhi (DEL)”.

ETIHAD AIRWAYS PROSEGUE LE INIZIATIVE PER CELEBRARE UAE 50 – Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato oggi l’ultima di una serie di iniziative che celebrano l’UAE’s golden jubilee year. La compagnia aerea ha collaborato con il più giovane chef degli Emirati, un autore, un pattinatore sul ghiaccio, artisti e artisti musicali per curare opere uniche per commemorare l’anniversario speciale. “Abbiamo preso a cuore il 50° anniversario degli Emirati Arabi Uniti e ci siamo sfidati a lavorare insieme ai talenti degli Emirati Arabi Uniti per mostrare lo spirito unico degli Emirati Arabi Uniti al mondo”, ha spiegato Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships, Etihad Airways. “Come seconda fase della nostra celebrazione dei 50 anni degli Emirati Arabi Uniti, il progetto mira a elevare il profilo degli Emirati Arabi Uniti come hotspot per la cultura e l’arte. Ogni espressionista metterà in luce uno dei valori di inclusione, resilienza, onestà, creatività, ispirazione e passione degli UAE. Speriamo che queste collaborazioni ispirino i futuri creatori ed elevino il posto di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti nella mappa culturale mondiale”. Nelle prossime settimane, Etihad presenterà anche collaborazioni con altri leader degli Emirati. La collaborazione finale è con un membro di talento dei cabin crew Etihad e sarà rivelata a settembre. Questa campagna fa seguito all’iniziativa “Legacy of a Nation” di Etihad, lanciata a giugno. Sia i cittadini che i residenti hanno partecipato e condiviso quasi 1.000 storie con la compagnia aerea e 50 storie selezionate sono mostrate sul suo sito web.

ANA PARTECIPA CON ALTRE AZIENDE ALLO STUDIO DI UN CIRCULAR CARBON SOCIETY MODEL ATTRAVERSO CO2 RECYCLING – Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Toyo Engineering Corporation, Toshiba Corporation, Idemitsu Kosan Co.,Ltd., Japan CCS Co., Ltd. e All Nippon Airways Co., Ltd. hanno proposto un “Regional CO2 Resource Utilization Study Business Through Electrolysis Utilizing Artificial Photosynthesis Technology” in risposta alla chiamata per il “FY2021 Project to Promote the Creation of Circular Carbon Society Model through CO2 Recycling” del Global Environment Bureau, Ministry of the Environment, la cui proposta è stata adottata come progetto commissionato. Le sei aziende avvieranno congiuntamente un progetto dimostrativo a settembre. Le sei società hanno precedentemente collaborato per combinare la CO2 electrolysis technology sviluppata dal Toshiba Corporate Research & Development Center, per la conversione dell’anidride carbonica (CO2) in monossido di carbonio (CO) con la tecnologia di sintesi utilizzata per sintetizzare liquid fuel da CO e idrogeno per produrre Sustainable Aviation Fuel (SAF) e per studiare carbon recycling business models. Attraverso questo progetto dimostrativo le sei aziende contribuiranno alla commercializzazione di una catena di approvvigionamento SAF basata sul riciclaggio del carbonio e sulla rivitalizzazione regionale.

ANA ANNUNCIA IL REVISED FLIGHT SCHEDULE PER LA SECONDA META’ DEL FY2021 – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato il revised flight schedule per il fiscal year 2021 (FY2021). Nell’anno fiscale in corso, ANA ha risposto al calo della domanda di rotte sia domestiche che internazionali causato dal COVID-19, riducendo il numero di voli e adeguando le operazioni per ottimizzare il business. Tuttavia, per soddisfare la forte domanda di trasporto merci, ANA ha risposto operando attivamente freighters and passenger aircrafts for cargo operations. ANA continuerà a monitorare da vicino la domanda e si impegna ad aumentare la flessibilità in modo da poter rispondere adeguatamente alle tendenze future. Riguardo le rotte domestiche ANA, con la ripresa della domanda, opererà voli con aeromobili più grandi, utilizzando anche aerei internazionali per operare voli aggiuntivi in risposta alla crescente domanda. Tuttavia, nelle aree in cui la domanda è in calo, ANA ridurrà il numero di voli e ridimensionerà l’aeromobile utilizzato adattandosi all’andamento della domanda. Sulle rotte internazionali, apportando modifiche come il trasferimento delle rotte Tokyo Haneda-Washington DC e Tokyo Haneda-Houston all’aeroporto di Tokyo Narita, ANA mira a soddisfare la domanda di collegamenti tra Asia e Nord America, massimizzando contemporaneamente i ricavi per volo sia passeggeri che cargo. ANA continuerà a rispondere in modo flessibile alla domanda riesaminando il programma di volo su base mensile. Riguardo il cargo, i Boeing 767 Freighter continueranno a operare sulla rotta verso Pechino, operativa dal luglio 2021. Inoltre, i Boeing 777 Freighter verranno introdotti sulle rotte verso Hong Kong, Taipei e Qingdao come non-scheduled flights. Espandendo il numero di destinazioni servite con large freighters, ANA mira a catturare la domanda. ANA aggiungerà anche non-scheduled and charter freighter flights, oltre all’utilizzo di aerei passeggeri per operazioni cargo. ANA rimane impegnata ad adattare in modo flessibile le sue operazioni per soddisfare le tendenze del mercato.

DELTA: IL TEAM DELLA COMPAGNIA SI PREPARA AD ACCOGLIERE I RIFUGIATI – Le persone di Delta stanno convergendo al Dulles International Airport mentre le prime ondate di sfollati dall’Afghanistan iniziano ad arrivare sui jet Delta. I team hanno continuato il lavoro iniziato durante il fine settimana, continuando a prepararsi per l’arrivo di migliaia di passeggeri. Più di 260 persone evacuate dall’Afghanistan erano a bordo dell’A330 Delta che è atterrato lunedì pomeriggio a Dulles. Delta ha impegnato quattro jet – due A330-300, un A350-900 e un B767-300ER – e ha già programmato 25 voli per 6.700 passeggeri fino al 31 agosto a sostegno del CRAF. Ciascuno richiede un equipaggio completo di piloti, assistenti di volo, meccanici e personale di sicurezza. A terra, centinaia di persone Delta stanno lavorando per supportare lo sforzo.