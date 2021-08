Delta Air Lines ordina 30 ulteriori Airbus A321neo

Delta Air Lines ha ordinato 30 ulteriori aeromobili Airbus A321neo per soddisfare i futuri requisiti della flotta della compagnia aerea. I nuovi aeromobili ordinati si aggiungono agli ordini esistenti della compagnia aerea per 125 aerei del tipo, portando gli ordini in sospeso di Delta a un totale di 155 A321neo.

“L’aggiunta di questi velivoli rafforza l’impegno di Delta a sostituire le vecchie flotte con jet più sostenibili ed efficienti e ad offrire la migliore esperienza al cliente nel settore”, ha affermato Mahendra Nair, Delta’s Senior Vice President – Fleet and TechOps Supply Chain. “Delta apprezza l’ampia partnership con il team Airbus a sostegno dei nostri piani di crescita strategica e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme durante la ripresa e oltre”.

“Mentre l’industria sembra emergere dalla pandemia, Delta sta mostrando una leadership responsabile, esprimendo un forte voto di fiducia per l’A321neo”, ha osservato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Con ordini per altri 30 aerei molto richiesti in tutto il mondo, i nostri partner di Delta stanno sottolineando il ruolo strategico che vedono per l’A321neo, con le sue eccezionali performance ambientali, per il rinomato servizio clienti della compagnia aerea e l’affidabilità per gli anni futuri”.

Gli A321neo di Delta saranno dotati di motori Pratt & Whitney PW1100G, che porteranno significativi guadagni di efficienza rispetto agli attuali, già efficienti, velivoli A321 di Delta. I motori saranno mantenuti dai tecnici di Delta TechOps presso le sue maintenance, repair and overhaul facilities ad Atlanta.

Dotati di 194 posti in totale, di cui 20 in First Class, 42 in Delta Comfort+ e 132 in Main Cabin, gli A321neo di Delta saranno impiegati principalmente sull’ampia rete domestica della compagnia aerea, integrando l’attuale flotta A321 di Delta di oltre 120 aeromobili. I confortevoli interni dell’A321neo saranno caratterizzati da aspetti rilevanti, tra cui il nuovo First Class seating design che include un tray table più grande e robusto, più spazio di stivaggio per gli oggetti personali e cuscini in memory foam. Tutti i clienti potranno usufruire del Delta’s wireless In-Flight Entertainment system creato dalla consociata interamente di proprietà di Delta, Delta Flight Products, in ogni posto, spaziose cappelliere e sistemi di filtraggio dell’aria della cabina HEPA all’avanguardia, nonché accesso a Wi-Fi e power ports.

Molti degli A321neo di Delta saranno consegnati dalla Airbus U.S. Manufacturing Facility in Mobile, Alabama. Delta prevede di prendere in consegna il suo primo A321neo nella prima metà del 2022, con consegne di questi velivoli che proseguiranno fino al 2027. La compagnia aerea ha preso in consegna 87 aeromobili Airbus prodotti negli Stati Uniti dal 2016.

Delta sta convertendo i diritti di acquisto per l’aeromobile in ordini fermi nell’ambito dell’A321neo purchase agreement esistente con Airbus. Segue una transazione simile ad aprile, quando Delta e Airbus hanno convertito 25 diritti di acquisto A321neo in ordini fermi e hanno aggiunto 25 incremental A321neo options.

Delta opera 121 velivoli A321ceo Family e, con gli A321neo incrementali annunciati oggi, ha impegni di acquisto per 155 A321neo, oltre alle sei consegne rimanenti di A321ceo. Delta ha diritti di acquisto per altri 70 A321neo. Questi impegni di acquisto guardano avanti alle esigenze future di Delta, supportando la sostituzione di velivoli narrowbody più vecchi e meno efficienti dal punto di vista del consumo di carburante. In totale, Delta ha ora impegni di acquisto per 288 aeromobili, inclusi jet widebody e narrowbody.

Alla fine di luglio, la flotta Airbus di Delta contava 358 aeromobili, di cui 50 A220, 240 A320 Family members, 53 A330 e 15 A350 XWB.

(Ufficio Stampa Airbus – Delta Air Lines – Photo Credits: Airbus)