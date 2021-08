Ryanair e ESN celebrano il 5° anno di partnership

Ryanair e Erasmus Student Network (ESN) hanno celebrato oggi l’inizio del quinto anno della loro collaborazione, che aiuterà gli studenti europei a riprendere i progetti di scambio. Questa partnership offre agli studenti Erasmus una piattaforma di prenotazione ESN dedicata sul sito Ryanair.com, tramite la quale possono usufruire di sconti sui voli del 10% su quattro tratte (2 voli andata e ritorno) e un bagaglio da stiva gratuito da 20 kg con ogni volo prenotato.

Quest’anno, Ryanair si impegna a sostenere la ripresa della mobilità per gli studenti Erasmus in tutta Europa. Fin da ora su www.ryanair.com, gli studenti di tutta Europa possono nuovamente usufruire di questi esclusivi sconti sui viaggi con Ryanair.

Dara Brady, Direttore Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair ed ESN sono orgogliose di dare il via al quinto anno della loro esclusiva partnership, per promuovere la mobilità studentesca offrendo agli universitari di tutta Europa una gamma di offerte di voli esclusivi, bagagli gratuiti da 20 kg e sconti su misura per soddisfare il loro budget, tramite la piattaforma dedicata Erasmus Student Network. Dopo tempi difficili per la mobilità studentesca, Ryanair è lieta di supportare la ripresa delle incredibili opportunità offerte dal programma Erasmus. Gli studenti ESN hanno viaggiato a tariffe ancora più convenienti dall’inizio della partnership con ESN nel 2017, che ha generato oltre mezzo milione di prenotazioni sulla piattaforma dedicata. Ci auguriamo che molti altri studenti ESN possano usufruire di questi fantastici sconti nei prossimi mesi e anni. Qualsiasi studente Erasmus con una ESNcard valida può iscriversi tramite il servizio di registrazione “MyRyanair” e risparmiare ancora di più, viaggiando sulla più grande compagnia aerea europea, con il network più ampio e le tariffe più basse”.

Juan Rayón González, Presidente ESN 2021/2022, ha dichiarato: “La partnership tra Ryanair ed ESN mira a rendere le esperienze di mobilità per l’apprendimento più accessibili e convenienti per gli studenti di tutta Europa. In ESN, crediamo che il potenziale trasformativo dell’esperienza di scambio si raggiunga solo rimuovendo gli ostacoli finanziari. Non dovrebbe essere più difficile per gli studenti meno abbienti e per quelli della periferia europea prendere parte alla mobilità per l’apprendimento. Questa partnership consentirà agli studenti di tornare a casa con il bagaglio gratuito, aiutandoli a risparmiare denaro che possono utilizzare per ottenere il massimo dal loro scambio e contribuire all’economia locale delle comunità ospitanti. La mobilità per l’apprendimento accessibile consente ai giovani di ogni angolo d’Europa e di tutti i ceti sociali di conoscersi, scoprire nuove realtà e sviluppare le proprie competenze e il proprio impegno civico. Renderlo una possibilità per tutti è la chiave per il futuro dell’Europa. Ringraziamo Ryanair per il suo contributo a questa causa”.

(Ufficio Stampa Ryanair)