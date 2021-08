Emirates riprende i voli per Newcastle e potenzia i servizi in tutta Europa

Emirates sta potenziando i servizi con ulteriori riprese delle rotte e più voli attraverso il suo network europeo, rispondendo all’allentamento dei protocolli di ingresso internazionali e all’aumento della domanda. Con chiari segnali che la fiducia dei passeggeri per i viaggi internazionali sta tornando, la compagnia aerea sta portando avanti i suoi piani per aumentare i servizi e la capacità, per rendere più facile per i suoi clienti la connessione da e verso la sua vasta rete europea via Dubai.

Nel Regno Unito, Emirates continua a potenziare le sue operazioni e ripristinerà i voli per Newcastle Airport (NCL) dal 15 ottobre, offrendo quattro voli settimanali verso il nord-est dell’Inghilterra, tutti operati dal Boeing 777-300ER in una configurazione a due classi. Il primo volo, EK033, partirà da Dubai International (DXB) alle 14:30 e arriverà a Newcastle (NCL) alle 19:10, mentre il volo EK034 partirà da Newcastle alle 21:10 e arriverà a Dubai il giorno successivo alle 07:25.

Entro la fine di ottobre la compagnia aerea offrirà 77 voli settimanali per il Regno Unito, mentre riprende gradualmente le operazioni in uno dei suoi mercati globali più importanti. Le operazioni settimanali nel Regno Unito includono operazioni verso Londra Heathrow sei volte al giorno, con cinque servizi A380; doppi voli giornalieri A380 per Manchester, 10 voli settimanali per Birmingham, voli giornalieri per Glasgow e quattro voli settimanali per Newcastle. All’inizio di questo mese, gli Emirati Arabi Uniti sono passati nella UK ‘amber’ list e i viaggiatori che arrivano nel Regno Unito da Dubai non devono più essere messi in quarantena in un hotel approvato dal governo.

In risposta all’aumento della domanda dei clienti, Emirates ha anche portato avanti i suoi piani per introdurre voli e capacità extra in oltre 10 città europee, tra cui Birmingham, Barcellona, Bruxelles, Dublino, Amburgo, Londra, Lisbona, Madrid, Monaco, Roma e Zurigo. Molte di queste città saranno servite con voli giornalieri o più.

In Germania, Emirates renderà più facile per i clienti business e leisure connettersi ai suoi famosi gateway espandendo le frequenze a voli giornalieri verso Dusseldorf, Francoforte, Amburgo e Monaco, con un totale di 50 voli a settimana entro il 31 ottobre. Anche i voli tra Dusseldorf e Dubai, nonché tra Amburgo e Dubai, saranno aggiornati all’A380, per offrire una maggiore capacità tra le due città.

Emirates ha anche annunciato il riavvio delle rotte in altre parti della sua rete globale, compresa la ripresa dei voli tra Male e Colombo dal 1 settembre, che sosterrà ulteriormente l’industria del turismo delle Maldive e lo Sri Lanka mentre si apre al turismo. Entro metà ottobre Emirates aumenterà anche il suo servizio tra Male e Dubai a quattro voli giornalieri. Altre rotte che vedranno un aumento delle frequenze includono Muscat con quattro voli settimanali dal 28 agosto e San Paolo, che avrà voli giornalieri dal 5 ottobre.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates continua ad espandere la propria rete in modo sicuro e sostenibile. La compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni e ha recuperato quasi il 90% della sua rete pre-pandemia. I clienti Emirates possono usufruire di collegamenti convenienti e senza interruzioni con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia Pacifico via Dubai.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Di recente, la compagnia aerea ha portato avanti le sue iniziative di assistenza clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, che sono state estese al 31 maggio 2022, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il tier status.

Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio del cliente. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale, per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)