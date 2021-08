Vueling: promozione flash con il 50% di sconto

Vueling informa: “Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), lancia un’esclusiva promozione flash perfetta per iniziare a progettare la prossima vacanza. Solo per la giornata di oggi – 24 agosto – sarà possibile usufruire di uno speciale sconto pari al 50% per tutti i voli verso tutte le destinazioni servite dalla compagnia. Basta inserire il codice SALE50% e scegliere la meta desiderata nel periodo dal 1 novembre 2021 al 6 aprile 2022. La promozione è valida per tutte le destinazioni operate da Vueling, per voli di sola andata o anche di andata e ritorno, per gruppi da 2 fino a 5 persone e per tutte le tariffe di Vueling. Per usufruire del codice, basta andare sul sito vueling.com o direttamente sull’app della compagnia e inserirlo al momento della prenotazione.

Tante le destinazioni tra cui scegliere e iniziare a pianificare il prossimo viaggio. Per chi desidera una fuga in una località dal clima mite e dall’atmosfera vivace, con Vueling è possibile volare verso Barcellona – hub internazionale della compagnia – collegata da tutti gli aeroporti in cui è presente Vueling in Italia. Tra tapas e piacevoli passeggiate nei quartieri simbolo della città catalana – Borne, Gotico, Gracia e Barceloneta – è possibile vivere qualche giorno di vacanza e divertimento.

Chi, invece, sogna una weekend romantico potrà raggiungere Parigi dagli aeroporti di Firenze e Roma Fiumicino, le due basi strategiche della compagnia in Italia.

Eleganza, storia e tradizione sono gli elementi alla base di un viaggio alla scoperta della capitale austriaca: Vienna con i suoi palazzi, la sua storia e la sua musica è facilmente raggiungibile da Firenze, dove Vueling è leader per posti offerti dal 2012, e dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Gli amanti dell’architettura e del design non possono che organizzare qualche giorno in una delle località più di tendenza: Bilbao con il suo Guggemheim Museum è la meta perfetta da raggiungere facilmente grazie ai collegamenti dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Inoltre, dall’aeroporto di Barcellona El Prat, i passeggeri provenienti dall’Italia potranno anche approfittare delle connessioni offerte da Vueling per raggiungere alcune delle mete più affascinanti e amate per trascorrere vacanze all’insegna del relax. Tra queste, da non perdere le Isole Canarie con le bellissime Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote e Palma e le Isole Baleari con Ibiza, Maiorca e Minorca”.

Vueling ha recentemente lanciato in collaborazione con GetYourGuide – azienda leader nel settore delle attività turistiche a livello mondiale – la nuova piattaforma Vueling Activities, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri servizi che migliorino l’esperienza di viaggio. Chi sceglie di volare con la compagnia spagnola può prenotare biglietti per musei, bus turistici o visite guidate, scegliendo tra le diverse esperienze che offrono le destinazioni collegate dalla compagnia. GetYourGuide mette a disposizione più di 60.000 attività in più di 150 paesi con un’offerta fortemente orientata alle città turistiche d’Europa, dove la Compagnia è presente con il suo hub internazionale a Barcellona.

Per prenotare i biglietti basta accedere alla piattaforma Vueling Activities, selezionare la città e l’attività di interesse. Una volta ottenuti i biglietti, è garantito l’accesso rapido con la possibilità di saltare la fila all’ingresso e raggiungere direttamente il cuore dell’attrazione. Inoltre, la cancellazione è gratuita fino a 24 ore prima dell’attività per ottenere un rimborso completo.

La compagnia aerea tutela la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling adotta una politica di totale flessibilità, permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona, agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)