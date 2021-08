Wizz Air: a settembre riprende la rotta Milano Malpensa – Gran Canaria

Wizz Air annuncia la ripresa della rotta da Milano Malpensa a Gran Canaria. A partire dal mese di settembre i passeggeri italiani avranno un’opportunità per scoprire la bellezza di questo “piccolo continente” in miniatura, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie, raggiungibile con tariffe interessanti da €14.99. Tutti i viaggiatori potranno prenotare i biglietti su wizzair.com e tramite WIZZ mobile app.

Con la ripartenza di questa rotta, Wizz Air sottolinea ulteriormente il suo impegno nel mercato italiano, fornendo opportunità di viaggio a basso costo e di alta qualità.

Wizz Air ha introdotto una gamma di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Come parte di questi nuovi protocolli, l’equipaggio e i passeggeri sono tenuti ad indossare mascherine e l’equipaggio di cabina deve indossare anche i guanti. Gli aeromobili Wizz Air vengono regolarmente sottoposti a un processo di disinfezione leader del settore. Tutti gli acquisti a bordo sono incoraggiati ad essere effettuati tramite pagamento contactless. I passeggeri sono invitati a seguire le misure di distanziamento fisico introdotte dalle autorità sanitarie locali e sono incoraggiati ad effettuare online gli acquisti prima del volo per ridurre al minimo ogni possibile contatto fisico in aeroporto.

Wizz Air offre inoltre ai suoi passeggeri una varietà di servizi e strumenti per una programmazione del viaggio sicura e confortevole. Pertanto, aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che se le circostanze cambiano, o semplicemente desiderano viaggiare in una data diversa o verso una destinazione differente, possono riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire un ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una tranquillità in questi tempi incerti. Inoltre, Wizz Air ha recentemente introdotto il suo chatbot Amelia, che consente ai clienti di acquisire facilmente informazioni relative ai propri voli.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)