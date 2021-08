News Brevi – 25.08.2021

SITAEL ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON L’UNIVERSITÀ DI ADELAIDE PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE DI PROSSIMA GENERAZIONE PER L’OSSERVAZIONE DELLA TERRA – SITAEL, azienda spaziale italiana leader nel settore dei piccoli satelliti, della propulsione spaziale e dell’elettronica di bordo, annuncia la partnership con l’Institute for Photonics and Advanced Sensing dell’Università di Adelaide (IPAS), per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e strumentazioni spaziali ad infrarossi di prossima generazione. IPAS e SITAEL, che nel 2020 ha aperto una nuova sede in Australia all’interno del quartiere tecnologico di Lot Fourteen ad Adelaide, coopereranno in particolare alla realizzazione di sensori infrarossi multi-apertura, dotati di elaborazione intelligente, che permetteranno di ottenere immagini termiche ad alta risoluzione e a basso costo. La partnership si inserisce nell’ambito delle attività svolte dal Centro di Ricerca Cooperativa Spaziale SmartSat CRC, che vede SITAEL e l’Università di Adelaide tra i membri impegnati nello sviluppo di know-how e tecnologie per sistemi satellitari innovativi e di servizi per la raccolta di dati sull’osservazione della Terra. “Stiamo intraprendendo un percorso innovativo per la raccolta di immagini termiche dallo spazio, combinando il know-how in materia di piccoli satelliti e di strumentazione a infrarossi di SITAEL, con l’esperienza unica e le competenze nel campo del rilevamento di IPAS”, ha dichiarato il Direttore esecutivo e generale di SITAEL Australia, Mark Ramsey.

AEROPORTI DI ROMA: GREEN PASS PER VIAGGIARE DAL PRIMO SETTEMBRE – Aeroporti di Roma comunica: “Aeroporti di Roma informa che dal prossimo primo settembre, in base al decreto legge 6 agosto 2021 numero 111, per viaggiare in aereo su tutti i voli in partenza o arrivo negli aeroporti italiani è necessario essere in possesso di Green pass (ad eccezione dei minori esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni di età) e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica) o certificati equivalenti. Si ricorda che, in base alla normativa in vigore, le compagnie aeree sono incaricate di effettuare il controllo del green pass per l’accesso ai propri servizi di trasporto.

LUFTHANSA TECHNIK: AVIATAR PRESENTA MRO MANAGEMENT – Con la nuova MRO Management solution su AVIATAR, Lufthansa Technik sta espandendo ulteriormente la sua piattaforma digitale incentrata sul cliente. I clienti possono ora utilizzare un’unica soluzione per l’approvvigionamento di risorse, il monitoraggio dei loro MRO events e le accounting functionalities. L’accessibilità indipendentemente dal luogo e dall’ora, nonché la visualizzazione di tutti i dettagli in una forma strutturata e standardizzata, consentono agli utenti di agire immediatamente quando necessario. L’applicazione “Sourcing” fornisce una disponibilità trasparente di tutti i materiali, inclusi LRUs (Line Replaceable Units), ARCs (Aircraft Related Components), C&E (Consumables & Expendables), tools. I clienti possono cercare codici o descrizioni, trovare materiali alternativi e filtrare per certificati, condizioni o ubicazione. I preventivi possono essere richiesti direttamente tramite l’applicazione. La funzione “Monitoring” offre una panoramica aggiornata di tutti gli eventi MRO pianificati, attuali e completati. Sulla base dei dettagli forniti in modo strutturato e standardizzato, è possibile individuare immediatamente le criticità e intraprendere azioni tramite una comunicazione semplificata e processi di approvazione completamente digitali. La funzione è attualmente disponibile per base maintenance, engine and landing gear events, inclusa la possibilità di videoconferenze live dal workshop. Attraverso “Accounting” gli utenti possono avere sempre una panoramica aggiornata di tutte le fatture e delle scadenze. “La nostra nuova MRO Management solution trasforma la collaborazione tra compagnie aeree e MRO providers”, ha affermato Philip Mende, Vice President Digital Fleet Services. “Digitalizzando l’intero processo in un unico posto, semplifichiamo e ottimizziamo la grande quantità di informazioni e comunicazioni che fluiscono avanti e indietro tra un MRO e l’aircraft operator. Non vediamo l’ora di integrare ancora più funzionalità nei prossimi mesi insieme alle Lufthansa Technik business units e altri MRO providers”. Lanciata nel 2017, AVIATAR è la piattaforma indipendente per prodotti e servizi digitali sviluppata da Lufthansa Technik. AVIATAR combina fleet management solutions, data science and engineering expertise per fornire una gamma completa di servizi e prodotti digitali integrati per compagnie aeree, MRO companies, OEM and lessors, che si integrano perfettamente con l’adempimento fisico in TechOps e oltre.

UIA: POLICY AGGIORNATA PER I VOLI VERSO DELHI – UIA informa: “A causa dell’aggravarsi della situazione politica in Afghanistan e della crescente minaccia alla sicurezza dei voli che transitano nel suo spazio aereo, UIA è stata costretta a modificare la rotta del volo Kyiv-Delhi-Kyiv. Sebbene più lunga, la nuova rotta permetterà di evitare il sorvolo del territorio afgano, garantendo un adeguato livello di sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. L’aumento della durata del volo ha però comportato un aumento del costo del volo e, conseguentemente, ad un inevitabile aumento del prezzo del biglietto. I biglietti venduti sono stati cancellati e ai passeggeri vengono proposte due opzioni: rimborso del biglietto o della sua parte non utilizzata (nel caso in cui il viaggio sia già iniziato); riemissione di un biglietto per nuovi voli sulla rotta Kyiv-Delhi-Kyiv con un pagamento aggiuntivo di 38$ per volo di sola andata. Se la classe di prenotazione originale non è disponibile è necessario contattare l’help desk. La politica relativa ai voli di settembre verrà condivisa in seguito”.

ETIHAD AIRWAYS: TRASPORTO SPECIALE PER IL MANCHESTER CITY – Il Manchester City ha collaborato con il partner di lunga data, Etihad Airways, nel trasporto internazionale di due player statues a Manchester. Le statue di grandi dimensioni delle leggende del club Vincent Kompany e David Silva hanno viaggiato per 5.778 miglia dagli Stati Uniti a Manchester, prima della loro installazione all’Etihad Stadium alla fine di questa settimana. L’esperienza di Etihad Cargo nella consegna speciale, insieme all’utilizzo della sua vasta rete globale, ha assicurato che le statue fossero consegnate in loco e nei tempi previsti, pronte per essere installate per l’inaugurazione del Club di sabato 28 agosto. Martin Drew, Senior Vice President Sales and Cargo, Etihad Aviation Group, ha detto: “Il team di Etihad Cargo è estremamente orgoglioso di essere stato scelto dal Manchester City per trasportare questo carico unico. La complessità di questa operazione ha richiesto mesi di progettazione e competenza tecnica in stretta collaborazione con il Club. La consegna di successo di questa spedizione altamente riservata ha dimostrato le capacità di lavoro di squadra all’interno del network Etihad”.

EMIRATES: FRANCHIGIA BAGAGLIO EXTRA PER IL LIBANO – Al fine di supportare i suoi clienti e le comunità libanesi in tutto il mondo, Emirates offrirà bagagli extra per i viaggi a Beirut da tutta la sua rete, a partire da questa settimana fino al 30 settembre 2021. Con il Libano che sta vivendo una grave carenza di beni essenziali e medicinali, i clienti Emirates potranno usufruire di ulteriori 10 kg di bagaglio per imballare oggetti extra. La franchigia bagaglio aggiuntiva di 10 kg sarà disponibile sui biglietti prenotati sia in Economy che in Business Class da Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Libano e Australia. I clienti Emirates che viaggiano a Beirut via Dubai da Stati Uniti, Canada, Brasile, Zambia, Angola, Guinea, Senegal, Sudafrica, Costa d’Avorio e Ghana potranno trasportare un bagaglio aggiuntivo per un totale di 23 kg. La franchigia bagaglio si applica sia ai viaggi in entrata che in uscita da Beirut. In linea con il suo impegno a guidare un impatto positivo nelle comunità che serve in tutto il mondo, lo scorso anno Emirates ha istituito un ponte aereo umanitario con il Libano, per trasportare forniture di soccorso tanto necessarie e collaborando con organizzazioni umanitarie riconosciute sul campo che assistono gli sforzi di recupero a seguito delle esplosioni del porto di Beirut. La compagnia aerea ha anche offerto alle persone di tutto il mondo l’opportunità di donare denaro o impegnare le proprie Miglia Skywards in cambio della cargo capacity sui suoi voli per aiutare le persone colpite in modo rapido. Emirates serve i cieli e le comunità libanesi dal 1991. La compagnia aerea opera attualmente 16 voli settimanali per Beirut utilizzando il Boeing 777-300ER. Per ulteriori informazioni sulla politica sui bagagli di Emirates, visitare: https://www.emirates.com/ae/english/before-you-fly/baggage/checked-baggage/.

ANA TRASPORTA I VACCINI COVID-19 ATTRAVERSO LA COVAX FACILITY – All Nippon Airways (ANA) ha collaborato con il fornitore globale di trasporti e logistica Scan Global Logistics per il trasporto internazionale di vaccini COVID-19 prodotti in Giappone in Cambogia, Bangladesh, Sri Lanka, Laos, Timor Est, Fiji e Maldive, attraverso la cooperazione del governo giapponese con la struttura COVAX. Il COVAX Facility è un hub logistico progettato per massimizzare la mobilitazione delle risorse e il coordinamento delle forniture guidato da Gavi, l’alleanza globale per i vaccini che guida gli sforzi di COVAX. L’iniziativa mira a garantire un accesso equo ai vaccini in tutto il mondo, indipendentemente dai livelli di reddito e l’aumento della disponibilità nei paesi in via di sviluppo in tutto il sud-est asiatico è fondamentale per questa strategia. Utilizzando la struttura COVAX, ANA è in grado di contribuire a rendere rapidamente disponibili i vaccini COVID-19 a un prezzo accessibile, sfruttando le economie di scala. Il trasporto dei vaccini presenta una serie di ostacoli logistici, che richiedono ad ANA di sfruttare tutta la sua gamma di competenze acquisite in prima linea nel trasporto cargo. ANA è stata certificata IATA’s Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) dal 2017, diventando così la prima compagnia aerea giapponese a ricevere questa distinzione.

AMERICAN AIRLINES RICONOSCIUTA DA ASTA COME AIRLINE PARTNER OF THE YEAR – In riconoscimento dell’impegno della compagnia aerea nei confronti della travel advisor community, l’American Society of Travel Advisors (ASTA) ha nominato American Airlines Airline Partner of the Year per il terzo anno consecutivo. ASTA è la più grande associazione mondiale di professionisti dei viaggi e si sforza di promuovere l’eccellenza nel settore dei viaggi, riconoscendo al contempo i professionisti che danno un contributo duraturo al settore. “Ora, più che mai, i viaggiatori cercano la guida di esperti di fiducia per consigliare non solo dove viaggiare e cosa fare durante il viaggio, ma anche come affrontare tutti i numerosi requisiti per visitare in sicurezza e con fiducia la destinazione prescelta”, ha affermato Kyle Mabry, Vice President of Global Sales for American. “ASTA fa molto per supportare i consulenti di viaggio, i clienti che servono e l’industria dei viaggi in generale. Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento per la nostra partnership insieme”.