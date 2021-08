Partnership tra Etihad Engineering e Israel Aerospace Industries per passenger to freighter conversions

Etihad Engineering, il più grande commercial aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) services provider in Medio Oriente, ha firmato una partnership strategica con Israel Aerospace Industries (IAI), per fornire Passenger to Freighter (P2F) conversion sui Boeing 777-300ER.

Nel 2019, IAI e GE Capital Aviation Services (GECAS) hanno annunciato il lancio del Boeing 777-300ERSF, un programma che ha stabilito una conversione P2F soprannominata “The Big Twin”, che denota il suo status di più grande twin-engine freighter di sempre.

Mentre la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova il settore dell’aviazione, le operazioni cargo stanno compensando le perdite degli operatori, poiché continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio internazionale. Di conseguenza, le previsioni del settore mostrano un aumento della domanda di wide-body freighter aircraft con long-haul capacity.

Etihad Engineering capitalizzerà la propria esperienza e le ampie capacità per specialised Boeing 777-300ERSF conversion. Nella fase iniziale della partnership, Etihad Engineering faciliterà due linee di conversione in grado di ospitare più conversioni di aeromobili all’anno.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Il Boeing 777-300ERSF non è solo estremamente attraente per i clienti, ma è una svolta tecnologica, dato che è il primo nella sua categoria di dimensioni ad offrire cargo solutions estese. Non solo vediamo la domanda, ma la vediamo come una soluzione più ecologica, più redditizia e altamente innovativa per i nostri clienti delle compagnie aeree e un modo eccellente per generare valore per la nostra attività”.

Abdul Khaliq Saeed, Chief Executive Officer, Etihad Engineering, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con IAI che massimizza il potenziale della nostra forza lavoro altamente qualificata e rafforza la posizione di Etihad Engineering come centro di eccellenza ad Abu Dhabi, in linea con la Abu Dhabi’s economic vision 2030. Il nostro impegno per il programma P2F dimostra la nostra fiducia nella capacità di IAI di fornire un miglioramento del valore a lungo termine dei B777-300ER nella flotta globale”.

Boaz Levy, President & CEO, Israel Aerospace Industries, ha dichiarato: “Gli accordi di Abraham hanno dato a IAI l’opportunità di espandere la sua attività globale nella regione del Golfo. IAI è attiva in oltre 100 paesi in tutto il mondo. La creazione del sito di conversione in collaborazione con Etihad Engineering è una testimonianza dei forti legami di IAI con gli Emirati Arabi Uniti e rafforza il suo punto d’appoggio nella regione. Sono fiducioso che questo accordo porterà a molte più partnership con aziende locali negli Stati del Golfo, che faranno crescere il nostro business nella regione”.

Yossi Melamed, Executive Vice President and General Manager, Israel Aerospace Industries Aviation Group, ha dichiarato: “IAI’s Aviation Group, il principale cargo conversion provider mondiale, ha iniziato la modifica strutturale del Boeing 777-300ERSF in collaborazione con GECAS per fornire una soluzione professionale leader all’air cargo industry. Per molti anni, Etihad Engineering ha ricevuto la massima stima professionale da IAI’s Aviation Group. Gli Accordi di Abraham ci hanno permesso di incontrare in prima persona i manager della compagnia, di vedere la loro capacità e dedizione, oltre a testimoniare le grandi capacità dell’azienda nel campo della jet maintenance. L’accordo che abbiamo firmato aggiunge un livello significativo alle relazioni tra Israele e gli Stati del Golfo. Non ho dubbi che a seguito di questo accordo arriveranno ulteriori accordi con le aziende della regione, che andranno a vantaggio economico delle parti coinvolte. Vorrei ringraziare Tony Douglas, CEO della compagnia, e il mio amico Abdul Khaliq Saeed per l’energia che hanno investito nel portare a compimento il primo accordo di cooperazione tra IAI ed Etihad Engineering. Attendo con impazienza il momento in cui i jet B77-300ERSF convertiti congiuntamente da IAI ed Etihad Engineering prenderanno il volo e serviranno clienti in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)