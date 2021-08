Boeing svela l’F-15 Qatar Advanced Jet

Boeing, in collaborazione con la U.S. Air Force e la Qatar Emiri Air Force (QEAF), ha celebrato il rollout dell’advanced F-15 per il Qatar, l’F-15QA. La rollout ceremony per il Qatar’s F-15 jet si è svolta in St. Louis ieri.

“Il lancio dell’F-15QA è epocale, non solo in termini di capacità, ma anche in termini di partnership rafforzata che rappresenta. Il rapporto che gli Stati Uniti condividono con il Qatar è fondamentale per la stabilità e la sicurezza della central command area of responsibility e siamo grati per la continua attenzione del nostro partner di coalizione sulla costruzione dell’interoperabilità e della prontezza combinata”, ha affermato l’Lt. Gen. Greg Guillot, commander of 9th Air Force. “È un privilegio e un onore stare con le nostre controparti del Qatar oggi e ogni giorno”.

Il primo set di jet F-15QA effettuerà il ferry flight verso il Qatar entro la fine dell’anno, dopo il completamento del pre-delivery pilot training.

“Il Qatar F-15QA program ha ulteriormente migliorato le next-generation technologies dell’advanced F-15, come fly-by-wire flight controls, all-glass digital cockpit and contemporary sensors, radar and electronic warfare capabilities”, afferma Prat Kumar, vice president of the F-15 program. “Guidati dall’ingegneria digitale e dalla produzione avanzata, questi velivoli rappresentano un salto di trasformazione per l’F-15. L’F-15QA migliorerà la superiorità della QEAF con più velocità, range e payload di qualsiasi fighter al mondo”.

Boeing ha fornito maintenance and logistics support per la QEAF durante il pre-delivery pilot training, avviato all’inizio di quest’anno. Inoltre, Boeing creerà e gestirà un aircrew and maintenance training center per la QEAF presso la Al Udeid Air Base in Qatar fino al 2024, fornendo allo stesso tempo ricambi e supporto logistico nel paese una volta consegnati gli aeromobili.

“Boeing è orgogliosa di fornire una soluzione olistica al nostro stimato cliente del Qatar attraverso training e supporto personalizzati”, ha affermato Torbjorn “Turbo” Sjogren, vice president of International Government & Defence for Boeing. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con il Qatar e di supportare ulteriormente le loro esigenze di mission readiness”.

