News Brevi – 26.08.2021

AIR CANADA: VACCINAZIONE COVID-19 OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI – Air Canada ha annunciato oggi di aver introdotto una nuova politica per proteggere ulteriormente dipendenti e clienti, che rende obbligatorio per tutti i dipendenti della compagnia aerea essere completamente vaccinati contro il COVID-19 e segnalare il proprio stato di vaccinazione al 30 ottobre 2021. Inoltre, la compagnia aerea sta rendendo la vaccinazione completa una condizione di lavoro per qualsiasi individuo assunto dalla compagnia. Dall’inizio della pandemia, Air Canada è leader nell’adozione di misure basate sulla scienza in risposta al COVID-19. La decisione di richiedere a tutti i dipendenti di Air Canada mainline, Air Canada Rouge e Air Canada Vacations di vaccinarsi completamente e di segnalare il proprio stato di vaccinazione è un’altra iniziativa per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i dipendenti e clienti. In base alla politica di vaccinazione obbligatoria, i test non saranno offerti come alternativa. Sebbene Air Canada adempirà ai suoi doveri per accogliere i dipendenti che per validi motivi, come condizioni mediche, non possono essere vaccinati, la mancata vaccinazione completa entro il 30 ottobre 2021 avrà conseguenze fino a includere un congedo non retribuito o il licenziamento. La politica di Air Canada è anche in accordo con un recente annuncio del governo del Canada che richiede che i dipendenti nei settori del trasporto aereo, ferroviario e marittimo regolamentati a livello federale siano vaccinati entro la fine di ottobre 2021.

L’UNIVERSITA’ DI ZURIGO E AIRBUS COLTIVANO TESSUTI UMANI IN MINIATURA SULLA ISS – Con il prossimo supply flight verso la International Space Station (ISS), lo Space Hub dell’Università di Zurigo (UZH) e Airbus Defence and Space stanno portando nello spazio un esperimento destinato a far avanzare ulteriormente la produzione industriale di tessuto umano in condizioni di gravità zero. Con questo passo, lo spazio potrebbe diventare un laboratorio per la produzione di tessuti umani per uso terrestre nella ricerca e nella medicina. I primi test preparatori sulla ISS 18 mesi fa hanno avuto successo. Il processo per il joint “3D Organoids in Space” project viene dagli scienziati zurighesi Oliver Ullrich e Cora Thiel, pionieri nella ricerca su come la gravità influenza le cellule umane. Insieme ad Airbus, hanno sviluppato il processo per la maturità del progetto. Il team di Airbus Innovations, guidato dal project manager Julian Raatschen, sta sviluppando l’hardware e fornendo l’accesso alla ISS. Dall’idea al primo test di produzione nello spazio, i partner del progetto hanno impiegato solo tre anni per completare varie fasi di test e procedure di selezione interna altamente competitive. “Siamo i primi a dimostrare che il percorso verso la produzione nello spazio è fattibile, non in teoria, ma in pratica”, afferma Oliver Ullrich. Oliver Ullrich, professore di anatomia all’UZH, la biologa Cora Thiel e Airbus stanno usando la microgravità nello spazio per far crescere tessuti tridimensionali simili a organi – i cosiddetti organoidi – da cellule staminali umane adulte. “Sulla Terra, gli organoidi tridimensionali non possono essere prodotti senza sostegno a causa della gravità”, spiega Thiel. La ricerca condotta nel marzo 2020, quando 250 provette contenenti cellule staminali umane hanno trascorso un mese sulla ISS, ha avuto molto successo: strutture differenziate simili a organi di fegato, ossa e cartilagine si erano sviluppate come previsto dalle cellule staminali dei tessuti in microgravità. Al contrario, le colture create sulla Terra, che sono state coltivate come controlli in normali condizioni di gravità, hanno mostrato una differenziazione cellulare nulla o solo minima. Nell’attuale missione, le cellule staminali tissutali di due donne e due uomini di età diverse vengono inviate nello spazio. Ci si aspetta che la produzione sia più semplice e affidabile in condizioni di microgravità rispetto all’utilizzo di strutture di supporto sulla Terra. “In caso di successo, la tecnologia può essere ulteriormente sviluppata e portata alla maturità operativa. Airbus e l’UZH Space Hub possono quindi dare un ulteriore contributo al miglioramento della qualità della vita sulla Terra attraverso soluzioni spaziali”, afferma Raatschen, project manager di Airbus. Il materiale campione tornerà sulla Terra all’inizio di ottobre. I primi risultati sono attesi da novembre.

ETIHAD E ZAYD HIGHER ORGANIZATION CELEBRANO L’EMIRATI WOMEN’S DAY – Etihad celebra la Emirati Women’s Day con una serie di eventi per evidenziare il tema di quest’anno, “Women: Ambitions & Inspiration for the Next 50 Years”, in linea con l’UAE’s 50th anniversary year. La compagnia aerea ha annunciato una nuova collaborazione con la Zayed Higher Organization for People of Determination per stabilire una fabbrica di cioccolato. Le donne di ZHO saranno formate dagli chef professionisti di Etihad Catering per gestire la fabbrica e produrre cioccolato a mano. Etihad aiuterà a stabilire la struttura fornendo i macchinari e finanziando gli ingredienti per il primo anno di produzione, oltre a promuovere il cioccolato. Nadia Bastaki, Vice President Medical Services and Corporate Social Responsibility, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Questo progetto svolgerà un ruolo importante nel conferire potere alle donne determinate e nella creazione di opportunità nella comunità. L’obiettivo dell’Etihad’s Diversity and Inclusion Committee è sostenere la comunità attraverso la creazione di opportunità, la formazione e lo sviluppo”. Inoltre, in base all’accordo esistente con la Mezzaluna Rossa degli Emirati, Etihad lancerà un nuovo progetto con Al Ghadeer UAE Crafts, per potenziare e sostenere le donne svantaggiate attraverso la produzione di artigianato sostenibile. Etihad fornirà prodotti non in stock e materiali riciclati ad Al Ghadeer, che possono essere riutilizzati in oggetti artigianali e venduti. Il progetto aiuterà centinaia di donne e famiglie con risorse di reddito aggiuntive. Etihad ha lavorato in collaborazione con la Mezzaluna Rossa degli Emirati negli ultimi sei anni, collaborando a varie iniziative, inclusi progetti per l’emancipazione di donne e bambini.

QATAR AIRWAYS: ESCLUSIVI PACCHETTI DI VIAGGIO PER LA COPPA DEL MONDO IN QATAR PER I MEMBRI PRIVILEGE CLUB – Qatar Airways Holidays in collaborazione con Discover Qatar, lancerà presto esclusivi FIFA World Cup Qatar 2022™ travel packages for Privilege Club members. Questa offerta esclusiva sarà accessibile a tutti i membri Privilege Club. Come Official Frequent Flyer Programme of the FIFA World Cup Qatar 2022™, i membri del Privilege Club avranno una gamma di offerte e vantaggi esclusivi unici per il campionato e avranno accesso prioritario ai pacchetti di viaggio di 14 giorni. Ai pacchetti di viaggio FIFA World Cup Qatar 2022™ verranno assegnati i biglietti per le partite in base al tipo di pacchetto scelto, abbinandolo a una selezione di opzioni di alloggio e voli internazionali di andata e ritorno a bordo della compagnia aerea. Con sette diversi pacchetti tra cui scegliere, i fan possono combinare più di un pacchetto e possono guardare fino a sette partite in totale. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il palcoscenico è quasi pronto per il più grande torneo di calcio del mondo. Abbiamo aspettato con molta trepidazione di svolgere il nostro ruolo nella realizzazione di un’indimenticabile FIFA World Cup Qatar 2022™. Qatar Airways Holidays ha stretto una partnership con Discover Qatar per progettare pacchetti unici e personalizzati che i fan non vorranno perdere. Siate certi che rimaniamo pronti a servire tutti i fan e i soci con la migliore ospitalità dall’inizio alla fine, grazie alla migliore compagnia aerea del mondo”. I pacchetti saranno inizialmente rilasciati per i seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e Thailandia.

BOEING RAGGIUNGE $1 MILIARDO DI E-COMMERCE PARTS – Boeing ha raggiunto un traguardo nell’e-commerce a tempo di record per l’azienda, raggiungendo $1 miliardo di ordini più velocemente che mai. Il traguardo è stato guidato dai progressi dell’e-commerce e dall’aumento della domanda da parte dei commercial services customers, indicando la continua ripresa del mercato dall’impatto del COVID-19. “Stiamo assistendo a un’innovazione accelerata dalla necessità in tutta la nostra attività di servizi mentre l’industria aerospaziale emerge da uno dei periodi più difficili che abbiamo dovuto affrontare”, ha affermato Ted Colbert, president and chief executive officer, Boeing Global Services. “Le aftermarket supply chain solutions fornite da Boeing sono un servizio essenziale per i nostri clienti quando emergono dalla pandemia. I progressi digitali che stiamo guidando ci consentono di essere agili nella nostra risposta alla ripresa”. A partire dal 2021, i clienti possono acquistare da tutte le linee di prodotti sulla Boeing Distribution, Inc. (ex Aviall) online parts page. In precedenza, c’erano parti delle offerte di ricambi aftermarket che erano disponibili solo tramite acquisto telefonico o e-mail. Uno sforzo concentrato dei team di distribuzione di Boeing ha accelerato il raggiungimento del traguardo consentendo a più clienti di utilizzare l’acquisto online, aumentando gli ordini self-service dei clienti digitali dal 75% nel 2020 all’85% finora nel 2021. “Raggiungere questo traguardo rappresenta l’impegno dei nostri team per trovare modi nuovi e migliori per servire i nostri clienti, così come l’utilizzo da parte dei nostri clienti di questo servizio per accedere facilmente allo spare parts support su cui possono fare affidamento”, ha affermato Giovanni Spitale, vice president of Commercial Parts, Boeing Global Services.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA L’AUTUMN SALE – Etihad Airways sta lanciando la sua vendita autunnale offrendo special-fixed-fares per le regioni del suo network. Il volo verso, da e via Abu Dhabi è supportato dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio. Tutti i passeggeri che viaggiano con Etihad ricevono un’assicurazione COVID-19 gratuita, valida per viaggiare fino al 31 marzo 2022. Per rendere il viaggio il più semplice possibile, Etihad ha esteso la sua iniziativa sui documenti di viaggio “Verified to Fly” a tutta la sua rete. I viaggiatori possono convalidare i loro documenti di viaggio COVID-19 online prima di arrivare in aeroporto, quindi accedere ai banchi check-in “Verified to Fly” rapidi per evitare le code.