Emirates potenzia i servizi settimanali per Muscat

Emirates introdurrà un quarto servizio settimanale tra Dubai e Muscat a partire dal 28 agosto 2021. L’aumento dei voli da e per Muscat offre maggiori opzioni di connettività per i clienti che viaggiano verso Dubai e oltre, così come per i visitatori che arrivano in Oman. L’annuncio arriva mentre l’Oman è pronto a riaprire i suoi confini per i turisti con un approved vaccine certificate, a partire dal 1 settembre. I servizi aggiuntivi soddisferanno la domanda del mercato e offriranno ai clienti maggiore flessibilità, scelta e connettività durante la pianificazione dei viaggi.

Dal 28 agosto, EK866 partirà da Dubai alle 02:15, arrivando a Muscat alle 03:30. Il volo di ritorno, EK867, partirà da Muscat alle 04:40, arrivando a Dubai alle 05:55.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates, negli uffici vendita Emirates, tramite agenti di viaggio.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates continua ad espandere la sua rete in modo sicuro e sostenibile, abbinando la capacità alla domanda in linea con le dinamiche di mercato e le condizioni operative. La compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni, recuperando quasi il 90% della sua rete pre-pandemia.

Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio del cliente. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Di recente, la compagnia aerea ha portato avanti le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, che sono state estese al 31 maggio 2022, con un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il tier status.

