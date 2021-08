Ryanair annuncia sei nuove rotte su Bologna per l’inverno 2021

Ryanair ha annunciato oggi l’introduzione di sei nuove rotte come parte del proprio operativo su Bologna per l’inverno ’21. Saranno operati oltre 290 voli a settimana verso 63 destinazioni, incluse sei nuove rotte verso Stoccolma, Norimberga, Santiago, Saragozza, Agadir e Fez.

Bologna – Stoccolma (Arlanda): 2 voli settimanali.

Bologna – Norimberga: 2 voli settimanali.

Bologna – Santiago: 2 voli settimanali.

Bologna – Saragozza: 2 voli settimanali.

Bologna – Agadir: 2 voli settimanali.

Bolofna – Fez: 2 voli settimanali.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia, siamo lieti di annunciare sei nuove rotte invernali verso Agadir, Stoccolma, Fez, Norimberga, Santiago e Saragozza, come parte del nostro operativo su Bologna per l’inverno ’21. Ryanair collegherà Bologna con 25 Paesi, con un totale 63 rotte e oltre 290 voli settimanali.

I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza invernale con la consapevolezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi fino alla fine di marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 28 agosto”.

Il CEO di Aeroporto G. Marconi di Bologna, Nazareno Ventola, ha dichiarato: “Il rinnovato investimento di Ryanair, con l’apertura di nuove destinazioni ed il rafforzamento del suo network sull’aeroporto di Bologna, rappresenta la prova tangibile dell’attrattività del nostro aeroporto e del suo bacino di utenza, pur in una fase certamente complessa per il settore aereo legata all’impatto della pandemia. In questa fase è essenziale “dare fiducia” al mercato, continuando a investire, ciascuno per la sua parte, in modo da cogliere tutte le opportunità e prepararsi per tempo alla fase di ripresa che arriverà”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)