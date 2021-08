Qantas Group: perdita significativa nell’intero anno fiscale

Qantas Group ha registrato una sostanziale perdita per l’intero anno a causa della crisi COVID, ma ha iniziato l’esercizio ’22 in una posizione fondamentalmente migliore per affrontare l’incertezza e gestire la sua ripresa rispetto a 12 mesi fa.

Underlying Loss Before Tax pari a $1,83 miliardi, Statutory Loss Before Tax che si attesta a $2,35 miliardi.

Indebitamento netto ridotto nel 2H21 a $5,9 miliardi. Statutory Net Free Cash flow di $267 milioni nel 2H21. Total liquidity di $3,8 miliardi.

Underlying EBITDA pari a $410 milioni, in linea con la guidance fornita a maggio.

La total revenue loss per il COVID ha raggiunto $16 miliardi, poichè l’impatto sull’intero anno dei viaggi internazionali al minimo e le molteplici ondate di restrizioni alle frontiere nazionali hanno continuato a colpire la domanda di viaggio. I periodi di apertura dei confini nazionali nella seconda metà hanno visto una significativa generazione di cassa da parte di Qantas e Jetstar, che ha aiutato il Gruppo a ridurre il debito netto da $6,4 miliardi a febbraio 2021 a $5,9 miliardi entro la fine di giugno. Durante tutto l’anno, il flusso di cassa è stato sostenuto dalla continua e forte performance di Qantas Loyalty e dai rendimenti internazionali significativamente più alti di Qantas Freight.

Oltre a fornire un servizio essenziale in circostanze molto difficili, il Gruppo ha compiuto progressi significativi verso il suo programma di risanamento. I benefici in termini di costi del programma di recupero sono stati superiori alle aspettative.

L’Underlying EBITDA from domestic flying combinato di Qantas e Jetstar è stato di $304 milioni, scendendo a un Underlying EBIT loss di $669 milioni dopo il deprezzamento e l’ammortamento non in contanti. La capacità domestica del Gruppo è scesa fino al 19% a luglio 2020, prima di riprendersi costantemente e poi raggiungere il 92% a maggio 2021, fino a quando gli scoppi della variante Delta hanno innescato una serie di blocchi.

Group International (compreso il trasporto merci) ha registrato un Underlying EBITDA loss di $157 milioni, aumentando a un Underlying EBIT loss di $1,0 miliardi dopo l’ammortamento.

I voli internazionali di Qantas e Jetstar sono rimasti in gran parte a terra per la maggior parte del FY21 a causa della continua chiusura dei confini australiani. Una travel bubble tra Australia e Nuova Zelanda ha visto alcuni ritorni, ma questo corridoio è stato pesantemente limitato in varie fasi. La capacità di Qantas ha raggiunto una media del 40% dei livelli pre-COVID durante il quarto trimestre.

Dall’inizio della pandemia, il Gruppo ha operato quasi 400 voli per il rimpatrio di australiani e il mantenimento di collegamenti critici, con i suoi Airbus A330 e Boeing 787.

La domanda per air cargo capacity è rimasta estremamente forte durante il FY21. Qantas Freight è stata in grado di capitalizzare questa domanda, offrendo un profitto record che ha compensato in modo significativo i costi delle grounded international operations del Gruppo.

Qantas Loyalty ha continuato a operare bene, generando oltre 1 miliardo in gross cash e raggiungendo la soddisfazione record dei membri.

Il piano di recupero COVID del Gruppo mira ad almeno $1 miliardo di risparmi annuali permanenti dal FY23 in poi. I progressi sono in anticipo sui tempi, con $650 milioni di benefici erogati nel FY21; questo è destinato ad aumentare a $850 milioni entro la fine del FY22.

Un totale di 9.400 persone hanno ora lasciato il Gruppo, un aumento rispetto alla stima precedente di 8.500, in gran parte dovuto alla perdita di posti di lavoro offshore negli aeroporti e negli uffici vendite, ad alcune operazioni di automazione e ad un aumento dei licenziamenti volontari.

Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Questa perdita mostra l’impatto che un anno intero di confini internazionali chiusi e oltre 330 giorni di restrizioni ai viaggi nazionali hanno avuto sulla compagnia. Si aggiunge alla perdita significativa che abbiamo riportato l’anno scorso e alle restrizioni di viaggio che abbiamo visto negli ultimi mesi. Entro la fine di quest’anno solare, è probabile che il COVID ci costerà più di 20 miliardi di dollari di entrate. Abbiamo dovuto fare molti cambiamenti strutturali grandi e difficili per affrontare questa crisi, e quella fase è per lo più alle nostre spalle. Di conseguenza, siamo pronti a riprenderci rapidamente, in linea con un lancio nazionale di vaccini che sta accelerando. Le cose rimangono dure, soprattutto per migliaia di persone che aspettano di tornare al lavoro quando i confini si apriranno e, si spera, resteranno aperti. Il nostro obiettivo è farli tornare al lavoro il prima possibile, motivo per cui stavamo aumentando i nostri voli e aggiungendo nuove destinazioni prima dei blocchi più recenti. Nonostante l’incertezza che abbiamo ancora davanti, siamo in una posizione molto migliore rispetto a questo periodo dell’anno scorso. Siamo in grado di muoverci rapidamente quando i confini si aprono e si chiudono. Siamo un’organizzazione più snella ed efficiente. E la nostra richiesta di vaccinare tutti i dipendenti creerà un ambiente più sicuro per le nostre persone e i nostri clienti”.

Qantas Group ha precedentemente annunciato obiettivi di sostenibilità chiari e sostanziali. La pandemia ha rallentato i progressi, ma il Gruppo rimane impegnato a raggiungere questi obiettivi e ha annunciato oggi una nuova posizione del Group Management Committee (GMC) per guidare questo obiettivo. L’attuale Group Executive, Andrew Parker, diventerà il Chief Sustainability Officer per Qantas Group.

Si prevede che le recenti epidemie e le relative chiusure delle frontiere domestiche e transnazionali avranno un impatto dell’ordine di $1,4 miliardi sull’Underlying EBITDA del Gruppo nella prima metà del FY22. La liquidità del Gruppo, la forte posizione nel mercato domestico e i progressi nella ristrutturazione danno fiducia che il piano di risanamento complessivo rimanga sulla buona strada.

Qantas Group inoltre ha fornito oggi maggiori dettagli sui preparativi per il riavvio dei suoi voli internazionali, con piani legati al lancio del vaccino in Australia e nei principali mercati esteri. Secondo le attuali proiezioni, l’Australia dovrebbe raggiungere la soglia di vaccinazione della “Fase C” del governo nazionale dell’80% nel dicembre 2021, il che attiverebbe la graduale riapertura dei confini internazionali. Allo stesso modo, mercati chiave come il Regno Unito, il Nord America e parti dell’Asia hanno livelli elevati e crescenti di vaccinazione.

Questo crea una gamma di potenziali opzioni di viaggio per le quali Qantas e Jetstar si stanno preparando. Sebbene il COVID abbia dimostrato che le circostanze possono cambiare inaspettatamente, i lunghi tempi di consegna per la prontezza internazionale significano che il Gruppo deve fare alcune ipotesi ragionevoli basate sui dati più recenti per assicurarsi di poter offrire voli ai clienti non appena diventano fattibili.

I voli verso destinazioni che hanno ancora bassi tassi di vaccinazione e alti livelli di infezione da COVID saranno ora sospesi da dicembre 2021 ad aprile 2022, tra cui Bali, Giacarta, Manila, Bangkok, Phuket, Ho Chi Minh City e Johannesburg. I livelli della domanda di viaggio – e quindi i livelli di capacità – dipenderanno in gran parte dalle decisioni del governo sui requisiti.

Supponendo che le attuali proiezioni siano mantenute e che la soglia del vaccino dell’80% sia raggiunta a dicembre, Qantas e Jetstar prevedono di innescare un riavvio graduale. Se le ipotesi cambiano o le date cambiano, i piani di riavvio si adatteranno di conseguenza.

Da metà dicembre 2021, i voli inizieranno dall’Australia verso destinazioni a prova di COVID, che probabilmente includeranno Singapore, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada utilizzando Boeing 787, Airbus A330 e 737 e A320 per i servizi alle Fiji. I voli tra Australia e Nuova Zelanda saranno in vendita da metà dicembre 2021 nell’ipotesi che alcune o tutte le parti della bolla bidirezionale ricominceranno.

La capacità di Qantas di volare senza scalo tra l’Australia e Londra dovrebbe essere ancora più richiesta dopo il COVID.

Cinque A380 torneranno in servizio prima del previsto. Questi voleranno tra Sydney e Los Angeles da luglio 2022 e tra Sydney e Londra (via Singapore) da novembre 2022. I voli per Hong Kong riprenderanno a febbraio e il resto della rete internazionale Qantas e Jetstar dovrebbe aprirsi da aprile 2022, con una capacità in graduale aumento.

Qantas prenderà in consegna tre 787-9 (nuovi velivoli che sono stati in deposito presso Boeing) durante il FY23 per operare voli aggiuntivi verso mercati chiave con l’aumento della domanda. Jetstar prenderà in consegna i suoi primi tre aeromobili Airbus A321neo LR dall’inizio del FY23, la cui autonomia estesa libererà alcuni dei suoi 787 per essere ridistribuiti su altri mercati.

In totale, si prevede che 10 degli A380 di Qantas con interni rinnovati torneranno in servizio entro l’inizio del 2024, con tempistiche dipendenti dalla rapidità di ripresa del mercato. Due A380 saranno ritirati.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “La prospettiva di volare all’estero potrebbe sembrare molto lontana. Ovviamente spetta al governo dire esattamente come e quando riapriranno i nostri confini internazionali, ma con l’Australia sulla buona strada per soddisfare l’innesco dell’80% concordato dal governo nazionale entro la fine dell’anno, dobbiamo pianificare in anticipo quello che è un complesso riavvio del processo. C’è molto lavoro da fare, compresa la formazione per il nostro personale e la rimessa in servizio degli aerei. Stiamo anche lavorando per integrare IATA Travel Pass nei nostri sistemi. Possiamo modificare i nostri piani se le circostanze cambiano, cosa che abbiamo già dovuto fare diverse volte durante questa pandemia. Alcune persone potrebbero dire che siamo troppo ottimisti, ma in base al ritmo del lancio del vaccino, questo è a portata di mano e vogliamo assicurarci di essere pronti”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)