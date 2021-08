ICAO VDS ottiene l’accettazione per global health proof verification

Con i paesi che lavorano per ristabilire i viaggi e i commerci globali attraverso l’aviazione, la necessità di fornire prove sanitarie verificabili a livello internazionale è diventata una preoccupazione globale urgente.

Il nuovo ICAO Visible Digital Seal (VDS), originariamente adottato dai paesi per la verifica dei documenti di viaggio, sta ora ottenendo un’ampia accettazione internazionale come soluzione economica ed efficiente per questa sfida globale critica.

“Questa è una priorità urgente per la comunità internazionale e un certo numero di paesi stanno ora impegnandosi attivamente con l’ICAO su formati adeguati per le loro national health proofs”, ha confermato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General.

“Considerando gli aspetti fondamentali della sicurezza e delle informazioni coinvolti, il nuovo VDS è una parte importante delle nostre raccomandazioni per facilitare i viaggi nelle circostanze attuali”, ha osservato, “e stiamo anche collaborando strettamente con l’industria e altri, ora emettendo similar 2D barcode systems, per garantire un sistema globale senza soluzione di continuità”.

L’ICAO e l’Unione Europea stanno attualmente lavorando per garantire la compatibilità tra il VDS e gli European Digital COVID Certificates, con specifiche linee guida internazionali di implementazione previste a breve.

Altre regioni e paesi stanno conducendo le proprie valutazioni mentre continuano a sfruttare i risultati positivi ottenuti attraverso la vaccinazione.

“Il consenso globale su soluzioni sicure e facilmente implementabili, come il VDS ICAO, avvantaggia notevolmente la sicurezza e l’efficienza dell’aviazione internazionale. Ne beneficiano anche molte milioni di persone in tutto il mondo che dipendono direttamente dalla connettività aerea per la loro sopravvivenza economica di base”, ha spiegato Salazar.

Le linee guida e le specifiche VDS ICAO sono pubblicamente disponibili per supportare la loro efficiente distribuzione globale.

L’uso di certificati che attestano lo stato di vaccinazione e i risultati dei test, come parte della strategia generale di mitigazione del rischio COVID-19 di uno Stato, è delineato nelle dettagliate aviation response and recovery guidelines emanate dalla ICAO Council’s Aviation Recovery Task Force (CART).

(Ufficio Stampa ICAO)