Entra in servizio il primo Airbus A220 di Air Austral dotato di motori Pratt & Whitney GTF

Pratt & Whitney e Air Austral, con base a Réunion, hanno celebrato l’entrata in servizio del primo Airbus A220-300 della compagnia aerea dotato di motori Pratt & Whitney GTF (leggi anche qui). La compagnia aerea ha ordinato tre di questi velivoli nel 2019.

“Siamo entusiasti di far volare il nostro primo Airbus A220 con motori Pratt & Whitney GTF, diventando il primo operatore francese a volare questo tipo di aeromobile”, ha affermato Marie-Joseph Male, CEO di Air Austral. “Questa combinazione di motore e aereo rivoluzionaria offrirà un’economia superiore per sviluppare la nostra rete, voli silenziosi per i nostri passeggeri e bassi consumi ed emissioni per il nostro ambiente. Non vediamo l’ora di far volare questo aereo negli anni a venire”.

Air Austral attualmente opera un aereo ATR 72-500 dotato di PW100 turboprop engines, così come due Boeing 787-8 Dreamliner aircraft, entrambi equipaggiati con una Pratt & Whitney APS5000 auxiliary power unit (APU).

“Siamo onorati di estendere il nostro rapporto con Air Austral”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer and senior vice president at Pratt & Whitney. “Non vediamo l’ora di supportarli con l’A220 equipaggiato con i motori GTF mentre tornano a crescere, aggiungono frequenze ed espandono il loro network”.

L’A220, dotato esclusivamente di motori GTF, offre costi operativi significativamente inferiori rispetto ai velivoli della generazione precedente. I motori offrono miglioramenti a due cifre in termini di consumi e carbon emissions. Forniscono inoltre una riduzione del 75% della noise footprint e producono NOx emissions del 50% al di sotto dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) CAEP/6 regulation.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)