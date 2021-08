Lufthansa: quarantine-free travel verso Singapore

L’ingresso a Singapore dalla Germania per i viaggiatori completamente vaccinati sarà nuovamente possibile a partire dall’8 settembre. Da quel momento in poi non sarà più necessaria una quarantena precedentemente imposta all’arrivo a Singapore. La Germania è il primo Paese con cui la megalopoli del sud-est asiatico ha firmato un accordo in tal senso.

L’esenzione dalla quarantena si applica a voli specifici, noti come voli Vaccined Travel Lane (VTL). Lufthansa e Singapore Airlines offriranno congiuntamente uno di questi voli VTL ogni giorno, da Francoforte o Monaco, a partire dal 16 settembre. Le prenotazioni sono già possibili. I clienti potranno inoltre registrarsi per i voli VTL su un Singapore government website a partire dal 1° settembre.

“L’apertura di Singapore non solo consente alle persone di visitare amici e parenti o incontrare di nuovo partner commerciali, ma invia anche un segnale importante ad altri paesi della regione”, afferma Elise Becker, Head of Sales for Lufthansa in Asia-Pacific. “È più importante che mai che i paesi collaborino per trovare soluzioni per ripristinare anche i viaggi aerei internazionali. Lufthansa e Singapore Airlines stanno dando un contributo significativo a questo sviluppo”.

Dall’annuncio del governo di Singapore, la domanda di voli tra la Germania e Singapore è triplicata.

I seguenti criteri qualificano i viaggiatori per un VTL flight verso Singapore:

– Una vaccinazione completa effettuata in Germania o Singapore con Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna o un altro WHO EUL vaccine.

– Soggiorno in Germania e/o Singapore per almeno 21 giorni consecutivi prima della partenza per Singapore. I VTL travelers non devono avere la cittadinanza tedesca.

– Un test PCR Covid-19 con esito negativo effettuato al massimo 48 ore prima della partenza e un secondo test PCR all’arrivo a Singapore. Fino a quando non viene ricevuto il risultato negativo di questo test, i viaggiatori devono rimanere nel loro hotel o alloggio specificato a Singapore. A seconda della durata del viaggio, a Singapore possono essere richiesti un massimo di due ulteriori test PCR.

– Flight booking su un designated VTL flight.

Maggiori informazioni sui voli VTL disponibili e sull’ingresso a Singapore senza quarantena sono disponibili su www.lufthansa.com/sg/en/de-sg-vtl.

(Ufficio Stampa Lufthansa)