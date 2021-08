News Brevi – 27.08.2021

AERONAUTICA MILITARE: A DECIMOMANNU SIMULAZIONE RECUPERO INFORTUNATI CON IL CNSAS – Mercoledì 25 agosto 2021, presso l’Aeroporto Militare di Decimomannu (CA), si è svolta l’esercitazione congiunta tra gli equipaggi dell’80° Centro CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo e gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’attività, prevista dalla programmazione annuale di addestramento congiunto tra i reparti del Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare ed il CNSAS, ha lo scopo di allenare e perfezionare la cooperazione tra gli equipaggi di volo e le squadre di soccorso a terra, che potrebbero ritrovarsi a operare in volo in occasione di missioni quali ricerca dispersi in ambiente impervio, recupero di infortunati da pareti montuose ed interventi a seguito di calamità naturali come alluvioni e terremoti. Gli equipaggi dell’80° CSAR, che da giugno volano sul nuovo elicottero HH139, operano per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, per garantire il soccorso su terra e su mare in ogni condizione meteorologica, e si avvalgono dell’indispensabile collaborazione delle squadre del CNSAS ogni qualvolta la missione richieda di operare in zone impervie. Risulta quindi fondamentale addestrarsi periodicamente al fine di essere pronti a intervenire in sicurezza e tempestività quando necessario per esigenze di emergenza reali. L’esercitazione ha consentito ai nuovi membri delle squadre del CNSAS di familiarizzare con l’elicottero, ed ai veterani di affinare le tecniche di operazione col verricello di soccorso, ausilio indispensabile laddove l’atterraggio dell’elicottero risulti impossibile, come spesso accade in zona montana (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA AGGIORNA LA DEVIATION ON TRANSPORTATION OF CARGO IN PASSENGER COMPARTMENTS – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha rivisto la sua “deviation for the transport of cargo in passenger cabins”. Questa terza versione della deviation è stata aggiornata in particolare per quanto riguarda: la data di validità dell’approvazione estesa fino al 31 luglio 2022; diversi chiarimenti in deviation and interpretative material wording.

AMERICAN AIRLINES: CRAF COMMAND CENTER PER COORDINARE LE CRAF MISSIONS – A poche ore dall’attivazione della Civil Reserve Air Fleet (CRAF, è stato aperto l’American Airlines CRAF Command Center. “Con dipartimenti e rappresentanti di tutta la compagnia aerea, il centro è effettivamente una versione ridotta del nostro Integrated Operations Center, che coordina con attenzione quasi 6.000 voli al giorno. Il CRAF Command Center è focalizzato singolarmente sul supporto delle missioni di salvataggio del Dipartimento della Difesa. Il primo volo American è arrivato negli Stati Uniti il 25 agosto. Prima di questo, questa squadra dietro le quinte, che funge da centro nevralgico delle nostre missioni, ha fatto di tutto per tenere conto di ogni dettaglio, compresa la preparazione per volare verso nuovi aeroporti, assicurando che i nostri aerei fossero dotati di rifornimenti per rendere il viaggio degli sfollati con noi il più confortevole possibile e supportando i membri dell’equipaggio. È nostro onore e privilegio trasportare in sicurezza cittadini americani e rifugiati afgani a casa loro negli Stati Uniti”.

IBERIA COLLABORA AL TRASFERIMENTO DEI PROFUGHI – Iberia ha aderito attivamente al grande meccanismo internazionale per il trasferimento dei profughi afgani, effettuando voli speciali dall’aeroporto di Torrejón, mettendo loro a disposizione spazi sui voli regolari e collaborando con le diverse autorità per risolvere problemi documentali. Nello specifico, mercoledì 25 agosto scorso, Iberia ha effettuato un volo speciale con un Airbus A321 tra Paris-Charles de Gaulle e Torrejón per portare in Spagna 39 persone che erano arrivate in Francia con un volo militare da Kabul. Con un volo speciale Madrid-Amsterdam (effettuato ieri) e un volo Parigi Charles de Gaulle-Torrejón effettuato oggi, arriveranno in Spagna altre 45 persone. Nei Paesi Bassi si sono imbarcati 29 cittadini afgani e in Francia altri 16 cittadini afgani. Questo volo speciale dovrebbe arrivare a Torrejón oggi alle 14:30.

DELTA: ALTRE DUE UNIVERSITA’ SI UNISCONO AL PROPEL PROGRAM – La Southern Illinois University Carbondale (SIU) e la Southeastern Oklahoma State University (Southern) hanno aderito quest’anno al Propel Pilot Career Path Program di Delta. Le domande sono aperte fino al 17 settembre. Il Propel Pilot Career Path Program di Delta è stato lanciato nel 2018 per integrare le esigenze di assunzione dei piloti offrendo un percorso accelerato al flight deck per studenti e dipendenti selezionati. La Southern Illinois University Carbondale (SIU) e la Southeastern Oklahoma State University (Southern) hanno aderito al programma quest’anno, aprendo questo percorso di carriera a un numero ancora maggiore di studenti. Dopo un rigoroso colloquio e un processo di valutazione, Delta offrirà ai candidati idonei un’offerta di lavoro qualificata che dettaglia un percorso definito e una tempistica accelerata per diventare un pilota. Inoltre, i candidati selezionati accumuleranno ore di volo insegnando presso l’università in cui si sono formati, e quindi avranno la possibilità di volare per uno dei vettori Delta Connection o volare su aerei militari per l’Air National Guard o Air Force Reserves. I piloti Delta forniranno tutoraggio individuale ai candidati selezionati. “Questo è l’inizio di due nuove partnership impegnate a garantire il successo degli studenti e a fornire a Delta candidati di qualità”, ha affermato Courtney Copping, First Officer and Propel liaison.

SAAB: ORDINE PER SOTTOMARINI A 26 PER LA SVEZIA – Saab ha ricevuto oggi un ulteriore ordine dalla Swedish Defense Material Administration (FMV) per continuare lo sviluppo e la produzione, nonché espandere le capacità, dei due sottomarini della classe A26 Blekinge precedentemente ordinati dalla Svezia. Il valore dell’ordine è di 5,2 miliardi di corone svedesi e la consegna dei due sottomarini avverrà nel 2027 e nel 2028. “Saab sta attualmente costruendo il sottomarino convenzionale più avanzato del mondo. Le nuove capacità che verranno aggiunte all’A26 daranno un ulteriore vantaggio all’interno del sistema d’arma e della tecnologia stealth, tra le altre cose. Con il supporto dei dipendenti qualificati e degli investimenti di Saab, l’importante industrial submarine capability in Sweden è stata ripristinata”, afferma Micael Johansson, Saab’s President and CEO. Nel giugno 2015 la Svezia ha ordinato il nuovo sottomarino di classe A26 Blekinge, realizzato su misura per le condizioni svedesi. La capacità di costruire sottomarini pone la Svezia tra i pochi paesi al mondo con la capacità di sviluppare sottomarini avanzati. La capacità del sottomarino svedese è tra le più economiche e moderne sul mercato.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS: VENDITA PER VACANZE FINO ALL’ESTATE 2022 – British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato una vendita in UK, con riduzioni effettuate su una serie di voli e vacanze fino all’estate del 2022. La vendita è valida fino al 21 settembre 2021. Tutte le prenotazioni rientreranno nelle politiche di prenotazione flessibili in corso di British Airways e British Airways Holidays, che consentono ai clienti di riorganizzare il viaggio gratuitamente entro il 31 agosto 2022 per la massima fiducia e sicurezza. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Con l’ottimismo in continua crescita per le vacanze future, sappiamo che molti dei nostri clienti sono desiderosi di tornare a viaggiare. Questa vendita mira a dare più scelta possibile, sia nel prossimo futuro che nel prossimo anno”.