Lufthansa lancia “Tasting HEIMAT”

Gli ospiti della Lufthansa Business Class potranno sperimentare sui voli a corto e medio raggio dal 1° settembre il nuovo catering concept “Tasting HEIMAT”. Con i nuovi menu, Lufthansa risponde ai desideri di maggiore varietà dei clienti.

“Lufthansa e il suo catering partner gategroup invitano i passeggeri a un viaggio culinario attraverso la Germania. La cucina tradizionale tedesca incontra le moderne influenze culinarie di tutto il mondo. Ispirati alle città di Monaco, Francoforte, Amburgo, Berlino, Düsseldorf e Lipsia, i menu cambiano non solo settimanalmente, ma anche sui voli di andata e ritorno. Con questa nuova offerta di servizi, Lufthansa soddisfa anche le esigenze dei frequent travelers che cercano una maggiore varietà”, afferma Lufthansa.

“Dall’appetizer, al main course, al coffee, “Tasting HEIMAT” serve classici tedeschi con componenti insoliti. Tutti i piatti sono stati creati in esclusiva per Lufthansa dai giovani chef stellati Julia Komp e Dennis Puchert e dal team culinario di gategroup.

L’elevata qualità del prodotto e una forte attenzione alla sostenibilità, nonché un’alimentazione equilibrata caratterizzano “Tasting HEIMAT”.

Gli ingredienti dei menu provengono principalmente dalle regioni intorno a Francoforte e Monaco. Raccolti nei campi tedeschi e lavorati da produttori locali, vengono preparati freschi ogni giorno e serviti a bordo. I passeggeri possono anche godersi la German bread culture di fama mondiale nei menu, dove possono scegliere tra una vasta gamma di pane e panini tradizionali e appena sfornati. Un altro punto importante: “Tasting HEIMAT” non utilizza plastica usa e getta”, prosegue Lufthansa.

Per maggiori informazioni su “Tasting HEIMAT”, visitare https://www.lufthansa.com/it/it/tasting-heimat.

(Ufficio Stampa Lufthansa)