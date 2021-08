News Brevi – 29.08.2021

CON WIZZ AIR 50.000 POSTI PER VOLARE IN ITALIA A 9.99 EURO – Wizz Air informa: “Sono ben 50.000 i posti che Wizz Air mette a disposizione a 9,99 euro per viaggiare in tutta Italia, per voli dal 15 ottobre 2021. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi 30 agosto 2021 fino alle 23.59 CET dello stesso giorno. Prezzo sola andata, costi amministrativi inclusi. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) incluso. Bagaglio trolley e bagaglio da stiva soggetti a un supplemento. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite app mobile WIZZ. Il numero di biglietti indicato (50.000) al prezzo di 9,99 EURO si applica il 30 agosto 2021 su alcuni voli da e per l’Italia”.

SERVIZIO TAMPONI PER PASSEGGERI IN ARRIVO DA SICILIA E SARDEGNA ALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “I passeggeri in arrivo potranno accedere volontariamente al servizio reso in forma gratuita e garantito da ATS Bergamo per tutto il fine settimana. A partire dalla mattinata di lunedì 30 agosto il servizio di screening gratuito anti-Covid sarà effettuato da personale del Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato, che ha già operato all’aeroporto di Bergamo nell’autunno 2020 e nell’inverno 2021, in convenzione con ATS Bergamo. Dalle prime ore di sabato 28 agosto – al fine di assicurare la massima tempestività nell’erogazione dei tamponi – e fino all’attivazione del punto tamponi dedicato ai passeggeri in arrivo da Sicilia e Sardegna, il servizio di screening viene garantito dalla farmacia aeroportuale in regime di convenzione. Il servizio coordinato da ATS Bergamo in collaborazione con Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato sarà in grado di rispondere a eventuali richieste di estensione dell’iniziativa di prevenzione a passeggeri provenienti da altre regioni italiane”.

MUSEO STORICO VIGNA DI VALLE: NUOVA GUIDA PER IL MUSEO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Venerdì 27 agosto 2021, a Vigna di Valle, ha avuto luogo il passaggio di consegne tra il Direttore uscente del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, Tenente Colonnello Adelio Roviti, e quello subentrante, Tenente Colonnello Marcello Majorani. Il sobrio evento si è svolto nella suggestiva cornice di uno degli hangar del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, alla presenza di autorità civili e militari e del Comandante dell’Aeroporto, Colonnello Rosario D’Auria. Nel suo discorso di commiato il Tenente Colonnello Roviti, dopo cinque anni alla guida del Museo, ha sottolineato: “Sono stati anni intensi, di collaborazioni importanti ma anche di incertezze, tensioni, preoccupazioni. E poi la pandemia. Ma nonostante tutto, non ci siamo mai fermati. Sono arrivati al Museo nuovi velivoli e cimeli, abbiamo reso la permanenza del visitatore più confortevole, abbiamo avviato progetti di collaborazione con importanti Atenei e Musei nazionali e mantenuto vivo il dialogo con le amministrazioni locali. Abbiamo consolidato collaborazioni importanti in molte attività, specie nel restauro, in particolare con agli amici del Gruppo Amici Velivoli Storici (GAVS). La mia gratitudine va alle guide museali dell’Associazione Arma Aeronautica che con passione, professionalità e vero spirito di servizio riscuotono sempre plauso e ammirazione dai visitatori. Desidero inoltre dare voce e merito alla mia squadra, a quanti hanno con me collaborato silenziosamente e alacremente. Ho lavorato con umiltà e dedizione agendo da militare, da appassionato, da cittadino. Chiedo a tutti di continuare a dare supporto al Museo Storico, una risorsa per la Forza Armata e per tutto il territorio”. Il Tenente Colonnello Majorani ha ringraziato le superiori autorità per l’assegnazione del prestigioso incarico e il suo predecessore per il livello di eccellenza al quale ha portato il museo sotto la sua guida, impegnandosi a mantenere e progredire nei risultati conseguiti. Rivolgendosi al personale del museo ha poi continuato: “Ci aspetta un periodo intenso e pieno di sfide, dovute all’approssimarsi del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare nel 2023, durante il quale il Museo sarà coinvolto in prima linea. Le sfide non ci devono spaventare ma devono essere un trampolino di lancio per affermare le nostre competenze”. Il Museo è visitabile tutti i giorni, ad eccezione dei lunedì feriali, il 1° gennaio, il giorno di Pasqua e il 25 dicembre. L’ingresso è libero e gratuito, con orario continuato dalle 10:00 alle 16:00 (ultimo ingresso ore 15:00) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE DI ANAMA, ALESSANDRO ALBERTINI: SU ITA (EX ALITALIA) E MALPENSA, NEI PROSSIMI MESI SI GIOCA IL FUTURO DEL TRASPORTO AEREO E DELL’ITALIA – “Sui dossier ITA (ex Alitalia) e Cargo City Malpensa si gioca il futuro del settore cargo aereo e dell’Italia come seconda manifattura d’Europa: a dirlo non sono io, ma i dati”, così il Presidente di ANAMA, Alessandro Albertini, intende far sentire la voce delle imprese di spedizioni internazionali attive nel settore aereo in questa fase cruciale per il destino della compagnia aerea di bandiera e per il primo scalo cargo italiano, Milano Malpensa. “Per via aerea si muove il 2% in volume delle merci esportate extra UE ma in valore e, dunque, in fatturato italiano, queste rappresentano oltre il 25% delle merci movimentate dall’Italia. Inoltre, è importante ricordare come il trasporto, soprattutto via aerea, sia un efficace indicatore dell’andamento della nostra economia. Consideriamo il traffico nello scalo di Malpensa nel I semestre 2021: i dati hanno registrato un incremento del 35% delle merci trasportate sul 2019, l’ultimo anno non influenzato dal Covid 19. L’incremento è ancora più stupefacente se si confrontano i dati del I semestre 2021 con il I semestre 2020: +61%. Senza considerare tutte le merci italiane ancora movimentate in altri aeroporti Europei, che si aggira intorno al 30% dei volumi totali”. Prosegue il Presidente Albertini: “Per raggiungere questo obiettivo, oltre a una compagnia di bandiera con aerei cargo, è altresì fondamentale fare dell’aeroporto di Malpensa un aeroporto cargo moderno, con strutture adeguate in termini di tecnologie e dimensioni, quali parcheggi sicuri, un polo logistico e servizi, pubblici e privati, veloci ed efficienti per le merci. L’attenzione posta dal Governo, in particolare dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, ai trasporti, alla logistica e al settore merci aereo in questi difficili mesi pandemici inducono all’ottimismo, ma ora occorrono azioni concrete”.

DELTA: VOLI CANCELLATI A CAUSA DELL’URAGANO IDA – Delta comunica: “Delta ha cancellato in modo proattivo circa 75 Mainline and Delta Connection flights per viaggiare attraverso Louisiana stations – New Orleans (MSY), Baton Rouge (BTR), Gulfport (GPT) e Lafayette (LFT) – da sabato sera a lunedì mattina. Il Meteorology team nel Delta’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare la tempesta e ad apportare modifiche secondo necessità. Venerdì mattina è stato emesso un travel waiver per offrire ai clienti flessibilità nei loro piani di viaggio. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

EMIRATES COMPAGNIA AEREA UFFICIALE DEI 2021 US OPEN – Emirates torna come compagnia aerea ufficiale dei 2021 US Open Tennis Championships per il decimo anno consecutivo. La compagnia aerea collegherà ancora una volta gli appassionati di tennis di tutto il mondo per questo iconico torneo attraverso la sua vasta rete di rotte globali e collegamenti aerei attraverso 12 gateway negli Stati Uniti, incluso il suo più recente servizio passeggeri quattro volte a settimana per Miami, mantenendo in prima linea la salute e la sicurezza di tutti i suoi clienti. L’ampio tennis sponsorship portfolio di Emirates comprende tre dei quattro tornei del Grande Slam e altri 60 tornei durante tutto l’anno in collaborazione con l’ATP, tra cui il Western & Southern Open a Cincinnati, il Miami Open e il BNP Paribas Open a Indian Wells negli Stati Uniti. “Niente unisce le persone come il loro amore e la loro passione per lo sport. Gli US Open sono uno degli eventi sportivi più importanti al mondo e siamo entusiasti di tornare di persona”, ha dichiarato Essa Sulaiman Ahmad, Emirates’ Divisional Vice President, USA and Canada. “Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti statunitensi la migliore esperienza sia in volo che al torneo, permettendo loro di riscoprire il loro amore per il tennis e allo stesso modo per i viaggi. Grazie alla nostra partnership in corso con USTA, siamo fiduciosi che il torneo di quest’anno sarà migliore che mai”.

EMIRATES: CAMBIAMENTI NELLA COMMERCIAL LEADERSHIP IN DIVERSI MERCATI – Emirates ha annunciato diversi commercial leadership movements in Asia occidentale, Africa, GCC e Asia centrale. Sei membri del team esperti in ruoli di leadership, tutti cittadini degli Emirati Arabi Uniti, aiuteranno a guidare le iniziative commerciali della compagnia aerea nei mercati chiave, con un focus strategico sulla ricostruzione della posizione di leadership e sulla crescita della base clienti, mentre i paesi continuano ad allentare le loro restrizioni. Tutte le nuove nomine sono efficaci dal 1 settembre 2021. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline ha dichiarato: “Grazie alla forza del brand Emirates, al nostro focus sull’esecuzione di iniziative strategiche e commerciali per i clienti e sulla ricostruzione razionale del nostro network in base a una domanda tangibile, la compagnia aerea è ben posizionata a lungo termine per generare risultati migliori mentre navighiamo nel recupero. I movimenti all’interno del team commerciale che sono stati messi in atto rafforzano significativamente la nostra struttura di gestione in tutti i mercati chiave”. Jabr Al-Azeeby è stato nominato Vice President for the Kingdom of Saudi Arabia. Mohammed Alnahari Alhashmi diventa Vice President for Pakistan. Mohammad Sarhan, precedentemente Vice President for Pakistan, diventa Vice President, India and Nepal. Rashed Alfajeer, Manager Morocco, diventa Country Manager Iran. Khalfan Al Salami, Country Manager Sudan, diventa Manager Morocco. Rashed Salah Al Ansari diventerà Country Manager Sudan.