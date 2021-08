Aer Lingus presenta un nuovo strumento digitale che chiarisce i requisiti necessari per viaggiare

In un momento in cui la fiducia dei clienti nei viaggi sta gradualmente tornando, Aer Lingus presenta un nuovo strumento digitale di supporto al viaggio, pensato per chiarire i dubbi sulle restrizioni di viaggio e sui requisiti di ingresso per tutte le destinazioni Aer Lingus.

Lo strumento interattivo, fornito da Sherpa e disponibile su aerlingus.com, consente ai clienti di Aer Lingus di cercare la propria destinazione e recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi.

“Da quando l’Irlanda ha revocato il divieto per viaggi non essenziali lo scorso 19 luglio, Aer Lingus ha rilevato un incremento di domande da parte dei clienti confusi dai requisiti di ingresso, dalle restrizioni e dalla documentazione necessaria per viaggiare. Il nuovo strumento offerto da Aer Lingus aiuta ad affrontare i dubbi fornendo informazioni chiare, ricavate da diverse fonti ufficiali. I clienti possono ottenere informazioni esaustive sulla tipologia di test COVID accettati, sui criteri di età per i test dedicati ai bambini e su eventuali esenzioni applicabili per ciascuna destinazione”, afferma la compagnia.

Dave O’Donovan, Chief Digital and Information Officer di Aer Lingus, ha commentato l’introduzione del nuovo strumento: “Da quando abbiamo ripreso a volare, il nostro servizio clienti e il team social media hanno riportato chiaramente che i clienti hanno delle perplessità relative ai requisiti di viaggio, in particolare per quanto riguarda la documentazione specifica per ogni destinazione, gli aggiornamenti sulla quarantena e il Certificato Covid Digitale. Siamo orgogliosi di collaborare con Sherpa all’integrazione su aerlingus.com di questo nuovo strumento di ricerca interattivo. Questo strumento contribuirà ad aumentare la fiducia nell’esperienza di viaggio, illustrando ai clienti i passi da compiere al fine di garantire un viaggio agevole e senza interruzioni”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com.

(Ufficio Stampa Aer Lingus)