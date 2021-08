Nuovi menù in partnership con top brand della ristorazione americana a bordo dei voli Delta

Delta continua a reintegrare la sua pluripremiata offerta di cibo e bevande a bordo: fra le ultime novità figurano ora la gustosa cucina greca del brand Souvla, con sede a San Francisco, e i classici americani firmati da New York’s Union Square Events.

“In Delta ci impegniamo ad offrire veri momenti di piacere ai nostri passeggeri, e i brand di ristorazione con i quali collaboriamo ci aiutano esattamente a mantenere questa promessa fatta ai clienti”, ha detto Kristen Manion Taylor, S.V.P. In-Flight Service di Delta. “Con questi menù scelti vogliamo stupire i nostri passeggeri, mentre continuiamo a dare forma a un’eccellente esperienza culinaria a bordo, che si basa su un servizio di livello premium e sulla nostra cultura dell’innovazione”.

I nuovi pasti saranno disponibili a partire da questo mese di settembre per i passeggeri in Delta One e First Class su selezionati voli domestici coast-to-coast. I viaggiatori business e leisure tornano a volare, e Delta sta adottando un approccio nuovo all’esperienza gastronomica a bordo, scegliendo di proporre sapori unici, che si ispirano ad alcuni dei ristoranti più popolari negli Stati Uniti.

Negli ultimi mesi, Delta ha reintrodotto la sua offerta di cibo e bevande a bordo, servendo ai passeggeri piatti nuovi proposte culinarie ulteriormente migliorate. I passeggeri di First-Class su selezionate rotte di 1.500 miglia e oltre all’interno del Nord America, dei Caraibi e dell’America Latina possono scegliere fra diverse proposte di cibi freschi e veloci – tra cui panini, insalate e bowl di ottima qualità.

“Come cliente Delta di lungo corso e socio del programma Diamond Medallion, vedere che i piatti Souvla sono serviti a bordo della compagnia è un sogno che diventa realtà”, ha detto Charles Bililies, Founder & CEO di Souvla. “Siamo davvero onorati di portare nei cieli il nostro approccio creativo alla cucina greca, e di lavorare a fianco di un team così visionario come quello che abbiamo trovato in Delta. Siamo entusiasti di condividere con i clienti premium di Delta che volano dalla nostra città natale di San Francisco gli esclusivi sapori greci per cui Souvla è conosciuta”.

I piatti Souvla saranno serviti in classe Delta One e First Class sui voli da San Francisco a Boston e New York-JFK.

Dal 2013, i passeggeri Delta hanno potuto degustare a bordo i menu proposti da Union Square Events (USE) di Danny Meyer. I piatti USE tornano a bordo dei voli Delta questo settembre, con proposte che delizieranno gli amanti della cucina stagionale.

“Offrire un servizio innovativo in termini di ospitalità, proponendo piatti che uniscono creatività e sapori conosciuti, non è mai stato così importante”, ha affermato Tony Mastellone, Division President di USE. “Sappiamo che USE e Delta condividono lo stesso obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio eccellente e deliziose esperienze culinarie, e questa visione comune ci aiuta a raggiungere la customer experience migliore in assoluto”.

I piatti Union Square Events saranno serviti in classe Delta One e First Class sui voli da New York a Seattle, Los Angeles e San Francisco.

Gli chef e partner di Delta Jon Shook e Vinny Dotolo lanceranno a bordo nuove proposte di menu nel mese di settembre. In giugno, Shook e Dotolo hanno reintrodotto i piatti caldi a bordo di Delta con la loro acclamata cucina e in settembre proporranno nuove combinazioni.

I piatti Jon + Vinny’s saranno serviti in classe Delta One e First Class sui voli da Los Angeles a New York-FK, Washington D.C.-DCA e Boston.

Il prossimo autunno, ai passeggeri in partenza da Seattle verrà inoltre proposto un menu a base di prodotti locali. Inoltre, a bordo Delta servirà pane fresco e dolci confezionati nelle panetterie locali di Seattle.

Le specialità di Seattle verranno servite in classe Delta One e First Class sui voli da Seattle a New York-FK e Boston.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)