Il Belgio seleziona le Saab Digital Towers

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) è stata selezionata per un accordo quadro a lungo termine da skeyes, Air Traffic Control organisation del Belgio, per il loro Digital Tower programme.

L’accordo prevede un’introduzione graduale di Digital Towers per un massimo di sei aeroporti e tre centri in Belgio. L’accordo quadro prevede una parte fissa e una parte condizionale per un valore complessivo di poco superiore ai 48 milioni di euro, spalmati su 18 anni. La prima fase riguarderà gli aeroporti di Liegi e Charleroi e un centro a Namur. La consegna a skyes inizierà nel 2022, con l’avvio delle operazioni iniziali nel 2024. L’aviazione è parte integrante dell’infrastruttura in Belgio e il programma Digital Tower è un modo innovativo e lungimirante di fornire un servizio sostenibile per molti anni a venire, nonché un potenziale modello di ruolo per l’Europa.

“Siamo orgogliosi che skeyes si affidi alla fornitura degli SDATS’s Digital Towers and centres per la loro futura air traffic control infrastructure. Questo accordo includerà aeroporti più grandi e complessi combinati con un’implementazione a livello nazionale. Con le nostre Digital Towers, gli aeroporti del Belgio disporranno di nuove capacità di livello mondiale. Consideriamo Skeyes un partner a lungo termine per migliorare ulteriormente la nostra soluzione nel prossimo decennio”, afferma Per Ahl, CEO di Saab Digital Air Traffic Solutions.

“L’innovazione è fondamentale per skeyes. Investiamo continuamente in metodi di lavoro migliorati e tecnologia all’avanguardia per mantenere i nostri standard elevati nei servizi di navigazione aerea, per mantenere sicuro il traffico aereo negli aeroporti belgi e nello spazio aereo belga. In questo modo prepariamo il nostro ruolo futuro in un ambiente internazionale mutevole e competitivo. Single European Sky, unmanned air traffic e la liberalizzazione dei servizi di navigazione aerea sono solo alcune delle sfide che ci attendono. Anche nel nostro settore la tecnologia è uno dei driver importanti per il cambiamento. Le Digital towers sono uno sviluppo importante nell’air traffic navigation che skeyes abbraccia pienamente. In SDATS abbiamo trovato un partner solido per implementare il nostro progetto, a partire da Namur per gli aeroporti di Liegi e Charleroi”, afferma Johan Decuyper, CEO skeyes.

La SDATS’s digital air traffic control solution è una svolta nel controllo del traffico aereo ed è stata introdotta nel 2015 in Svezia, ed è stata seguita da altri tra cui Cranfield, London City Airport, Stoccolma con un nuovo Digital Tower centre, e successivamente nel 2022 un Digital Tower centre a Schiphol.

skeyes è un innovativo Air Navigation Service Provider. Saab Digital Air Traffic Solutions AB è stata costituita nel 2016 come joint venture tra Saab e lo Swedish Air Navigation Service Provider (LFV). Combinando l’esperienza operativa di LFV con le soluzioni tecniche di Saab, Saab Digital Air Traffic Solutions può gestire l’intero processo, dalla pianificazione e implementazione all’amministrazione dei servizi di controllo del traffico aereo. In qualità di fornitore sia della tecnologia che dei servizi di controllo del traffico aereo, la società offre servizi digitali nuovi e sofisticati agli aeroporti in Svezia e all’estero.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)