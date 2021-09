Norwegian: effetto positivo del processo di ristrutturazione

Norwegian ha presentato oggi i risultati del secondo trimestre e ha pubblicato l’H1 2021 financial report. I risultati hanno continuato a essere influenzati dal COVID-19 e dalle restrizioni di viaggio in tutti i mercati. Tuttavia, in seguito al completamento con successo del processo di ricostruzione e al successivo aumento di capitale di 6 miliardi di NOK, la compagnia è ora ben posizionata per la crescita futura e per rispondere all’aumento della domanda dei clienti.

Geir Karlsen, CEO di Norwegian, ha dichiarato: “Il rapporto finanziario del primo semestre e i risultati del secondo trimestre segnano un netto miglioramento sia della situazione finanziaria, grazie ai minori costi operativi e al completamento con successo del processo di ricostruzione della società, sia con il graduale aumento delle nostre operazioni in risposta all’aumento della domanda passeggeri”.

Il profit before tax (EBT) è stato di 1.590 milioni di NOK nella prima metà del 2021, rispetto a una perdita di 4.792 milioni di NOK nello stesso periodo del 2020. Per la prima metà del 2021, la produzione (in ASK) è stata ridotta del 94% rispetto a stesso periodo dell’anno scorso. Il fatturato totale nella prima metà del 2021 è stato di 591 milioni di NOK, rispetto a 7.138 milioni di NOK nello stesso periodo dello scorso anno, con un calo del 92%. Il ricavo unitario è aumentato del 22% a seguito di un aumento del rendimento del 93% e di una diminuzione del load factor di 28,8 punti percentuali.

Alla fine della prima metà del 2021, la flotta totale comprendeva 51 aeromobili. Fino a 32 aeromobili erano operativi durante la prima metà del 2021 a causa delle restrizioni di viaggio e della minore domanda.

Nel secondo trimestre del 2021, la società è uscita con successo dal processo di esame e ricostruzione che ha migliorato l’equity di 10,7 miliardi di NOK.

Norwegian si è impegnata a essere un leader di prezzo nei mercati nordici, offrendo tariffe convenienti e un servizio affidabile su oltre 250 rotte attraverso la sua rete europea. Grazie all’app Norwegian Travel Assistant e al pluripremiato programma fedeltà “Norwegian Reward”, che conta oltre quattro milioni di membri, i passeggeri possono facilmente controllare ogni aspetto del loro viaggio. A bordo, Norwegian continua a offrire un’esperienza di volo moderna e confortevole con Wi-Fi gratuito disponibile per tutti i passeggeri.

“I risultati continuano ad essere pesantemente influenzati dalle restrizioni ai viaggi internazionali. Tuttavia, Norwegian è ora in una posizione finanziaria molto più solida ed è in grado di pianificare il futuro con rinnovata fiducia e concentrazione. Le prenotazioni anticipate continuano ad aumentare in risposta all’allentamento delle restrizioni di viaggio e al lancio di programmi di vaccinazione internazionali. Ci aspettiamo di vedere questa tendenza continuare nei restanti mesi nel 2021 e fino al 2022″, ha continuato Karlsen.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ammontavano a 7.475 milioni di NOK alla fine della prima metà del 2021, con un aumento di 4.808 milioni di NOK rispetto alla fine del 2020. Norwegian ha ora un bilancio completamente ricostruito con un debito netto fruttifero vicino allo zero e un forte posizione di cassa.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)