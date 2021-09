Il Gulfstream G700 stabilisce i primi International City-Pair Speed Records

Un nuovo Gulfstream G700, l’aereo più grande della flotta di Gulfstream, ha stabilito i suoi primi city-pair speed records da Savannah a Doha, Qatar, e poi da Doha a Parigi.

Il fully outfitted G700 production test aircraft ha collegato Savannah a Doha, una distanza di 6.711 miglia nautiche / 12.428 chilometri, a una velocità media di Mach 0,88 in 13 ore e 16 minuti. L’aereo ha quindi stabilito un altro city-pair record da Doha a Parigi, volando 2.953 nm / 5.469 km in 6 ore e 15 minuti a una velocità media di Mach 0,90.

I voli da record hanno anche mostrato l’impegno di Gulfstream nella riduzione delle emissioni di carbonio. Per il volo da Savannah a Doha, Gulfstream ha alimentato il G700 con una miscela di sustainable aviation fuel. Le compensazioni di carbonio sono state applicate per entrambi i voli.

“Questi sono stati i primi voli internazionali per il G700 e si è comportato eccezionalmente bene, stabilendo due nuovi record nel processo”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Siamo entusiasti di presentare di persona il G700 ai clienti in Medio Oriente ed Europa e siamo orgogliosi di poterlo fare dimostrando allo stesso tempo il nostro impegno per la sostenibilità. L’aereo non solo ha dimostrato le sue speed and distance capabilities, ma anche la fully outfitted cabin sta ricevendo recensioni entusiastiche con le sue dimensioni, l’ambiente, la qualità e la flessibilità”.

“La G700 cabin, la più spaziosa del settore, può essere configurata per un massimo di cinque living areas con opzioni per un ultragalley; dedicated crew space; entertainment and presentation area; six-place conference and dining area; grand suite with shower. Gli elementi interni includono il premiato seat design del G700 e il nuovo ultra-high-definition circadian lighting system, completato dalla Gulfstream Cabin Experience con aria fresca al 100% mai ricircolata, la cabin altitude più bassa del settore, livelli di rumore molto bassi e 20 finestrini ovali panoramici”, afferma Gulfstream.

Gli obiettivi di sostenibilità di Gulfstream comprendono tre pilastri – energy and emissions, operations, and culture and learning – e sono in linea con gli obiettivi del settore stabiliti dalla National Business Aviation Association, dalla General Aviation Manufacturers Association e dall’International Business Aviation Council per ridurre le emissioni di carbonio, migliorare la fuel efficiency e perseguire una crescita carbon-neutral.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)