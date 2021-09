Aeroporto di Cagliari: anche agosto conferma il trend positivo

L’Aeroporto di Cagliari chiude il mese di agosto 2021 con circa 520 mila passeggeri tra arrivi e partenze, dato che, raffrontato con lo stesso mese del 2020, fa registrare un incremento del 37%, avvicinandosi ai valori registrati nel 2019.

Da giugno ad agosto 2021 lo scalo del capoluogo sardo ha visto transitare circa 1.250.000 viaggiatori, numeri che confermano la netta ripresa dei flussi di traffico osservata nel corso dell’anno: i primi otto mesi del 2021 crescono infatti complessivamente del 27% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Particolarmente intenso l’ultimo fine settimana di agosto 2021. Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato, come da tradizione, da importanti flussi di vacanzieri in rientro. Complessivamente, da venerdì 27 a lunedì 30, i passeggeri in arrivo e partenza all’Aeroporto di Cagliari sono stati circa 74.000.

Nel mese di agosto 2021 si registra la crescita sia dei viaggiatori che si sono mossi sulle direttrici nazionali che di quelli che hanno utilizzato le rotte estere: l’incremento rispetto al 2020 è del 37% su entrambi i segmenti, con il dato nazionale che addirittura supera il valore record registrato nell’agosto 2019.

I numeri relativi ai flussi di traffico sono stati commentati positivamente dai vertici della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, capace di mettere in campo per la Summer ’21 un’offerta estremamente varia: 85 le città raggiungibili con voli diretti di linea dal capoluogo sardo (di cui 20 nuovi collegamenti), con un mix particolarmente interessante di rotte internazionali (46, verso 17 Stati) e nazionali, operate da 22 compagnie aeree.

(Ufficio Stampa Sogaer)