News Brevi – 01.09.2021

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE “ACQUISTA UN VOLO, NE RICEVERAI UNO A METÀ PREZZO” – Ryanair lancia oggi (1 settembre) la sua prima offerta “Acquista un volo, ne riceverai uno a metà Prezzo” su oltre 1.000 rotte del proprio network per viaggiare a settembre e ottobre 2021. “I clienti hanno tempo solo fino alla mezzanotte di stasera (1 settembre) per usufruire di questa offerta e dovranno collegarsi al sito Ryanair.com per usufruire di questi voli limitati. Si applicano i Termini e Condizioni”, afferma la compagnia. Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: L’estate non è ancora finita e i clienti possono usufruire di questa fantastica offerta e visitare le più popolari destinazioni europee per una fuga di fine estate. Stiamo lanciando questa imperdibile offerta “Acquista un volo, ne riceverai uno a metà prezzo” che durerà 24 ore, disponibile su oltre 1.000 rotte Ryanair. Prenota oggi stesso per viaggiare a settembre e ottobre e riceverai un volo per un tuo amico a metà prezzo. Per usufruire di questa offerta speciale, i clienti devono agire in fretta e visitare il sito Ryanair.com per prenotare i loro voli prima della mezzanotte di stasera, 1 settembre”. Per termini e condizioni consultare: https://www.ryanair.com/it/it/Offertespeciali/ACQUISTA-UN-VOLO-NE-AVRAI-UN-ALTRO-A-META-PREZZO.

SWISS LANCIA “BEST OF SWISS TASTE OF SWITZERLAND” E INTRODUCE UN NUOVO SERVICE CONCEPT PER LA LONG-HAUL BUSINESS CLASS – Per sei mesi a partire da oggi, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai viaggiatori di Business e First Class sui suoi servizi a lungo raggio dalla Svizzera creazioni selezionate dei migliori chef svizzeri che hanno partecipato al programma “SWISS Taste of Switzerland” della compagnia aerea negli ultimi anni. I piatti, accompagnati come di consueto da vini regionali svizzeri e formaggi speciali, riflettono l’ampia varietà della cucina svizzera. Dei 70 chef ospiti provenienti da tutti i cantoni del paese che sono stati messi in luce a bordo dall’inizio del programma pluripremiato nel 2002, Silvia Manser, Silvio Germann, Jean-Marc Soldati, Mike Wehrle, Thomas Amstutz, Hans-Jörg e Anja Zingg, Franck Reynaud, Christian Kuchler, Lorenzo Albrici e Rolf Hiltl sono attualmente presenti. SWISS inoltre offre ora ai suoi viaggiatori di Business Class un nuovo e più personalizzato concetto di servizio su tutti i voli a lungo raggio. Oltre al tradizionale servizio “ristorante” in cui i pasti vengono serviti una portata alla volta, gli ospiti possono ora usufruire di una nuova opzione “casual dining” in cui ricevono l’antipasto, il piatto principale e il dessert insieme e nel periodo di loro scelta. Le nuove opzioni di servizio, introdotte oggi, consentono all’ospite di adattare la propria esperienza di volo ancora più strettamente ai propri desideri e bisogni specifici. In un’ulteriore innovazione, il servizio aggiuntivo poco prima dell’atterraggio è stato sostituito da un nuovo concetto “SWISS Bistro”. Si tratta di un nuovo menu da bistrot che invita gli ospiti a scegliere tra una gamma di piatti caldi, piatti freddi e snack in base ai loro gusti individuali in qualsiasi momento dopo il servizio principale, fino a poco tempo prima dell’atterraggio.

EUROWINGS VOLA A KIEV, UCRAINA – Con effetto immediato, Eurowings vola ancora una volta senza scalo in Ucraina: la compagnia aerea sta lanciando un nuovo collegamento diretto, trasportando i suoi passeggeri dall’aeroporto di Düsseldorf alla capitale ucraina Kyiv per la prima volta da molto tempo. Il lunedì e il mercoledì, un Airbus A320 decolla dall’aeroporto di Düsseldorf alle 11:30, arriva a Kiev alle 15:10, il venerdì decolla alle 6:50 e atterra alle 10:30. Il volo di ritorno parte il lunedì e il mercoledì alle 15:55, con arrivo alle 17:40 nella capitale del Nord Reno-Westfalia, il venerdì con partenza alle 11:15 e arrivo alle 13:00. Tutti gli orari dei voli sono locali. “Noi, come compagnia aerea di Lufthansa Group, siamo lieti di aumentare la nostra presenza al Boryspil International Airport e introdurre la nostra nuova rotta Eurowings Kyiv-Dusseldorf con 3 voli settimanali. Dopo 30 anni di operazioni di successo dei voli Lufthansa e Austrian Airlines per Kiev, oggi Eurowings entra nel mercato e offre ai nostri viaggiatori da Kiev ancora più opportunità di connettersi in tutto il mondo. Con i nuovi collegamenti, le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono circa 70 frequenze settimanali dall’Ucraina per Francoforte, Monaco, Vienna, Zurigo e ora Dusseldorf”, afferma Karsten Zang, General Manager Sales Ukraine, Belarus, Turkmenistan and South Caucasus. I voli ampliano l’offerta nell’area ‘family and home visits’, in cui la controllata Lufthansa offre già numerosi collegamenti con Grecia, Croazia, Turchia o Beirut in Libano, ad esempio. Da luglio Eurowings ha incluso nel suo programma anche voli per Tbilisi in Georgia, per Ekaterinburg e Krasnodar in Russia, nonché per la capitale armena Yerevan. Eurowings è leader in questo segmento di mercato e sta costantemente espandendo la sua posizione grazie alla crescente domanda. Di conseguenza, sempre più viaggiatori beneficiano di collegamenti diretti con i loro paesi d’origine. In totale, la rete di rotte Eurowings include collegamenti verso più di 100 destinazioni in Europa.

AIRBUS: NUOVI COMPITI PER CIMON – Nuovi compiti per l’artificial astronaut assistant CIMON-2: l’AI-controlled, flying sphere eseguirà esperimenti scientifici a bordo della International Space Station ISS con l’astronauta dell’ESA Matthias Maurer e fornirà servizi educativi dall’orbita. CIMON-2 è già a bordo della ISS e Matthias Maurer dovrebbe essere lanciato con “Crew-3” nella sua missione “Cosmic Kiss” questo autunno. L’agenzia spaziale DLR e Airbus hanno firmato un mission contract per fornire ‘in-orbit’ missions con quattro partner umani. Dopo la dimostrazione tecnologica di successo con Alexander Gerst (CIMON-1) nel novembre 2018 e Luca Parmitano (CIMON-2) nel febbraio 2020, l’attenzione è ora sull’uso operativo e scientifico di CIMON. Lo studio scientifico pilota ‘Human interaction with Al and CIMON’, fa di CIMON stesso il soggetto di ricerca. Comprende ulteriori attività a supporto delle attività di routine e la documentazione di attività scientifiche complesse. Queste nuove missioni segneranno la prima volta che una procedura sperimentale completa è guidata da CIMON e, più specificamente, documentata secondo i desideri individuali degli scienziati o dell’equipaggio. Inoltre, CIMON-2 dovrà fornire supporto scientifico per un esperimento educativo noto come ‘3D kinetic gas theory’. La teoria cinetica dei gas spiega le proprietà dei gas, con l’idea che i gas siano costituiti da un numero molto elevato di piccole particelle che sono in costante movimento. Il contratto comprende fino a quattro missioni di astronauti per garantire un set di dati completo che consenta un’analisi approfondita delle capacità di CIMON-2. Le conoscenze acquisite dalle nuove missioni CIMON-2 contribuiranno a consentire a CIMON di svolgere compiti significativamente più complessi in futuro. CIMON-2 è in fase di aggiornamento: sta ricevendo nuovi pacchetti software, nuove procedure scientifiche e si sta adeguando ai nuovi standard di sicurezza. CIMON-2 sta anche “imparando” il tedesco come seconda lingua e lo utilizzerà come parte delle attività educative dall’orbita, ad esempio in un quiz per gli scolari e in un tour esplicativo della ISS con l’astronauta Maurer.

PARTNERSHIP TRA DELTA E SPOTIFY – A partire da settembre, i clienti di Delta potranno ascoltare versioni appositamente curate delle playlist più popolari di Spotify e più di 40 serie di podcast selezionate curate da Spotify e Delta direttamente dai Delta seatback screens. “I nostri clienti si aspettano il miglior intrattenimento in volo quando volano su Delta e Spotify è il meglio in musica e podcast”, ha affermato Ranjan Goswami, S.V.P. – Brand Experience. “Non stiamo solo elevando l’esperienza audio a bordo, ma i contenuti migliori della categoria sono anche la base per la nostra visione di un viaggio più personalizzato in futuro che i clienti non troveranno da nessun’altra parte”. “La partnership riunisce la compagnia aerea più premiata al mondo con il più grande servizio di streaming audio al mondo. Spotify raggiunge più di 365 milioni di utenti attivi mensili in 178 mercati in tutto il mondo, aiutando gli ascoltatori a connettersi con la cultura attraverso musica, podcast e contenuti curati che riflettono il mondo che li circonda”, afferma Delta.

BOEING: CAMBIAMENTI NEL BOARD OF DIRECTORS – Il Boeing Company board of directors ha annunciato oggi che David L. Joyce è stato eletto nel board con effetto immediato. Farà parte degli Aerospace Safety and Compensation committees. Il Boeing board ha anche annunciato oggi che l’ammiraglio Edmund P. Giambastiani Jr. ha informato la compagnia che si ritirerà dal board alla fine del 2021. Affermato dirigente aerospaziale, Joyce, 64 anni, si è ritirato da General Electric (GE) come vice chair nel 2020, dove è stato anche presidente e CEO di GE Aviation dal 2008 al 2020. Durante i suoi 12 anni di leadership nella più grande divisione di GE, Joyce ha inoltre guidato l’assistenza clienti e prodotti per oltre 19.000 motori e 500 clienti di compagnie aeree e ha supervisionato l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza leader del settore in GE Aviation. Veterano di GE da 40 anni, Joyce è entrato a far parte di GE Aviation nel 1980 come ingegnere di prodotto e ha trascorso 15 anni a progettare e sviluppare motori commerciali e militari di GE, prima di ricoprire una serie di posizioni di leadership in GE Aviation. “David Joyce è un leader riconosciuto del settore aerospaziale che porta al nostro board una comprovata esperienza di leadership in materia di sicurezza, competenza ingegneristica ed eccellenza operativa”, ha affermato il Boeing Chairman, Larry Kellner. “Fornirà preziosi consigli e indicazioni sulla base della sua significativa esperienza”. “Boeing trarrà vantaggio dalla profonda esperienza nell’aviazione di David Joyce e dalle ampie relazioni industriali”, ha affermato David Calhoun, presidente e CEO di Boeing e membro del board of directors. “L’esperienza di David nella trasformazione delle aziende e l’attenzione alla qualità e alla sicurezza nel settore aerospaziale rafforzeranno ulteriormente il nostro board”. “Apprezziamo profondamente l’encomiabile servizio di Edmund nel nostro board”, ha affermato Larry Kellner. “Boeing ha beneficiato enormemente della sua distinta leadership e del suo impegno, compreso il suo impegno a garantire la qualità e la sicurezza di tutti i prodotti aerospaziali di Boeing”. “È stato un privilegio lavorare a stretto contatto e servire al fianco di Ed”, ha affermato David Calhoun. “Siamo grati per i suoi contributi significativi e duraturi alla nostra azienda, inclusa la sua leadership in materia di sicurezza dei prodotti e questioni relative alla sicurezza e alla difesa nazionali”.

GE: ACORDO DI SERVIZIO CON LA ROYAL CANADIAN NAVY – GE Marine ha annunciato di aver rinnovato un long-term, customized service agreement (CSA) con la Royal Canadian Navy (RCN). Il CSA copre una flotta operativa di 24 GE LM2500 aeroderivative marine gas turbines, oltre a motori di ricambio utilizzati per alimentare le fregate di classe Halifax. Il business delle turbine a gas marine di GE fa parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di prodotti, sistemi e soluzioni per la propulsione, comprese le turbine a gas derivate dall’aeronautica che vanno da 6.100 a 70.656 shp/da 4,6 a 52,7 megawatt. Queste turbine a gas funzionano in modo affidabile in tutto il mondo in alcune delle condizioni più difficili.