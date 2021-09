Lufthansa: mobile check-in di nuovo possibile su molti voli

Lufthansa offre ancora una volta ai suoi passeggeri una procedura di check-in più comoda. Su tutti i 2.000 voli settimanali dalle aree non a rischio dell’area Schengen (attualmente da Spagna, Italia o Svezia, ad esempio) verso la Germania, i viaggiatori possono ancora una volta far emettere la carta d’imbarco direttamente sul proprio smartphone al momento del check-in. Ciò è reso possibile dalla verifica automatica e digitale dei certificati di vaccinazione EU, che dimostrano la piena protezione vaccinale, e dei Covid-19 test results del Centogene laboratory.

“Durante il mobile check-in, i QR code dei certificati cartacei possono ora essere scansionati e quindi verificati in modo rapido e conveniente. Ciò significa che è possibile emettere la digital boarding pass e non è più necessario un ulteriore controllo dei documenti al banco check-in in aeroporto.

Lo stesso vale per molti altri voli: chiunque sia preoccupato di non avere i certificati giusti per il viaggio può farli controllare dal Lufthansa Service Center fino a 72 ore prima della partenza. Questi possono essere la prova del test, vaccinazione o guarigione. In questo modo è possibile verificare anche le conferme delle digital entry applications. Grazie alle nuove soluzioni digitali, il controllo è ora in parte automatico e quindi molto più veloce anche al Service Center”, afferma Lufthansa.

La compagnia aerea informa i suoi ospiti che oltre alla prova digitale, i certificati originali stampati devono essere ancora trasportati durante il viaggio fino a nuovo avviso.

Informazioni su quali documenti devono essere portati e dove possono essere effettuati i test Covid-19 anche per il viaggio di ritorno possono essere trovate su lufthansa.travel-regulations.com.

(Ufficio Stampa Lufthansa)