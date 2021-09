Scandinavian Airlines: risultati trimestrali ancora impattati dalla pandemia, ma la domanda è in aumento

SAS ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2021 (da maggio 2021 a luglio 2021). Le entrate sono pari a MSEK 3,982 (2,507). Income before tax (EBT) pari a MSEK -1,358 (-2,071), risultato prima delle imposte e voci che incidono sulla comparabilità che si attesta a MSEK -1.237 (-784). Net income per il periodo: MSEK -1,355 (-2,365). Utile per azione ordinaria: SEK -0,19 (-6,18).

Nel trimestre SAS ha concordato una linea di credito di 3 miliardi di corone svedesi. Anko van der Werff è entrato a far parte della compagnia come Presidente e CEO.

Nel periodo da novembre 2020 a luglio 2021 le entrate sono pari a MSEK 8,196 (17,478): Income before tax (EBT) pari a MSEK -5,655 (-6,880), risultato prima delle imposte e voci che incidono sulla comparabilità che si attesta a MSEK -5.546 (-5.576). Net income per il periodo: MSEK -5,838 (-6,696). Utile per azione ordinaria: SEK -0,82 (-17,66).

“Abbiamo notato segnali incoraggianti durante la stagione estiva con una domanda in lento aumento. Anche i tassi di vaccinazione sono in aumento, ma restano da affrontare sfide significative poiché i nuovi casi della variante Delta si stanno moltiplicando e ritardano l’accelerazione. Le restrizioni di viaggio imposte rimangono in vigore e continuano a incidere negativamente sulla domanda di viaggi aerei.

La domanda ha continuato ad aumentare gradualmente durante l’importante stagione estiva e abbiamo aumentato la nostra capacità del 94% rispetto al secondo trimestre. Il numero di passeggeri è aumentato del 144% rispetto all’ultimo trimestre e il load factor ha raggiunto il 52%, in aumento di quasi 23 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, le incertezze legate alla pandemia di COVID-19 sono tutt’altro che finite. Gli sforzi per trasformare l’intera attività di SAS devono continuare a compensare la minore domanda con costi inferiori. L’utile prima delle imposte si è concluso con un valore negativo di 1,4 miliardi di corone svedesi, che rappresenta ancora un miglioramento di 0,7 miliardi di corone svedesi rispetto allo scorso anno.

Il fatturato totale è aumentato del 106% rispetto al secondo trimestre. Rispetto allo scorso anno si tratta di un miglioramento di circa 1,5 miliardi di corone svedesi, ma ancora inferiore del 70% rispetto al terzo trimestre del 2019, che non è stato influenzato dal COVID-19.

Le iniziative di riduzione dei costi, come la riduzione delle spese per il personale e la razionalizzazione delle funzioni operative, continuano a fornire risultati e le spese operative totali sono state controllate durante il trimestre e sono arrivate a 4,9 miliardi di corone svedesi. Continuiamo inoltre a sviluppare le nostre piattaforme operative per aumentare ulteriormente la competitività.

Il lavoro per salvaguardare la liquidità continua e alla fine del trimestre la posizione di cassa era di 4,4 miliardi di corone svedesi, che corrisponde alla posizione di liquidità alla fine del secondo trimestre. Inoltre, nel corso del trimestre è stata siglata una linea di credito con i principali azionisti, i governi danese e svedese, mettendo così a disposizione, se necessario, ulteriori 3,0 miliardi di corone svedesi di liquidità. Lo strumento può essere utilizzato fino alla fine del 2022 e garantisce che SAS disponga di una riserva di liquidità durante la fase di ripresa successiva alla pandemia di COVID-19. La struttura integra le attività di riduzione dei costi in corso.

Parallelamente all’adattamento a una nuova realtà di mercato, continuiamo ad aprire nuove rotte. SAS incrementa i voli tra le capitali scandinave e importanti destinazioni del proprio network per migliorare ulteriormente la connettività per i viaggiatori. Nel frattempo, è prevista la consegna di altri nostri nuovi aeromobili a basso consumo di carburante durante l’anno, rendendo la nostra flotta una delle più moderne in Europa. Abbiamo anche portato con orgoglio atleti scandinavi ai giochi olimpici di Tokyo durante il trimestre.

La ripresa dell’industria aeronautica dipende molto dallo sviluppo incerto della pandemia. Ci aspettiamo che i viaggi aumentino gradualmente man mano che sempre più persone vengono vaccinate in tutto il mondo, ma siamo anche consapevoli che la domanda è cambiata durante la pandemia. SAS prevede in futuro un numero maggiore di viaggiatori leisure e una concorrenza ancora più intensa. Inoltre, i clienti prenotano i biglietti più vicino alle date del viaggio, il che significa che la flessibilità sarà un fattore determinante nel settore delle compagnie aeree in futuro.

Sono molto felice di far parte del futuro di SAS e mi sento onorato di assumere il ruolo di Presidente e CEO della principale compagnia aerea scandinava, che assumo con grande entusiasmo. Questi sono ovviamente tempi difficili, sia per i clienti che per i dipendenti, che devono adeguarsi a regole e restrizioni in continua evoluzione. A questo proposito, vorrei riconoscere il duro lavoro svolto dai miei colleghi SAS per mantenere le nostre performance ad alto livello e per aiutare il più possibile i clienti.

Insieme a un forte team di colleghi dedicati, ci stiamo adoperando per diventare il leader globale nell’aviazione sostenibile, parallelamente alla navigazione attraverso il periodo di ripresa post-pandemia. Ci vorrà tempo e molto duro lavoro e dovremo apportare modifiche lungo la strada, ma con il nostro grande team, un brand forte e l’eccellenza operativa, ce la faremo”, afferma Anko van der Werff, President and CEO.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)