IATA: prosegue a luglio la forte domanda per il cargo

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di luglio 2021 per i global air cargo markets, che mostrano che la domanda ha continuato il suo forte trend di crescita.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti riportati di seguito si riferiscono a luglio 2019 che ha seguito un normale modello di domanda.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata dell’8,6% rispetto a luglio 2019. La crescita complessiva rimane forte rispetto al trend di crescita medio a lungo termine di circa il 4,7%.

Il ritmo di crescita è leggermente rallentato rispetto a giugno, che ha visto la domanda aumentare del 9,2% (rispetto ai livelli pre-COVID-19). La capacità continua a recuperare, ma è ancora in calo del 10,3% rispetto a luglio 2019.

“Luglio è stato un altro mese solido per la global air cargo demand. Le condizioni economiche indicano che il forte trend di crescita continuerà nel periodo di picco della domanda di fine anno. La variante Delta del COVID-19 potrebbe comportare alcuni rischi. Se le catene di approvvigionamento e le linee di produzione vengono interrotte, esiste il potenziale per un effetto a catena per le air cargo shipments”, afferma Wille Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto la domanda riguardo l’International air cargo aumentare del 4,4% a luglio 2021 rispetto allo stesso mese del 2019, un miglioramento rispetto all’espansione del 3,9% del mese precedente.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del 20,5% della domanda internazionale a luglio 2021 rispetto a luglio 2019. Ciò è stato in linea con la performance di giugno (19,8%) e il più forte di tutte le regioni.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 6,0% a luglio 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un calo marginale rispetto al mese precedente (6,8%).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento dell’11,3% dei volumi di merci internazionali a luglio 2021 rispetto a luglio 2019. Si tratta di un calo rispetto al mese precedente (15,8%).

I vettori latinoamericani hanno registrato un calo del 10,2% dei volumi di merci internazionali a luglio rispetto al periodo 2019, un miglioramento rispetto al calo del -21,5% registrato a giugno. Sebbene l’America Latina continui a mostrare la performance regionale più debole, il confronto con i livelli di traffico pre-crisi è stato molto volatile negli ultimi mesi.

Le statistiche sulla domanda delle compagnie aeree africane non erano disponibili, saranno riassunti il mese prossimo.

(Ufficio Stampa IATA)