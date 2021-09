Wizz Air renderà obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 per il suo equipaggio

Wizz Air annuncia oggi che le vaccinazioni contro il COVID-19 – o regolari test antigenici/PCR in casi speciali – per tutti gli equipaggi saranno richieste a partire dal 1° dicembre 2021.

“Wizz Air, essendo una compagnia aerea socialmente responsabile, sta implementando questa politica come parte del suo impegno per proteggere la salute e la sicurezza dei suoi passeggeri ed equipaggi, nonché per supportare le operazioni regolari e continue dei suoi voli a lungo termine.

Wizz Air sta introducendo le vaccinazioni COVID-19 per tutti i suoi equipaggi di volo e di cabina – o test antigenici/PCR regolari in casi speciali – alla luce della ricerca che dimostra la loro efficacia come la migliore forma di protezione disponibile contro COVID-19. All’inizio della pandemia, Wizz Air ha introdotto rigorose misure di salute e sicurezza per proteggere sia i passeggeri che gli equipaggi, garantendo condizioni più sicure possibili e sostenendo il distanziamento fisico. Mentre la pandemia continua, Wizz Air è tra le prime compagnie aeree europee a migliorare ulteriormente le sue misure di protezione con questa politica, che sarà implementata in linea con il supporto delle autorità locali e delle istituzioni sanitarie nelle basi di Wizz Air”, afferma la compagnia.

József Váradi, CEO di Wizz Air Group, ha dichiarato: “In Wizz Air, la priorità numero uno è la salute e la sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti. Abbiamo la responsabilità di proteggere l’equipaggio e i passeggeri a bordo limitando i rischi del COVID-19 e i vaccini svolgono un ruolo fondamentale in questo”.

