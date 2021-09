Jet2.com ordina 36 A321neo, diventando un nuovo cliente Airbus

Jet2.com ha effettuato un ordine iniziale per 36 A321neo, rendendo la compagnia aerea con base a Leeds, Regno Unito, un nuovo cliente Airbus e un nuovo operatore della famiglia Airbus A320neo. L’ordine riflette gli ambiziosi piani di espansione e rinnovo della flotta di Jet2.com. La selezione del motore verrà effettuata in un secondo momento.

Philip Meeson, Jet2.com Executive Chairman, ha dichiarato: “Jet2.com sarà orgogliosa di operare l’Airbus A321neo negli anni a venire. Questo aereo è, a nostro avviso, l’aereo più efficiente ed ecologico della sua classe oggi. Offrirà ai nostri clienti in vacanza un’esperienza meravigliosamente confortevole e piacevole, mentre viaggiano con noi per la loro meritata Jet2holiday”.

L’aeromobile sarà configurato con 232 posti e dotato di Airspace cabin con illuminazione innovativa, nuovi seating products e cappelliere portabagagli più grandi del 60%.

“Apprezziamo molto la decisione di Jet2.com. Avendo operato tradizionalmente non fly-by-wire aircraft, notiamo con grande soddisfazione che dopo aver testato un paio di A321 in leasing ed aver eseguito una valutazione completa, Jet2.com guarda al futuro e investe nella moderna e a prova di futuro Airbus fly-by-wire technology. Questa è una testimonianza della visione di Jet2.com riguardo efficienza, qualità, performance e volo rispettoso dell’ambiente”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“La famiglia A320neo incorpora le ultime tecnologie, inclusi motori di nuova generazione e Sharklets, offrendo una riduzione del 20% del consumo di carburante per posto. Con un range aggiuntivo fino a 500 miglia nautiche / 900 km o due tonnellate di extra payload, l’A321neo fornirà a Jet2.com un potenziale di guadagno aggiuntivo.

A fine luglio 2021, la Famiglia A320neo ha ottenuto oltre 7.400 ordini fermi da oltre 120 clienti in tutto il mondo”, afferma Airbus.

