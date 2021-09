Eve e Microflite annunciano una partnership per sviluppare Urban Air Mobility services in Australia

Eve Urban Air Mobility, spin-off di Embraer, e Microflite, uno dei principali operatori di elicotteri australiani, hanno annunciato oggi una partnership che getterà le basi per urban air mobility operations in Australia, che dovrebbero iniziare nel 2026.

Microflite ed Eve intendono iniziare la loro partnership utilizzando elicotteri, ove appropriato, come prova di concetto per convalidare i parametri che si applicheranno alle future electrical vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft operations, note anche sul mercato come EVA (Electrical Vertical Aircraft). Questa partnership mira anche a sviluppare nuovi servizi e procedure che creeranno un ambiente operativo sicuro e scalabile per le operazioni EVA insieme alle comunità e ad altre parti interessate del settore.

Microflite lavora con Eve dal 2019 contribuendo al Concept of Operations sviluppato congiuntamente da Eve e Airservices Australia. Questo lavoro ha gettato le basi per l’esplorazione di concetti nuovi e pratici per facilitare in sicurezza l’introduzione di taxi aerei a Melbourne, Australia.

“Questa partnership è uno sviluppo entusiasmante per Microflite. L’Australia ha bisogno di un passaggio post-COVID e quale modo migliore per farlo se non sviluppando posti di lavoro ad alta tecnologia e a basse emissioni di carbonio che supportino i trasporti, il turismo e la vitalità di questo meraviglioso paese. Microflite lavorerà a stretto contatto con Eve e i suoi partner per valutare il percorso migliore per portare questo servizio innovativo ai clienti”, ha affermato Jonathan Booth, CEO di Microflite.

“La nostra partnership con Microflite consente a Eve di iniettare innovazione e nuove soluzioni di mobilità all’interno del mercato australiano. Siamo in grado di fornire una soluzione completa, inclusi servizi di manutenzione e gestione del traffico aereo, preparandoci a introdurre i nostri aeromobili in Australia, beneficiando al contempo della vasta esperienza operativa locale di Microflite”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve Urban Air Mobility.

