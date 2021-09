Ritorno dei viaggi d’affari: Eurowings risponde alla crescente domanda

I business travel tornano dopo un lungo gap dovuto alla pandemia: sullo sfondo della crescente domanda, Eurowings sta aumentando significativamente il suo programma di voli per i viaggiatori d’affari nei suoi più grandi aeroporti tedeschi. Con l’inizio di settembre, la compagnia aerea raddoppierà la sua gamma di collegamenti commerciali con breve preavviso rispetto ad agosto 2021. Questa è la risposta della compagnia aerea alla crescente domanda di destinazioni business classiche come Parigi, Londra, Roma, Bruxelles, Zurigo e Vienna.

“Per un anno e mezzo, la maggior parte dei viaggiatori d’affari non ha quasi mantenuto alcun contatto personale con clienti, partner commerciali o operazioni internazionali. Questi viaggi sono ora in fase di recupero in tutta Europa”, afferma il CEO di Eurowings Jens Bischof.

Le prenotazioni per destinazioni business sono più che raddoppiate in poche settimane, anche se ancora su livelli bassi. Bischof: “Per la prima volta dall’inizio della pandemia, stiamo assistendo al tutto esaurito in business class su numerosi voli, un altro chiaro segnale che i viaggi d’affari stanno tornando alla grande dopo la fine delle vacanze estive”. Di conseguenza, Eurowings amplia notevolmente la sua rete e da settembre offrirà nuovamente ai clienti circa 300 collegamenti commerciali tramite voli diretti.

I collegamenti molto richiesti, ad esempio per Zurigo, Copenaghen, Dresda o Brema, saranno ora offerti due volte al giorno con interessanti off-peak times, con un focus sui voli da Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Colonia/Bonn. Eurowings raddoppia così le frequenze a settembre e ottobre rispetto ad agosto. Anche gli aeroporti di Berlino, Hannover, Norimberga e Lipsia saranno serviti più frequentemente da settembre, rendendo più facile per i clienti Eurowings la pianificazione dei viaggi giornalieri. I collegamenti come Dusseldorf-Lipsia, Dusseldorf-Norimberga, Hannover-Stoccarda e Amburgo-Norimberga sono ora di nuovo richiesti quotidianamente e si trovano di conseguenza nel programma dei voli Eurowings.

Ulteriori punti salienti nell’orario dei voli da settembre e ottobre: i passeggeri Eurowings possono ora volare di nuovo direttamente da Amburgo a Praga, Parigi, Barcellona, Málaga, Cagliari, Faro, Roma, Londra, Napoli e Valencia. Da Colonia/Bonn la compagnia farà volare i suoi ospiti verso Budapest, Brindisi, Roma, Malaga, Bologna, Londra, Milano, Napoli, Lamezia Terme e Salisburgo. Stoccarda sarà collegata tramite volo diretto con Alicante, Bilbao, Faro, Bruxelles, Graz, Roma e Milano. Da Düsseldorf, i passeggeri voleranno ora a Lisbona, Linz, Zagabria, Kiev, Wroclaw, Ginevra, Lione, Dublino, Bucarest, Edimburgo, Jerez e Newcastle. Anche le Isole Canarie saranno nuovamente servite a settembre e ottobre da voli da Berlino, Amburgo, Colonia/Bonn, Stoccarda e Düsseldorf.

Durante il mese di settembre, i passeggeri Eurowings possono rendere il loro viaggio ancora più piacevole e godersi il tempo prima della partenza in una delle dieci lounge aeroportuali appena riaperte, come all’aeroporto di Colonia/Bonn. Tra le altre cose, vengono offerti pasti caldi e freddi, bevande e Wi-Fi gratuito. L’accesso alle lounge è disponibile per i passeggeri Eurowings BIZclass, Miles&More HON Circle members, senators con SMART fare tickets. I clienti Miles & More accumulano anche double Miles & More status miles e miglia HON Circle su tutti i voli Eurowings fino alla fine del 2021. Le miglia doppie vengono accreditate automaticamente dopo il volo.

L’orario attuale dei voli, con tutti i dettagli, è disponibile anche su eurowings.com.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)