Griffin Global Asset Management ordina cinque Boeing 737-8

Boeing e Griffin Global Asset Management hanno annunciato oggi che il lessor sta ampliando il proprio portafoglio di aeromobili commerciali con cinque nuovi 737-8. L’acquisto è il primo ordine diretto di Griffin con Boeing, in quanto vede opportunità strategiche per posizionare gli aerei durante la ripresa del mercato.

“Con il rimbalzo delle condizioni di mercato, stiamo trovando opportunità per servire i nostri clienti delle compagnie aeree in modi innovativi. Una componente importante di questa strategia è fornire una capacità equilibrata che soddisfi la domanda passeggeri di ritorno. Il 737-8 è ben posizionato per supportare questo obiettivo e questo ordine pone una solida base per ulteriori opportunità future con Boeing e Griffin”, ha affermato Ryan McKenna, fondatore e CEO di Griffin.

Il 737-8 può ospitare fino a 189 passeggeri e può volare per 3.550 miglia nautiche, circa 600 miglia in più rispetto al suo predecessore, consentendo alle compagnie aeree di offrire rotte nuove e più dirette per i passeggeri. Ogni 737 MAX è dotato del nuovo Boeing Sky Interior, evidenziato da moderne pareti laterali, illuminazione a LED che migliora il senso di spaziosità e più grandi pivoting overhead storage bins.

“Griffin Global Asset Management sta costruendo un’attività di leasing di aeromobili di prima classe e siamo lieti che abbiano selezionato il 737-8 per il loro single-aisle portfolio. Poiché Griffin effettua il suo primo ordine diretto con Boeing, diamo loro il benvenuto nella 737 family e non vedo l’ora di lavorare con il team in futuro”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing.

Supportato da Bain Capital Credit, Griffin fornisce leasing di aerei commerciali e gestione di asset alternativi con uffici a Dublino e Los Angeles. Il team è composto da professionisti dell’aviazione esperti che lavorano a stretto contatto con compagnie aeree, produttori di aeromobili e investitori per fornire soluzioni di flotta personalizzate e prodotti finanziari innovativi alle compagnie aeree di tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)