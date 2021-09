News Brevi – 02.09.2021

AIR ASTANA RICEVE IL SESTO AIRBUS A321LR E RIPRENDE LA ROTTA SU LONDRA – Air Astana riprenderà i voli diretti dalla capitale del Kazakistan Nur-Sultan a Londra Heathrow il 18 settembre 2021, inizialmente con due frequenze settimanali: il sabato ed il mercoledì. I voli saranno operati con l’ultimo Airbus A321LR, con un tempo di volo di 7 ore e 15 minuti in partenza per Londra e di 6 ore e 30 minuti per il ritorno a Nur-Sultan. Il sesto nuovo Airbus A321LR della compagnia aerea Air Astana è arrivato all’aeroporto internazionale di Nur-Sultan direttamente dallo stabilimento Airbus di Amburgo, in Germania. L’intera flotta di Airbus A321LR è in leasing da Air Lease Corporation. Il primo aeromobile è arrivato a settembre 2019 e l’ultimo è in consegna entro la fine del 2021. L’Airbus A321LR è equipaggiato con motori Pratt & Whitney di ultima generazione, che riducono il consumo di carburante del 20%, i costi di manutenzione del 5%, le emissioni di carbonio del 20% e i livelli di rumore del 50% rispetto alla precedente generazione di aeromobili della stessa categoria. La cabina è configurata con 16 sedili reclinabili in Business Class e 150 posti in Economy Class; tutti i sedili sono dotati di schermi individuali. Il gruppo Air Astana gestisce una flotta di 35 aeromobili composta da 15 Airbus A320/A320neo, 12 Airbus A321/A321neo/A321LR, tre Boeing 767 e cinque Embraer E190-E2, per un totale di nove A320 e un A320 neo con la divisione LCC, FlyArystan. L’età media della flotta di Air Astana è di soli tre anni, il che la rende una delle più giovani al mondo. I passeggeri che viaggiano in Kazakistan devono presentare un test COVID-19 con esito negativo, effettuato 72 ore prima dell’ingresso nel Paese.

WIZZ AIR: INFORMAZIONE PER I VIAGGI VERSO IL REGNO UNITO – In un comunicato, Wizz Air informa: “Wizz Air informa che le carte d’identità europee non saranno più accettate come forma di identità al confine con il Regno Unito dal 1° ottobre 2021. Tutti coloro che viaggeranno nel Regno Unito a partire da tale data dovranno presentare un passaporto per poter entrare. L’unica eccezione sarà per i cittadini dell’UE con status stabile e prestabilito nel Regno Unito che potranno utilizzare la carta d’identità per l’ingresso fino al 2025”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD AGOSTO CRESCE A 11,1 MILIONI DI PASSEGGERI – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi (2 settembre ) le statistiche sul traffico per il mese di agosto. Ad agosto Ryanair Group ha trasportato 11,1 milioni di passeggeri (2020: 7 milioni), con un load factor dell’82% (73% ad agosto 2020). A luglio Ryanair Group aveva trasportato 9,3 milioni di passeggeri, con un load factor dell’80%. Ryanair ha operato oltre 71.000 voli ad agosto, con un load factor dell’82%.

IN-FLIGHT ENTERTAINMENT SU OGNI QANTASLINK JET – Gli aerei jet di QantasLink riceveranno un A-list upgrade, con la compagnia aerea regionale che lancia progressivamente l’inflight entertainment in streaming sui dispositivi dei clienti dalla fine di settembre in poi. Per la prima volta i clienti che viaggiano su più di 50 Boeing 717, Fokker 100, Airbus A320 e Embraer E190 di Alliance Airline saranno presto in grado di guardare in streaming più di 2.500 ore di film in anteprima, serie TV e audiolibri, tramite l’app Qantas Entertainment sul proprio dispositivo personale. I clienti avranno anche accesso a più contenuti tramite il partner di streaming Stan, inclusi programmi TV esclusivi e film Stan Original. L’aggiornamento dell’intrattenimento inizia questa settimana su uno degli aeromobili A320 di QantasLink, con la tecnologia streaming che verrà installata progressivamente su tutti i jet QantasLink entro la seconda metà del 2022. L’intrattenimento in volo tramite l’app Qantas Entertainment è attualmente offerto sui dual-cabin 717 aircraft di QantasLink e sulle flotte Qantas 737 e A330 che volano a livello domestico. I 737 e gli A330 domestici dispongono anche di Wi-Fi gratuito ad alta velocità. Stephanie Tully, Chief Customer Officer di Qantas Group, ha dichiarato che quando il roll out sarà completo, l’intrattenimento a bordo sarà disponibile su un massimo di 180 aeromobili Qantas e QantasLink: “I clienti ci dicono che apprezzano la possibilità di prendersi del tempo per se stessi in volo. Questo investimento significa che un numero maggiore di nostri clienti avrà accesso all’intrattenimento in volo. Oltre all’intrattenimento a bordo, i clienti Qantas e i Frequent Flyer godono del nostro servizio premium quando viaggiano con noi”.

SAS NOMINA IL NUOVO HEAD OF MEDIA RELATIONS DENMARK – Alexandra Lindgren Kaoukji è stata nominata Head of Media Relations in Denmark, dopo aver ricoperto il ruolo dal gennaio 2021. Kaoukji ha precedentemente ricoperto il ruolo di Head of Communications for SAS Cargo e vanta un ampio background internazionale sia nel settore dell’aviazione che nel campo delle comunicazioni. Prima di entrare in SAS Cargo a Copenhagen cinque anni fa, ha lavorato diversi anni per Airbus a Dubai e Tolosa. “Alexandra è riuscita a stabilire un ottimo rapporto con i media danesi durante questi otto difficili mesi. Ha una solida rete tra la comunità danese collegata al nostro settore e sono lieto che ora si unisca al nostro team di comunicazione su base permanente”, afferma Karin Nyman, VP Brand & Communications, SAS.

DELTA RIAFFERMA L’IMPEGNO PER IL SERVIZIO CLIENTI – Il CEO di Delta Ed Bastian, in un’e-mail ai soci SkyMiles in merito all’impegno di Delta per il servizio clienti, afferma: “Poiché quest’anno continua a presentare nuove sfide, rimaniamo impegnati per il benessere, ripristinando l’affidabilità e il servizio che ti aspetti. Abbiamo assunto più di 1.300 nuovi specialisti delle prenotazioni e stiamo rapidamente aggiungendo personale aeroportuale. Vogliamo che sia facile modificare o cancellare rapidamente un volo, trovare informazioni sul bagaglio, selezionare il posto, gestire e aggiornare l’account SkyMiles o richiedere assistenza. Se hai un biglietto per viaggiare negli Stati Uniti, ad eccezione della Basic Economy, puoi richiedere di cambiare il tuo volo il giorno della partenza e puoi volare in standby senza pagare una commissione su un volo precedente nell’app Fly Delta o su delta.com. Se hai prenotato in Basic Economy, puoi apportare modifiche ai voli per i viaggi che si verificano entro la fine di quest’anno e farlo senza pagare una commissione di modifica: pagherai solo la differenza di tariffa. Ci impegniamo inoltre ad apportare modifiche al programma con largo anticipo rispetto al momento del volo, in modo che tu possa avere più affidabilità nei tuoi piani”.

DELTA: ANCORA SOSPESE LE OPERAZIONE A NEW ORLEANS DOPO L’URAGANO IDA. TRAVEL WAIVER NELL’AREA DI NEW YORK – Delta informa: “Le operazioni Delta all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans (MSY) sono rimaste sospese mercoledì, pochi giorni dopo che l’uragano Ida si è abbattuto sulla costa della Louisiana. Il potente uragano ha lasciato dietro di sé una serie di danni, interruzioni di corrente diffuse e ha causato inondazioni. Le principali infrastrutture aeroportuali – acqua corrente nei terminal e aria condizionata – erano ancora fuori servizio mercoledì. La compagnia aerea Delta Connection Endeavour Air sta inviando voli umanitari per consegnare rifornimenti all’aeroporto di New Orleans”. Inoltre, a causa dell’inondazione causata dalla coda della depressione tropicale Ida, Delta sta emettendo un travel waiver per assistere i clienti nell’area di New York che potrebbe essere interessata, a partire dal 2-3 settembre 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato nella stessa cabina avviene entro il 7 settembre 2021. Il team di Delta continuerà a monitorare la tempesta e il suo impatto e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

ICAO RINNOVA L’IMPEGNO PER L’AFRICA – L’ICAO’s Africa-Middle East Air Transport Symposium si è concluso ieri con rinnovati impegni regionali per affrontare gli sforzi di ripresa dalla pandemia, l’armonizzazione dei quadri normativi del trasporto aereo regionale, gli investimenti transfrontalieri nelle compagnie aeree, l’impatto di prelievi e oneri sulla sostenibilità del trasporto aereo e il finanziamento per la modernizzazione delle infrastrutture aeronautiche. Nel suo discorso di apertura all’evento, Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha promesso il forte sostegno continuo dell’agenzia delle Nazioni Unite agli sforzi di recupero dell’aviazione regionale e agli obiettivi a lungo termine per una maggiore connettività aerea in Africa e Medio Oriente. Ha inoltre sottolineato come le attuali priorità e opportunità di ripresa settoriale stiano guidando importanti trasformazioni, sia per l’aviazione che per la stessa ICAO. Un obiettivo chiave del Simposio era esaminare e rivalutare le attuali politiche di trasporto aereo e i quadri normativi nel contesto dell’impatto della pandemia COVID-19, ed è stato anche guidato in modo importante dalle Risoluzioni del Terzo Vertice Africa-Arabia. Il Simposio ha anche evidenziato l’importanza delle basi per la cooperazione regionale, la liberalizzazione e la prosperità che sono state stabilite dalle Dichiarazioni di Yamoussoukro, Lomé, Antananarivo e Muscat. Salazar ha ricordato che il pieno recupero del trasporto aereo per le rispettive regioni aiuterebbe a garantire l’implementaazione di successo dell’African Continental Free trade area, Single African Air Transport Market, degli obiettivi di libertà di mobilità dell’Agenda 2063 dell’Unione africana e la riapertura dei mercati turistici economicamente critici per i paesi oceanici e senza sbocco sul mare. Il Segretario Generale dell’ICAO ha anche sottolineato l’importanza della prossima Conferenza ad alto livello dell’ICAO sul COVID-19 questo ottobre, così come la sua 41a Assemblea del prossimo anno, per mantenere lo slancio globale sulla riconnessione del mondo.

IL CANADA SCEGLIE IL RADAR OSPREY DI LEONARDO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE – Il radar Osprey di Leonardo è stato scelto nell’ambito del “National Aerial Surveillance Program” (NASP), programma canadese guidato dall’agenzia governativa Transport Canada. Gli equipaggi che conducono missioni di soccorso nel Paese beneficeranno delle elevate capacità del sensore per il rilevamento di fuoriuscite di petrolio e per il tracciamento delle navi. Osprey è il radar di sorveglianza a scansione elettronica (E-scan) di ultima generazione di Leonardo, che utilizza un raggio digitale per rilevare, tracciare e classificare quasi istantaneamente centinaia di presenze in mare, con una copertura di 360° intorno al velivolo. La società ST Airborne Systems integrerà il sistema su uno degli iconici aerei rossi Dash-8 della NASP, basata a Ottawa. Le capacità multi-dominio dell’Osprey consentiranno di supportare pienamente le diverse missioni di protezione ambientale lungo la costa canadese. Uno degli obiettivi chiave del programma NASP della Transport Canada è prevenire l’inquinamento delle acque canadesi e proteggere la flora e la fauna marina in via di estinzione. Il radar Osprey, grazie alla sua capacità di identificare fuoriuscite di petrolio e imbarcazioni inquinanti a lunghissima distanza, sia giorno che di notte, sarà un nuovo potente strumento per il compimento della missione. I radar E-scan di Leonardo sono stati già scelti da 30 Paesi, incluse le famiglie Osprey e Seaspray. L’Agenzia Marittima e della Guardia Costiera del Regno Unito sta aggiornando il radar Osprey in dotazione ai suoi velivoli e la Marina americana ha acquistato l’Osprey 30 per il programma di elicotteri a pilotaggio remoto Fire Scout.

ANA: MODIFICHE PER ALCUNE ROTTE INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo programma di voli internazionali per settembre e ottobre per selezionare città, a causa delle modifiche in corso alle linee guida sull’immigrazione, alle misure di quarantena per la salute pubblica recentemente istituite e alle tendenze della domanda dei passeggeri. ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le tendenze della domanda mentre decide la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA aderirà agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. Per info: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

EME AERO INTRODUCE UN NUOVO TIPO DI MOTORE NEL SUO PORTFOLIO – EME Aero, engine services joint venture tra Lufthansa Technik AG e MTU Aero Engines AG, ha completato l’aviation authority certification process e ha ottenuto la certificazione EASA 145 come organizzazione di manutenzione per un altro tipo di motore, la serie Pratt & Whitney PW1500G. Oltre a ciò, EME Aero ha ricevuto l’approvazione dall’operatore aereo Swiss e ha appena introdotto il primo PW1500G engine presso lo shop di Jasionka, Polonia. “Abbiamo iniziato la nostra attività nel dicembre 2019 e abbiamo eseguito un accelerazione estremamente ambiziosa per il PW1100G-JM, con più di 50 motori indotti nel 2020, sulla strada per diventare il GTF Engine shop più grande e moderno al mondo. Inoltre, abbiamo lanciato il passo successivo: la preparazione per la capacità sui motori PW1500G e l’introduzione prevista per la metà del 2021. Nonostante gli ostacoli derivanti dalle restrizioni COVID-19, il nostro team, insieme al supporto dei nostri azionisti e di Pratt & Whitney, è riuscito a rimanere sulla buona strada con la prima induzione secondo i piani”, afferma Derrick Siebert, CEO and Managing Director of Business. Avendo in mente la sfida di unire tre tipi di motori GTF in un shop, insieme al team di Monaco di MTU, EME Aero è sulla buona strada per implementare l’high-tech flow line system. “Questo sistema unico di per sé e offre un alto livello di commonality di processo per l’intera famiglia GTF. Ciò significa che un PW1500G non deve essere sottoposto a un assembly system costruito su misura per quel tipo di motore, ma può anche essere revisionato sulla stessa assembly line con il PW1100G-JM”, spiega Derrick Siebert. EME Aero mantiene i suoi obiettivi strategici di 450 service visits all’anno e l’occupazione di 1.000 persone entro il 2026.