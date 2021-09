SAA torna a volare dal 23 settembre 2021

Fra poco meno di un mese, quando la compagnia riprenderà ad operare, la caratteristica livrea di SAA (South African Airways) sarà ancora una volta visibile nei cieli. Il vettore ha confermato che i primi voli inizieranno giovedì 23 settembre 2021. I biglietti sono in vendita da giovedì 26 agosto 2021, le prenotazioni Voyager e il riscatto dei voucher saranno disponibili da lunedì 6 settembre 2021.

Il CEO ad interim, Thomas Kgokolo, afferma: “Dopo mesi di diligente lavoro, siamo lieti che SAA stia riprendendo servizio e non vediamo l’ora di accogliere a bordo i nostri fedeli passeggeri battenti bandiera sudafricana. Continuiamo a essere un vettore sicuro e ad aderire ai protocolli COVID-19”.

Nella fase iniziale SAA opererà con voli da Johannesburg a Cape Town, Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka e Maputo. Altre destinazioni verranno aggiunte al network man mano che aumenteranno le operazioni a seconda delle condizioni del mercato.

Kgokolo ha aggiunto: “C’è un profondo sentimento di entusiasmo all’interno del Team SAA, mentre ci prepariamo per il decollo con uno scopo comune: ricostruire e sostenere una compagnia aerea redditizia che, ancora una volta, prenderà un ruolo di leadership tra le compagnie aeree locali, continentali e internazionali”.

Afferma Kgokolo: “Il settore dell’aviazione sta attraversando un periodo di prova e siamo consapevoli delle difficili sfide che ci attendono nelle prossime settimane. Ringraziamo il Sudafrica per il supporto che abbiamo ricevuto nel giungere dove siamo oggi. Il fatto che ora siamo pronti per il decollo, lo vediamo come un importante pietra miliare per SAA e per il Paese”.

Secondo il presidente del consiglio di amministrazione di SAA, John Lamola, da quando la compagnia di bandiera ha terminato il programma di risanamento a fine aprile 2021, il Dipartimento delle Imprese Pubbliche, insieme al Consiglio e al gruppo dirigente, si sono dedicati alla stesura del progetto per il rilancio di una compagnia aerea ristrutturata e adeguata agli obiettivi che si prefigge, una compagnia aerea di cui i sudafricani possano essere di nuovo orgogliosi. “La compagnia aerea riparte con un business case formidabile”, dice Lamola.

(Ufficio Stampa South African Airways)