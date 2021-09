IATA: aumento del traffico passeggeri a luglio, ma ben al di sotto dei livelli pre-COVID

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la domanda di viaggi sia internazionali che domestici ha mostrato uno slancio significativo a luglio 2021 rispetto a giugno, ma la domanda è rimasta molto al di sotto dei livelli pre-pandemia. Le estese restrizioni ai viaggi imposte continuano a ritardare la ripresa nei mercati internazionali.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto del COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti sono con luglio 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La total demand for air travel a luglio 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 53,1% rispetto a luglio 2019. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto a giugno, quando la domanda era del 60% inferiore ai livelli di giugno 2019.

L’international passenger demand a luglio è stata del 73,6% inferiore a luglio 2019, migliorando il calo dell’80,9% registrato a giugno 2021 rispetto a due anni fa. Tutte le regioni hanno mostrato miglioramenti e le compagnie aeree nordamericane hanno registrato il minor calo degli RPK internazionali (i dati sul traffico di luglio dall’Africa non erano disponibili).

La domanda domestica totale è diminuita del 15,6% rispetto ai livelli pre-crisi (luglio 2019), rispetto al calo del 22,1% registrato a giugno rispetto a giugno 2019. La Russia ha registrato il miglior risultato per un altro mese, con gli RPK in aumento del 28,9% rispetto a luglio 2019.

“I risultati di luglio riflettono il desiderio delle persone di viaggiare durante l’estate dell’emisfero settentrionale. Il traffico domestico è tornato all’85% dei livelli pre-crisi, ma la domanda internazionale ha recuperato solo poco più di un quarto dei volumi del 2019. Il problema sono le misure di controllo delle frontiere. Le decisioni dei governi non sono guidate dai dati, in particolare per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini. Le persone viaggiavano dove potevano, e questo era principalmente nei mercati domestici. Una ripresa dei viaggi internazionali ha bisogno che i governi ristabiliscano la libertà di viaggiare. Come minimo, i viaggiatori vaccinati non dovrebbero subire restrizioni. Ciò farebbe molto per riconnettere il mondo e rilanciare i settori dei viaggi e del turismo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

I vettori europei hanno visto il loro traffico internazionale a luglio diminuire del 64,2% rispetto a luglio 2019, migliorando significativamente la diminuzione del 77,0% a giugno rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è scesa del 53,8% e il load factor è sceso di 19,9 punti percentuali, al 69,0%.

Il traffico internazionale a luglio delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è diminuito del 94,2% rispetto a luglio 2019, leggermente migliorato rispetto al calo del 94,7% registrato a giugno 2021 rispetto a giugno 2019, poiché la regione continua ad avere le più severe misure di controllo delle frontiere. La capacità è scesa dell’86,0% e il load factor è sceso di 48,2 punti percentuali, al 34,3%, di gran lunga il più basso tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda del 74,5% a luglio rispetto a luglio 2019, superando il calo del 79,2% a giugno, rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 59,5% e il load factor è peggiorato di 30,1 punti percentuali, al 51,3%.

La domanda a luglio dei vettori nordamericani è diminuita del 62,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, molto migliorata rispetto al calo del 69,4% di giugno rispetto a due anni fa. La capacità è scesa del 52,0% e il load factor è sceso di 18,6 punti percentuali, al 69,3%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno visto un calo del 66,3% del traffico a luglio, rispetto allo stesso mese del 2019, migliorato rispetto al calo del 69,8% di giugno 2021 rispetto a giugno 2019. La capacità a luglio è diminuita del 60,5% e il load factor è sceso di 12,6 punti percentuali, al 72,9%, che è stato il load factor più alto tra le regioni per il nono mese consecutivo.

Domestic Passenger Markets

Il traffico domestico australiano è ulteriormente sceso da un calo del 51,4% a giugno, rispetto allo stesso mese del 2019, a un calo del 75,4% a luglio rispetto a due anni fa, in un contesto nazionale più rigoroso.

L’US domestic traffic ha continuato a riprendersi a luglio ed è diminuito solo del 7,7% rispetto a luglio 2019, in miglioramento rispetto a un calo del 14,0% a giugno 2021 rispetto a giugno 2019.

“Mentre la stagione estiva dei viaggi nell’emisfero settentrionale volge al termine, è chiaro che troppi governi hanno perso l’opportunità di applicare un approccio basato sul rischio alla gestione dei propri confini. Il numero crescente di viaggiatori completamente vaccinati e la prevalenza dei test hanno fornito la possibilità di ripristinare la connettività internazionale e portare il tanto necessario sollievo alle economie che dipendono fortemente dai viaggi e dal turismo. Invece, i governi hanno continuato a comportarsi come se fosse l’estate del 2020. Le economie e la forza lavoro pagheranno il prezzo di decisioni prese non basate sulla scienza, ma sull’opportunità politica. I governi hanno giustamente esortato le loro popolazioni a farsi vaccinare, ora i governi devono avere fiducia nei benefici delle vaccinazioni, inclusa la libertà di viaggiare”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)