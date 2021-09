Embraer consegna il suo 1.500° business jet

Embraer ha annunciato oggi di aver consegnato il suo 1.500° business jet, un risultato impressionante raggiunto in soli due decenni, mentre la media del settore per raggiungere questo traguardo è di 34 anni. Il velivolo pietra miliare è un Phenom 300E, best-selling light jet per nove anni consecutivi, che è stato consegnato ad Haute Aviation, una società svizzera specializzata in charter, brokeraggio e gestione di aeromobili.

“Siamo onorati di annunciare la 1.500° consegna di Embraer Executive Jet. Questa consegna storica a Haute Aviation riflette il nostro impegno a fornire la migliore esperienza nella business aviation”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Con il nostro portafoglio leader del settore, cerchiamo sempre di ridefinire l’esperienza del cliente attraverso tecnologia, performance e comfort. Siamo entusiasti di offrire questa esperienza a Haute Aviation e li accogliamo con entusiasmo come clienti Embraer per la prima volta”.

“Cercando di diversificare il portafoglio dell’azienda, che comprende un single-engine turboprop e ultra-long range aircraft, Haute Aviation ha deciso di espandere le operazioni con il Phenom 300E. L’aereo, con un range non-stop di 2.010 miglia nautiche (3.724 km), consentirà ai clienti svizzeri di volare a livello nazionale, in tutta Europa e in tutto il mondo. Haute Aviation ha sede presso l’aeroporto di Saanen-Gstaad, che si trova nella regione montuosa delle Alpi svizzere e spesso considerato una sfida per gli operatori a causa della sua posizione. Tuttavia, con le sue eccellenti runway and climb capabilities, il Phenom 300E dimostra performance senza pari in tutta l’area con tecnologie come il Synthetic Vision System (SVS), per fornire una maggiore situational awareness e un runway overrun awareness and alerting system (ROAAS), la prima tecnologia del suo genere ad essere sviluppata e certificata nel settore della business aviation.

Haute Aviation ha anche citato la velocità come fattore decisivo per quanto riguarda l’aeromobile, poiché il Phenom 300E è il ‘fastest and longest-ranged light jet’, in grado di raggiungere Mach 0,80, consentendo ai suoi clienti di raggiungere la loro destinazione più rapidamente e con un comfort superiore. Infatti, il Phenom 300E può raggiungere tutta l’Europa dalla Svizzera con tutti i posti occupati, più velocemente di qualsiasi altro aereo del segmento”, afferma Embraer.

“Per Haute Aviation, il nuovo Phenom 300E è il miglior prodotto sul mercato per completare la gamma della nostra flotta”, ha affermato Catherine Tamagni, Head of Marketing and Communication, Haute Aviation. “Riteniamo che i due motori dell’aereo soddisferanno i nostri passeggeri che preferiscono non volare su un aereo monomotore, in quanto ciò consente un range senza compromessi e payload performance. Tuttavia, siamo molto fiduciosi che i nostri clienti charter rimarranno colpiti dalla fantastica cabina con la sua best-in-class altitude, il basso rumore e il comfort estremo. Il Phenom 300E ha anche uno dei migliori lavatories della sua categoria in quanto è completamente chiuso con due full-size windows ed è certificato per il decollo e l’atterraggio. Non vediamo l’ora di presentare il Phenom 300E, oltre a far crescere la nostra partnership con Embraer”.

Con oltre 950 clienti che volano su 1.500 velivoli in più di 80 paesi, l’Embraer’s executive aviation business ha accumulato un tasso di crescita annuale del 22% dal 2002, quando è stato consegnato il primo modello di jet executive. Solo nel 2020, uno su 4 small and midsize cabin jets consegnati era un Embraer Phenom o Praetor.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)