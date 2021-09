L’Embraer E190-E2 effettua il primo commercial flight in London City Airport

Nella serata di ieri, giovedì 2 settembre 2021, si è svolto un importante debutto per il London City Airport. Alle 17:45, un Embraer E190-E2 ha effettuato il suo primo commercial flight nell’iconico aeroporto nel centro della capitale britannica. Registrato HB-AZG, l’aereo di Helvetic Airways ha volato da Zurigo a Londra in 1 ora e 20 minuti, ristabilendo anche un collegamento essenziale per la comunità finanziaria globale.

Il volo LX 456, operato da Helvetic Airways per conto della sua compagnia partner Swiss International Air Lines, è stato accolto dal water cannon dai vigili del fuoco di London City Airport. A bordo del volo, sold out, c’erano 110 passeggeri, tra cui rappresentanti dei media internazionali, viaggiatori d’affari, nonché persone in visita ad amici e parenti.

Commentando l’arrivo, Alison FitzGerald, LCY’s Chief Operating Officer, ha dichiarato: “Riaccogliere Swiss/Helvetic a London City e nel più recente aereo compatibile con LCY, l’E190-E2 di Embraer, è una pietra miliare significativa per London City. Dimostra come stiamo collaborando con produttori e compagnie aeree per introdurre più velivoli a basse emissioni e a bassa rumorosità al nostro aeroporto, oltre a ristabilire una connessione commerciale vitale che riteniamo andrà sempre più rafforzandosi man mano che il governo del Regno Unito inizia a ridurre ulteriormente le barriere ai viaggi. La nostra ambizione è quella di essere uno degli aeroporti più sostenibili delle nostre dimensioni in Europa, e mi aspetto che accoglieremo un numero maggiore di questi velivoli con più compagnie aeree man mano che l’industria si riprenderà dal COVID-19″.

Con una lunghezza pista a LCY di soli 1.508 metri e angoli di discesa fino a 5,5 gradi, l’Embraer E2 è particolarmente adatto per le operazioni nell’aeroporto sul Tamigi.

“Grazie a una riduzione di quasi il 20% del consumo di carburante e a un’impronta acustica al decollo inferiore del 63% rispetto all’aereo della generazione precedente di Embraer, l’E190-E2 non solo offre riduzioni significative delle emissioni, ma anche un’esperienza molto più silenziosa per i residenti locali”, ha affermato con entusiasmo Cesar Perreira, Embraer’s Vice President of Sales and Marketing EMEA, poco prima che il primo volo lasciasse Zurigo per Londra.

Va notato che gli aeromobili Embraer rappresentano quasi il 90% di tutti i movimenti in aeroporto. Allo stesso tempo, l’E190-E2 quasi raddoppia il range disponibile da LCY a più di 4.000 km, portando per la prima volta destinazioni come Istanbul, Casablanca e Mosca a portata di mano.

“Con questa prima mondiale, siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire un prodotto di altissimo livello in termini di comfort, silenziosità e sostenibilità. Siamo convinti che l’Embraer E2 si adatti perfettamente alle esigenze dei clienti business che volano tra i centri finanziari di Londra e Zurigo”, ha affermato Tobias Pogorevc, CEO di Helvetic Airways, durante il volo inaugurale.

Con la pandemia coronavirus che porta un’enfasi più regionale al trasporto aereo insieme a una tendenza verso l’uso di tipi di aeromobili più piccoli, Helvetic Airways è ora idealmente attrezzata sia per fornire operazioni di volo affidabili ed economiche, sia per trarre pieno e fruttuoso vantaggio dalle nuove opportunità attualmente offerte nei mercati di tutto il mondo. Con una flotta di 12 aeromobili Embraer E2, Helvetic Airways è attualmente il più grande Embraer E-Jets operator al mondo, rafforzando la sua posizione di regional airline con base in Svizzera.

