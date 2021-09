News Brevi – 04.09.2021

IL TEAM AMERICAN AIRLINES E’ IN PRIMA LINEA PER LE CRAF MISSIONS – American Airlines informa: “I membri del team si sono riuniti per supportare l’attivazione della Civil Reserve Air Fleet (CRAF) di American nelle ultime settimane. In tutta la compagnia aerea, tanti professionisti dell’aviazione hanno contribuito, incluso il nostro Technical Operations team. I nostri AMT (Aviation Maintenance Technicians) con sede negli Stati Uniti collaborano anche con i nostri AMT con sede a Francoforte, Germania (FRA), che hanno viaggiato verso le varie basi militari da cui partono le nostre missioni per fornire supporto a terra, incluso il completamento di ispezioni complete prima del volo, supportando le operazioni di rifornimento e il carico dei bagagli e degli effetti personali degli sfollati. I nostri team Maintenance Operations Control (MOC), Routing e Supply Chain hanno lavorato 24 ore su 24 per preparare e posizionare aeromobili e risorse e coordinarsi con i dipartimenti della compagnia aerea che supportano questi importanti voli. Inoltre, migliaia di assistenti di volo American Airlines si offrono volontari ogni anno per i voli della Civil Reserve Air Fleet. Decine di questi assistenti di volo sono stati chiamati in servizio di recente, accettando di buon grado l’incarico e aiutando American a adempiere al proprio dovere nei confronti del paese”.

PRATT & WHITNEY: APERTE LE CANDIDATURE PER IL MILITARY ENGINES CHAMBERLAIN AWARD – Pratt & Whitney apre le candidature per il 27th annual William G. Chamberlain Military Customer Service Award. I moduli di candidatura compilati devono essere presentati entro il 10 settembre 2021. William G. Chamberlain ha servito i clienti militari e commerciali di Pratt & Whitney dal 1926 al 1961. Chamberlain ha fissato lo standard per il servizio clienti e questo premio onora la sua eredità riconoscendo i dipendenti che hanno reso eccezionali contributi alla customer satisfaction. Military customers e Pratt & Whitney Military Engines employees sono incoraggiati a nominare un candidato che fornisce un servizio clienti eccezionale. Il vincitore sarà annunciato durante una futura riunione dei dipendenti di Military Engines.

DELTA AIR LINES E I SUOI PARTNER A SUPPORTO DELLE CRAF MISSIONS E DEI RIFUGIATI – SkyMiles sta collaborando con Miles4Migrants per sostenere la loro missione di aiutare i membri della comunità dei rifugiati, inclusi gli sfollati afgani, a raggiungere case sicure. Fino al 30 settembre, Delta corrisponderà fino a 10 milioni di miglia donate. I clienti possono selezionare l’importo delle miglia che desiderano donare e tutte le miglia verranno utilizzate per aiutare a finanziare i voli Delta per i rifugiati che necessitano di un biglietto aereo per trasferirsi e riunire le famiglie in tutto il mondo. Al 3 settembre, la compagnia aerea ha realizzato 27 missioni CRAF, con 6.803 passeggeri trasportati. I team Delta Community Affairs e Cargo hanno anche sostenuto la Croce Rossa americana per supportare le missioni CRAF. Delta Cargo ha ulteriormente supportato le missioni con la spedizione di ulteriori 21.000 libbre di rifornimenti per i voli di approvvigionamento e altri rifornimenti di soccorso.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A PISA – Si è concluso poco dopo le 21 di ieri il trasporto sanitario d’urgenza da Alghero a Pisa, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, di una donna in stato di gravidanza. La paziente, ricoverata presso l’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari, necessitava di essere trasferita con estrema urgenza presso l’Ospedale del Cuore “G. Pasquinucci” di Massa (MS). Su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, l’Aeronautica Militare ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno degli Stormi AM in prontezza operativa per questo genere di missioni. Avviate le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio, il Falcon 50 è decollato dalla base militare romana per dirigersi verso l’aeroporto militare sardo dove la paziente, seguita e assistita da un’equipe medica specializzata, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Pisa, la donna ha potuto raggiungere in ambulanza l’ospedale toscano per ricevere le cure necessarie. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. In quest’ultimo caso, i velivoli C130J, grazie alle loro dimensioni, sono in grado di trasportare al proprio interno, ove richiesto, anche un’ambulanza. Ove ci siano particolari necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).