I passeggeri di flydubai potranno usufruire di un biglietto giornaliero gratuito per Expo 2020 Dubai

flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha annunciato che i passeggeri che acquisteranno un volo flydubai per Dubai, beneficeranno di un biglietto giornaliero gratuito per visitare Expo 2020 Dubai, che si terrà dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. L’iniziativa è valida per tutte le prenotazioni effettuate dal 01 settembre per viaggi durante le date dell’evento.

La proposta è aperta a tutti i passeggeri che viaggeranno con un biglietto flydubai con arrivo a Dubai, nel caso in cui la destinazione finale sia Dubai, o una qualsiasi del network flydubai con volo operato in coincidenza via Dubai. Il biglietto giornaliero gratuito è offerto a tutti i passeggeri che ne abbiano diritto, indipendentemente dal fatto che viaggino in Business Class o Economy Class.

Commentando il lancio dell’iniziativa, Ghaith Al Ghaith, amministratore delegato di flydubai, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Dubai a tutto il mondo, ora che Expo 2020 apre le sue porte ai visitatori. Collegando mercati poco serviti a Dubai, flydubai svolgerà un ruolo importante nel sostenere gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per rendere questo un evento davvero straordinario. Condividiamo l’entusiasmo di tutti mentre ci riuniamo per assistere a Expo 2020 che connette le menti e crea il futuro”.

Per 182 giorni, Expo 2020 Dubai accoglierà il mondo intero in un unico luogo per un evento globale che riunirà 191 nazioni partecipanti e milioni di persone, per un’esperienza unica e imperdibile.

Sumathi Ramanathan, Vice President – Market Strategy & Sales, Expo 2020 Dubai, ha dichiarato: “Ospitare la prima Expo mondiale nella regione è un momento di immenso orgoglio per gli Emirati Arabi Uniti, in particolare perchè ci prepariamo ad aprire le nostre porte al mondo proprio nel corso dell’anno del Giubileo d’Oro degli Emirati Arabi Uniti. Il supporto delle organizzazioni in tutto il Paese è stato determinante nell’aiutarci a realizzare un evento sicuro e spettacolare. L’aggiunta di flydubai alla nostra rete di oltre 2.500 rivenditori autorizzati in tutto il mondo, contribuirà a rendere l’Expo facilmente accessibile a milioni di persone che non vediamo l’ora di accogliere fra meno di un mese”.

Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce di flydubai, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri l’opportunità di visitare l’attesissimo Expo 2020 Dubai. Il graduale allentamento delle restrizioni sui viaggi internazionali, gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti ed i rigorosi protocolli COVID-19, insieme alla disponibilità di flydubai a tutelare i viaggi, permetteranno ad un numero sempre crescente di visitatori di esplorare, nei prossimi sei mesi, tutto ciò che Expo 2020 e la città di Dubai hanno da offrire.

Durante l’estate abbiamo ampliato il nostro network fino a più di 95 destinazioni in 50 paesi e continueremo ad aggiungere altre destinazioni nei prossimi mesi. Il recente avvio delle operazioni in mercati poco serviti come Minsk in Bielorussia, Salisburgo in Austria e Tirana in Albania, conferma il nostro impegno a rafforzare i collegamenti aerei diretti con Dubai. flydubai consentirà a più persone di visitare gli Emirati Arabi Uniti poiché da settembre in poi inizieremo i voli per Ankara, Budapest, Lubiana e Varsavia. Nelle prossime settimana riprenderemo anche le nostre operazioni su Helsinki e Zagabria, supportati dalla nostra crescente flotta di 54 Boeing 737″.

I passeggeri potranno usufruire di un biglietto giornaliero gratuito per visitare Expo 2020 Dubai prenotando un volo flydubai. Per ulteriori informazioni sulla promozione: https://www.flydubai.com/en/plan/expo-2020/.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)