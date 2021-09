Professional Aviation: Open Day il 3 ottobre 2021

La scuola di volo Professional Aviation di Ozzano dell’Emilia (Bologna) organizza un Open Day gratuito, aperto ai futuri aspiranti piloti e alle loro famiglie, domenica 3 ottobre 2021.

Professional Aviation informa: “Sia che tu abbia già deciso di diventare un pilota di linea, sia che tu stia prendendo le prime informazioni su questa carriera e sull’iter addestrativo, l’open day è l’occasione migliore per rispondere alle tue domande e vedere in prima persona la nostra scuola di volo. Il nostro team ti accompagnerà alla scoperta del cammino per diventare pilota e ti illustrerà i principali sbocchi occupazionali e i percorsi di carriera possibili.

Conoscerai i responsabili dell’organizzazione della scuola; visiterai la nostra academy, le aule studio, le aule briefing, gli aerei, il simulatore e tutti i servizi che mettiamo a disposizione dei nostri allievi, conoscerai le modalità e le procedure da seguire per iscriversi, potrai avere un colloquio privato con noi al termine della presentazione”.

Per informazioni e per partecipare: https://www.professionalaviation.it/event/open-day-pilota-di-linea-3-ottobre-2021/.

(Ufficio Stampa Professional Aviation)