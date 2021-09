ITA e Welcome Travel Group siglano lettera di intenti per azioni congiunte di promozione dell’offerta della nuova compagnia

ITA e Welcome Travel Group avviano una collaborazione commerciale tesa a promuovere i prodotti e i servizi di ITA in vista dell’avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre.

Le due società hanno siglato una lettera di intenti nella quale si stabilisce che ITA venga identificata da Welcome Travel Group e proposta ai suoi clienti quale vettore aereo privilegiato per la prenotazione di viaggi sulle rotte servite dalla compagnia.

Inoltre, secondo l’intesa commerciale, le due società individueranno opportunità di business e definiranno iniziative commerciali congiunte con l’obiettivo di sviluppare le vendite dei prodotti e dei servizi ITA sul mercato, predisponendo insieme attività promozionali dedicate anche ad attrarre nuovi clienti.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter avviare questa importante collaborazione con una società leader nella distribuzione turistica come Welcome Travel Group. La vasta e capillare rete di agenzie affiliate a WTG ci assicurerà un decisivo sostegno dopo aver avviato la commercializzazione dei nostri prodotti e servizi. ITA ritiene fondamentale per la sua strategia commerciale investire in accordi con i principali player del settore turistico perché essi rappresentano canali fondamentali per la distribuzione dei voli e partner indispensabili per garantire all’Italia una connettività di qualità sia con l’estero che all’interno del Paese”.

Adriano Apicella, Amministratore Delegato di Welcome Travel Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati scelti da ITA per supportare la start up della nuova compagnia e certi di una collaborazione di successo che produrrà importanti effetti positivi sulle vendite, grazie alle opportunità commerciali, di marketing e all’assistenza messi a disposizione delle Agenzie affiliate. Cogliamo con estremo favore la scelta di ITA di investire sulla rete agenziale, in particolare sulle Agenzie Welcome Travel e Geo, identificando la distribuzione turistica come un canale di vendita privilegiato. Riteniamo che questo sia solo un primo passo per costruire una partnership di medio lungo periodo che, siamo certi, garantirà ad entrambe le aziende reciproche soddisfazioni e il raggiungimento di importanti traguardi. In attesa del 15 ottobre auguro a Ita … buon volo!”

(Ufficio Stampa ITA – Italia Trasporto Aereo)