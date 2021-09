British Airways ha lanciato oggi BA Better World, il suo nuovo programma di sostenibilità. La compagnia aerea ha affermato che questo segna un ulteriore impegno per porre la sostenibilità al centro della sua attività, dalla riduzione delle emissioni e dei rifiuti, alla creazione di un luogo ideale in cui le persone possano lavorare al fine di costruire un business resiliente e responsabile.

Questa mattina, durante un evento presso la base di ingegneria di British Airways a Heathrow, la compagnia aerea ha presentato un nuovo look per uno dei suoi aerei a corto raggio più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, un A320neo, che porta i suoi nuovi BA Better World sustainability colours come parte di una partnership con il produttore di aeromobili Airbus.

British Airways ha da tempo guidato gli sforzi dell’industria aeronautica per la decarbonizzazione. Nel 1992 è stata la prima compagnia aerea a segnalare la propria impronta di carbonio. Nel 2002 è diventata la prima compagnia aerea a partecipare allo scambio di emissioni nel Regno Unito. Nel 2019 la società madre di British Airways, IAG, è diventata il primo gruppo aereo al mondo a impegnarsi per net zero CO2 emissions entro il 2050 e l’anno scorso British Airways è diventata la prima grande compagnia aerea a compensare volontariamente tutte le emissioni dei suoi voli domestici.

Dopo aver svelato la nuova livrea del velivolo, British Airways ha annunciato una collaborazione con bp, impegnandosi a fornire sustainable aviation fuel per tutti i suoi voli tra Londra, Glasgow ed Edimburgo durante l’UK’s COP26 climate change summit, che si terrà a Glasgow alla fine dell’anno. Il sustainable aviation fuel (SAF) viene miscelato con il jet fuel tradizionale, per essere conforme agli aviation fuel certification standards. Il SAF acquistato per il periodo del COP26 fornisce una lifecycle carbon reduction fino all’80% rispetto al jet fuel tradizionale.

Per la prima volta nel Regno Unito, British Airways ha anche annunciato che da oggi i suoi clienti possono acquistare sustainable aviation fuel per ridurre la loro impronta di carbonio tramite la sua organizzazione no-profit Pure Leapfrog. Questo si aggiunge all’opzione esistente per i clienti di compensare le proprie emissioni.

La collaborazione con bp fa parte dell’impegno a lungo termine di British Airways per lo sviluppo e l’uso di carburante sostenibile per l’aviazione. La società madre della compagnia aerea, International Airlines Group (IAG), sta investendo 400 milioni di dollari nei prossimi 20 anni nello sviluppo di SAF, con British Airways che stringe partnership con una serie di technology and fuel companies per sviluppare SAF plants e acquistare il carburante, tra cui Velocys nel Regno Unito e LanzaJet negli Stati Uniti. British Airways, come parte di un impegno di IAG, ha recentemente dichiarato che sosterrà il 10% del suo fabbisogno di carburante con SAF entro il 2030.

Intervenendo all’evento, il CEO e presidente di British Airways, Sean Doyle, ha dichiarato: “Con BA Better World siamo nel nostro viaggio più importante: verso un futuro migliore e più sostenibile, che assicurerà il successo a lungo termine della nostra attività. È chiaro che abbiamo la responsabilità di ridurre il nostro impatto sul pianeta e abbiamo un piano dettagliato per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, compreso l’investimento in velivoli più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, il miglioramento della nostra efficienza operativa e l’investimento nello sviluppo di sustainable aviation fuel and zero emissions aircraft.

Solo lavorando in collaborazione con il governo e l’industria saremo in grado di raggiungere i nostri obiettivi e sono lieto che, grazie alla nostra nuova collaborazione con bp, siamo in grado di procurarci abbastanza sustainable aviation fuel per tutti i nostri voli tra Londra, Glasgow ed Edimburgo durante COP26, riducendo sostanzialmente le emissioni associate al trasporto dei nostri clienti da e verso COP26 fino all’80% rispetto al carburante tradizionale. Questo impegno per COP26 si aggiunge al mandatory carbon trading che già operiamo nel Regno Unito e al nostro ulteriore voluntary carbon offsetting per i nostri UK domestic flights”.

Martin Thomsen, CEO della divisione aviazione di bp, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con British Airways fornendo sustainable aviation fuel per tutti i suoi voli da Londra a Glasgow ed Edimburgo per l’evento COP26. Le nostre aziende hanno una relazione di lunga data e continueranno a lavorare insieme su sustainable aviation fuel supply initiatives su base continuativa. In bp vogliamo aiutare a decarbonizzare l’industria aeronautica e continueremo a collaborare con le parti interessate del settore e i governi per esplorare opzioni praticabili, per aiutare a scalare il sustainable aviation fuel in modo più ampio”.

Molti dei voli tra Londra, Glasgow ed Edimburgo durante COP26 saranno operati dal nuovo aeromobile BA Better World della compagnia aerea, un Airbus A320neo.

Julie Kitcher, Executive Vice President Corporate Affairs and Communications at Airbus, and a member of the UK Government’s Jet Zero Council, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con BA in questo viaggio e siamo orgogliosi che BA abbia scelto uno dei nostri A320neo per sottolineare l’importanza della sostenibilità per il futuro del settore. L’aereo presenta il 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto all’A320ceo e il 50% in meno di rumore, quindi è un’ottima scelta e non vedo l’ora di vedere la nuova livrea in cielo. BA è impegnata per un futuro sostenibile e contribuisce positivamente alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Raggiungeremo l’ambizione di un’industria a zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso la cooperazione e la collaborazione e questa iniziativa ne è un chiaro esempio”.

All’evento odierno la compagnia aerea ha presentato alcune delle iniziative che ha introdotto per migliorare la sostenibilità in volo e a terra, compreso il passaggio da diesel a renewably powered electric pushback vehicles e la rimozione di peso dai suoi aeromobili introducendo sedili e carrelli più leggeri, rimuovendo riviste di bordo e manuali di volo cartacei. Ha inoltre delineato i suoi sforzi per rimuovere la plastica monouso e reperire più prodotti realizzati con materiali riciclati, tra cui il First Class duvet e i World Traveller Plus amenity kits.

La nuova strategia di sostenibilità della compagnia aerea non è semplicemente incentrata sul pianeta, vi sono altre due priorità concentrate sulle sue persone e sulla guida di un business responsabile. Oggi il vettore ha anche annunciato un nuovo BA Better World Community Fund per promuovere il lavoro positivo che svolge nel Regno Unito e nelle comunità globali in cui vola e si è impegnato a intraprendere azioni positive in molte altre aree della sua attività.

