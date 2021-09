KLM fa volare di nuovo i viaggiatori in Canada

KLM vola a Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto e Montreal più volte alla settimana. KLM opera anche una rete ancora più ampia in Canada in collaborazione con il suo partner Westjet. I viaggiatori vaccinati con esito negativo del test PCR potranno nuovamente usufruire di questo servizio a partire da martedì 7 settembre, quando potranno nuovamente volare in Canada.

“La rete mondiale di destinazioni di KLM è fondamentale per la sua strategia di emergere dalla crisi del Covid-19 più forte e più competitiva che mai. Dall’inizio della pandemia, KLM ha mantenuto il più possibile la sua rete per consentire ai clienti di viaggiare (quando necessario) e continuare a trasportare forniture mediche, vaccini e altre merci. Questa strategia è stata utile a KLM durante la crisi e rende più facile per la compagnia aerea crescere ora”, afferma KLM.

Pieter Elbers, President and Chief Executive Officer: “Siamo lieti che il governo canadese stia dando il buon esempio consentendo alle persone vaccinate di viaggiare di nuovo. Grazie alla sua decisione di allentare le restrizioni, possiamo ancora una volta fare ciò che sappiamo fare meglio: connettere le persone e offrire loro un’esperienza indimenticabile. I nostri clienti possono ora ricongiungersi con le loro famiglie in Canada o fare affari faccia a faccia. Essere in grado di trasportare passeggeri verso le nostre varie destinazioni canadesi è un traguardo importante e un altro passo sulla strada della ripresa. Speriamo che anche le restrizioni ai viaggi da e per gli Stati Uniti vengano revocate presto”.

KLM si impegna a far volare i passeggeri verso le loro destinazioni nel modo più sicuro possibile. KLM mantiene i più elevati standard di igiene possibili prima, durante e dopo il volo. I suoi sforzi sono stati riconosciuti con l’APEX Diamond Award, che rende KLM una delle compagnie aeree leader in termini di igiene e sicurezza sanitaria. KLM offre ai suoi clienti la massima flessibilità quando si tratta di prenotare, riprogrammare o cancellare il loro viaggio e ha mantenuto il suo five-star APEX status in base al servizio passeggeri globale e alle valutazioni dei prodotti.

KLM offre i seguenti voli verso destinazioni in Canada nel mese di settembre:

Vancouver – Tue/Thu/Fri/Sat.

Toronto – Daily.

Montreal – Mon/Wed/Fri/Sun.

Calgary – Daily.

Edmonton (via Calgary) – Thu/Sat.

(Ufficio Stampa KLM)