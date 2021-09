ITA: 29.451 candidature ricevute alle ore 24:00 del 6 settembre

ITA informa che alle 24:00 di ieri, lunedì 6 settembre, è terminata la campagna di raccolta di candidature sul portale https://cving.com/ita-jobs.

Alla mezzanotte le candidature ricevute erano complessivamente 29.451.

Di queste, 2.760 per i ruoli di comandati e piloti (1.298 provenienti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria), 8.097 per assistenti di volo (3.311 provenienti da Alitalia) e 18.594 per il personale di staff (2.601 provenienti da Alitalia).

(Ufficio Stampa ITA – Italia Trasporto Aereo)