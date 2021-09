News Brevi – 07.09.2021

EMIRATES COLLABORA CON CHRIS HEMSWORTH IN UNA CAMPAGNA PER EXPO 2020 DUBAI – A meno di 30 giorni dall’apertura, Emirates invita i visitatori a sperimentare le infinite possibilità di Expo 2020 Dubai in una nuova campagna globale. Presieduta dall’attore e celebrità, Chris Hemsworth, la campagna illustra i temi ultra-futuristici e le esperienze in serbo a Expo 2020 Dubai quando aprirà le sue porte al mondo il 1° ottobre. Her Excellency Reem Al Hashimy, UAE Minister of State for International Cooperation and Director General, Expo 2020 Dubai, ha dichiarato: “Abbiamo collaborato con Emirates per produrre una campagna audace ed entusiasmante che crediamo risuonerà con il pubblico di tutto il mondo e li ispirerà a vivere Expo 2020 Dubai di persona. Expo 2020 Dubai sarà uno dei più grandi eventi al mondo. Oltre a imponenti padiglioni che immergono i visitatori nei temi della mobilità, sostenibilità e opportunità e 191 fantastici padiglioni nazionali, ci sarà anche un’indimenticabile celebrazione di musica, arte e cultura con un ricco programma di intrattenimento, esperienze culinarie uniche e tanto di più. Si preannuncia davvero un evento da non perdere”. Concettualizzato e filmato pre-Covid in tempo per la data di apertura originale di Expo 2020 Dubai, l’annuncio mira a trasmettere lo spirito energizzante di innovazione, creatività e la spinta a creare un futuro migliore, tutti temi chiave dell’evento globale. Adottando un approccio stratificato alla narrazione, l’annuncio è supportato da una miriade di animazioni e immagini generate al computer (CGI) per illustrare come sarebbe l’evento, poiché è stato filmato mentre il sito di Expo 2020 era ancora in costruzione. Emirates è Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai e ha recentemente lanciato un’offerta esclusiva per consentire ai clienti di vivere l’emozione dell’Expo. I clienti Emirates che visitano o viaggiano attraverso Dubai, in qualsiasi momento dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, avranno diritto a ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato con Emirates. L’offerta è applicabile a tutte le classi e si estende ai biglietti prenotati tramite Emirates per voli flydubai e ai clienti che viaggiano verso qualsiasi punto della rete globale di Emirates con un tempo di connessione di almeno sei ore a Dubai.

ALITALIA: DICHIARAZIONE RIGUARDO LA VENDITA DELLA FLOTTA – In un proprio comunicato Alitalia informa: “In relazione ad indiscrezioni giornalistiche pubblicate da alcuni quotidiani, i Commissari di Alitalia in Amministrazione straordinaria rendono noto che affermare che Alitalia venda a un euro la sua flotta è una semplificazione giornalistica fuorviante e foriera di interpretazioni non corrette. I Commissari sono quindi costretti a smentire le ricostruzioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani. L’operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione Europea, è molto complessa e il valore di cessione deve tener conto dei valori attivi e passivi, che verranno valutati da un perito terzo indipendente, nominato ai sensi di legge”.

SAS: IL TRAFFICO AD AGOSTO 2021 – Durante la stagione estiva la domanda è aumentata e ad agosto più di un milione di passeggeri ha volato con SAS. Si tratta dello stesso livello di luglio, ma con un aumento di quasi il 52% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità è stata leggermente inferiore rispetto al mese scorso, ma superiore del 65% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor totale di agosto si è attestato al 61%, in linea con luglio. “Le restrizioni imposte ai viaggi rimangono e tutti in SAS stanno facendo il possibile per rendere il viaggio più facile per i clienti. Continuiamo ad aprire nuove rotte quando le restrizioni di viaggio e la domanda lo consentono. Tuttavia, permangono ancora grandi incertezze riguardo allo sviluppo della pandemia, che sta colpendo negativamente l’intero settore aereo. La flessibilità durante la fase di accelerazione per essere in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda rimane fondamentale”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE DI AGOSTO 2021 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne del mese di agosto 2021. Ad agosto 2021 il costruttore ha consegnato 40 aerei a 25 clienti. Gli ordini nel mese sono pari a 102. Le consegne totali nel 2021 sono pari a 384 aerei a 70 clienti.

KLM: RISTORAZIONE E SOSTENIBILITA’ – KLM informa: “La sostenibilità è un tema importante anche per la nostra ristorazione. Osserviamo le tendenze sociali globali e adattiamo di conseguenza lo sviluppo del nostro menu. Nella determinazione dell’offerta è importante la libertà di scelta dei nostri clienti e i pasti devono essere gustosi e di alta qualità. KLM rinnova regolarmente la sua offerta e la adatta alle esigenze e ai desideri dei suoi clienti. Al momento non ci sono piani concreti per passare completamente ai pasti vegetariani”.

EASA: FDM E NUOVI SAFETY ISSUES DERIVANTI DALLA PANDEMIA – EASA informa: “La pandemia COVID-19 ha posto molti nuovi problemi di sicurezza e modifiche alle safety priorities per gli operatori. Queste modifiche possono richiedere l’adattamento dell’ambito dei Flight Data Monitoring (FDM) programmes e del loro modo di operare. Questo documento di analisi è stato presentato a un FDM workshop of EASA SAFE360° – 2021 e copre i seguenti argomenti: qual è stato l’impatto della pandemia COVID-19 sui programmi FDM? Cosa significano per i programmi FDM i nuovi problemi di sicurezza portati dalla pandemia? Qual è l’impatto prevedibile di un ritorno alla normale operatività? Il documento è stato preparato in collaborazione con esperti FDM dell’industria aeronautica. Contiene le buone pratiche del settore. Il documento non ha lo status di official EASA guidance”.

BOEING NOMINA IL NUOVO INVESTOR RELATIONS LEADER – Boeing ha nominato Matt Welch come vice president of Investor Relations. Welch succederà a Maurita Sutedja, che ha accettato un’opportunità al di fuori di Boeing dopo oltre un decennio di leadership in diversi ruoli finanziari in Boeing. La nomina di Welch ha effetto immediato. Welch guiderà le interazioni di Boeing con la comunità degli investitori, fornendo agli azionisti e agli analisti finanziari informazioni tempestive, accurate e trasparenti sull’ambiente di mercato, le attività, le performance e le prospettive dell’azienda. Welch è un leader esperto con oltre 20 anni di profonda esperienza finanziaria nelle operazioni di Boeing. Attualmente in carica come Revenue Management at Boeing Commercial Airplanes, Welch ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità. “Matt è un leader finanziario comprovato con una vasta conoscenza delle operazioni di Boeing e dei mercati che serviamo”, ha affermato Brian West, chief financial officer di Boeing. “La sua vasta esperienza e il suo impegno per la trasparenza ci aiuteranno a far avanzare ulteriormente i nostri sforzi e a costruire sull’eccezionale lavoro di Maurita negli ultimi anni”.

DELTA PROSEGUE L’IMPEGNO PER LE CRAF MISSIONS – Delta informa: “La Delta difference è chiaramente visibile mentre continuiamo la nostra missione di portare migliaia di sfollati afgani negli Stati Uniti. Al 6 settembre, Delta Air Lines ha completato 34 CRAF missions, con 8.253 passeggeri trasportati”.

ROLLS-ROYCE: NUOVI PROPULSION SYSTEM PER MTU – Rolls-Royce sta lanciando una gamma di sustainable mtu propulsion solutions per il mercato dei grandi yacht, rispettosi delle IMO III emissions regulations. Nuovissimi sul mercato da aprile 2022 saranno i sistemi di propulsione mtu Serie 2000 con post-trattamento dei gas di scarico per gli yacht di produzione. Una nuova generazione di motori mtu Serie 16V2000M97L sarà disponibile con un sistema di post-trattamento dei gas di scarico integrato a partire da aprile 2022. Rolls-Royce inoltre introdurrà i sistemi di propulsione ibrida in produzione di serie dal 2023. I motori mtu per yacht saranno pronti per i combustibili sostenibili a partire dal 2023

ETIHAD RIPORTA A CASA GLI ALTETI PARALIMPICI UAE – Etihad Airways ha trasportato i campioni paralimpici degli Emirati Arabi Uniti dal Giappone dopo il loro successo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Il team degli Emirati Arabi Uniti ha portato a casa medaglie d’oro e di bronzo per le gare di atletica leggera, powerlifting, ciclismo e tiro. Il volo Etihad, EY 0871, è partito dall’aeroporto di Narita alle 21:00 ora locale di domenica 5 settembre. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing and Sponsorships di Etihad Airways, ha dichiarato: “È un onore assoluto come compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti ospitare i campioni degli Emirati Arabi Uniti sui nostri voli. In qualità di compagnia aerea partner ufficiale del team paralimpico degli Emirati Arabi Uniti e a nome dell’intera famiglia Etihad, inviamo le nostre più sentite congratulazioni a questi campioni”.