Air Canada Rouge riprende il servizio

Air Canada Rouge, leisure airline di Air Canada, ha ripreso il servizio con voli operanti tra Toronto e Las Vegas, Orlando e Regina, con altre destinazioni introdotte a settembre, tra cui Cancun e Tampa.

“Air Canada Rouge rimane parte integrante della strategia complessiva di Air Canada. Mentre emergiamo dalla pandemia, prevediamo un aumento della domanda di viaggi leisure e da parte dei clienti che volano per godersi le visite con la famiglia e gli amici. La compagnia aerea per il tempo libero di Air Canada è ideale per servire questo mercato, con una serie avvincente di destinazioni per il tempo libero e un’esperienza di viaggio invitante, in modo che le vacanze inizino non appena i clienti si imbarcano su un aereo Air Canada Rouge”, ha affermato Jon Turner, Vice President Inflight Services e President, Rouge Operations, Air Canada.

Air Canada Rouge ha anche fornito un’anteprima degli interni della cabina che saranno disponibili su nove Airbus A321 della flotta di 39 aeromobili Rouge, con il primo che entrerà in servizio entro la fine dell’autunno.

Questi nove velivoli presentano un nuovo design degli interni contemporaneo e saranno configurati con sedili in pelle, con 30-inch seat pitch nella cabina Economy. L’aereo A321 Rouge offre anche opzioni personali aggiornate, tra cui porte USB-C e un comodo supporto per dispositivi elettronici personali integrato nello schienale.

Con la ripresa del servizio Air Canada Rouge, che era stato sospeso dalla primavera del 2021, i clienti possono anche godere dei recenti miglioramenti del prodotto e del design a bordo di tutti gli aeromobili Rouge. Questi includono:

– Intrattenimento in streaming aggiornato: i clienti non hanno più bisogno di utilizzare un’app per lo streaming di contenuti, possono ora avere in streaming ore di televisione e film disponibili gratuitamente direttamente sul proprio dispositivo tramite il browser Web o il proprio complimentary, sanitized iPad in Premium Rouge.

– Divise rinnovate: gli assistenti di volo Rouge indosseranno una nuova uniforme con molti pezzi della Air Canada mainline uniform, con nuove cravatte per rappresentare il brand Rouge.

Tutti i voli Air Canada Rouge sono operati con aeromobili Airbus single-aisle che offrono Wi-Fi ad alta velocità (disponibile per l’acquisto) e una scelta di servizi Premium Rouge ed Economy. Ai passeggeri che viaggiano in cabina Premium Rouge verrà offerto un servizio bar e bevande gratuiti e un pasto gratuito sui voli di durata superiore alle due ore o uno snack sui voli di durata inferiore.

Tutti i voli sono operati utilizzando la suite di misure di biosicurezza Air Canada CleanCare+. I clienti possono raccogliere e riscattare i punti Aeroplan attraverso il principale programma fedeltà del Canada quando viaggiano e i clienti idonei hanno accesso al check-in prioritario, alle Maple Leaf Lounge, all’imbarco prioritario e ad altri vantaggi.

Ulteriori informazioni sui voli Air Canada Rouge sono disponibili su: www.flyrouge.com.

Air Canada inoltre ha presentato oggi il suo expanded Travel Ready hub, uno strumento online interattivo per aiutare i clienti a pianificare e prepararsi per i viaggi imminenti. I clienti possono utilizzarlo per ottenere facilmente e comodamente informazioni come la documentazione di viaggio necessaria, i requisiti dei test COVID-19 e le restrizioni di viaggio per qualsiasi destinazione globale. L’hub Travel Ready di Air Canada è disponibile su aircanada.com/travelready e sulla versione mobile del sito web di Air Canada.

“Continuiamo a sviluppare soluzioni pratiche per aiutare i nostri clienti a essere pronti a viaggiare, ovunque vogliano andare. Ciò include aiutarli a navigare nei mutevoli requisiti di ingresso stabiliti dai paesi della nostra rete globale, rendendo disponibili tutte le informazioni pertinenti in un unico posto conveniente. Ma oltre a rendere immediatamente accessibili le informazioni di viaggio essenziali, il nostro hub Travel Ready di facile utilizzo è progettato per rendere semplice per i clienti scegliere dove andare dopo mostrando i paesi che sono aperti ai visitatori attraverso una mappa interattiva”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice President and Chief Commercial Officer at Air Canada.

L’hub Travel Ready migliorato della compagnia aerea dispone di un widget di ricerca in modo che gli utenti possano accedere a informazioni specifiche per la loro situazione e itinerario. Tra le altre cose, l’hub consente ai clienti di rivedere i requisiti di ingresso per ogni paese del loro itinerario, incluso se stanno effettuando una coincidenza tramite un altro paese o viaggiano con una compagnia aerea partner di Air Canada.

Air Canada continuerà a implementare iniziative per semplificare il processo di viaggio, aumentare la comodità del cliente tramite strumenti digitali e rimanere leader nell’adozione di misure basate sulla scienza per migliorare ulteriormente la sicurezza.

(Ufficio Stampa AIr Canada – Photo Credits: Air Canada)