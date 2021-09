Ryanair annuncia l’operativo invernale 2021 su Milano, con 9 nuove rotte

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo invernale 2021 dai suoi due aeroporti di Milano – Bergamo e Malpensa – aprendo 9 nuove rotte (125 rotte totali), che collegheranno Milano alle più interessanti destinazioni europee da ottobre.

I cittadini italiani / turisti possono ora prenotare una pausa autunnale su una delle 9 nuove rotte di Ryanair da Bergamo e Malpensa verso città affascinanti come Helsinki, Malta, Napoli e Stoccolma.

Nuove rotte invernali:

Da Milano Malpensa: Aahrus, Malta, Napoli, Sibiu.

Da Milano Bergamo: Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stoccolma, Tolosa.

Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea più grande d’Italia, Ryanair è impegnata nella ripresa del settore del turismo, dell’occupazione e della connettività di Milano mentre cresce in tutta Europa e riporta i viaggi aerei ai livelli pre-Covid. Poiché Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi B737-8200 “Gamechanger” questo inverno, siamo lieti di annunciare che alcuni di questi nuovi aeromobili saranno basati nei nostri 2 aeroporti di Milano, offrendo 9 nuove rotte da Bergamo e Malpensa e creando oltre 800 posti di lavoro in Italia questo inverno.

Il traffico aereo italiano guidato da Ryanair si riprenderà fortemente questo inverno 2021 e siamo lieti di annunciare il nostro nuovo operativo invernale su Milano, che includerà voli verso 125 destinazioni (incluse 9 nuove rotte) verso oltre 30 paesi.

Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani, che sta danneggiando la competitività degli scali italiani rispetto ai loro omologhi europei. L’abolizione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo, del turismo e dell’occupazione italiani grazie alle tariffe basse di Ryanair e al piano di crescita a lungo termine.

Ryanair lancia una promozione per celebrare le 9 nuove rotte invernali da Milano, con tariffe disponibili a partire da €19,99 per viaggi fino a fine novembre 2021, che devono essere prenotate entro la mezzanotte di venerdì 10 settembre 2021. I nostri clienti possono ora prenotare una fuga invernale sotto il sole di Malta o godersi una vacanza a Helsinki, Liverpool, Napoli, Stoccolma e molte altre destinazioni”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)